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Бастрыкин поручил провести проверку из-за демонтажа надгробий в Эстонии
Бастрыкин поручил провести проверку из-за демонтажа надгробий в Эстонии - РИА Новости, 02.07.2024
Бастрыкин поручил провести проверку из-за демонтажа надгробий в Эстонии
Глава СК России Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату ведомства провести проверку из-за демонтажа в деревне Техумарди в Эстонии захоронений... РИА Новости, 02.07.2024
2024-07-02T22:52
2024-07-02T22:52
2024-07-02T22:52
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Глава СК России Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату ведомства провести проверку из-за демонтажа в деревне Техумарди в Эстонии захоронений красноармейцев, погибших во время Второй мировой войны, сообщает СК РФ. Ранее телерадиокомпания ERR сообщила, что в деревне Техумарди в Эстонии начался демонтаж надгробий в месте захоронения красноармейцев. Как сообщалось, после их перезахоронения плиты с именами снова ставиться не будут. Посольство России в Таллине выразило протест и направило ноту в МИД Эстонии. "Председатель СК России поручил центральному аппарату ведомства организовать процессуальную проверку и во взаимодействии с МИД РФ установить все обстоятельства", - говорится в Telegram-канале ведомства.
https://ria.ru/20240528/yle-1948892782.html
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россия, эстония, таллин, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), в мире
Россия, Эстония, Таллин, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ), В мире
Бастрыкин поручил провести проверку из-за демонтажа надгробий в Эстонии
Глава СК поручил провести проверку из-за демонтажа советских надгробий в Эстонии