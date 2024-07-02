https://ria.ru/20240702/nadgrobiya-1956979577.html

Бастрыкин поручил провести проверку из-за демонтажа надгробий в Эстонии

Бастрыкин поручил провести проверку из-за демонтажа надгробий в Эстонии - РИА Новости, 02.07.2024

Бастрыкин поручил провести проверку из-за демонтажа надгробий в Эстонии

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату ведомства провести проверку из-за демонтажа в деревне Техумарди в Эстонии захоронений... РИА Новости, 02.07.2024

2024-07-02T22:52

2024-07-02T22:52

2024-07-02T22:52

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Глава СК России Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату ведомства провести проверку из-за демонтажа в деревне Техумарди в Эстонии захоронений красноармейцев, погибших во время Второй мировой войны, сообщает СК РФ. Ранее телерадиокомпания ERR сообщила, что в деревне Техумарди в Эстонии начался демонтаж надгробий в месте захоронения красноармейцев. Как сообщалось, после их перезахоронения плиты с именами снова ставиться не будут. Посольство России в Таллине выразило протест и направило ноту в МИД Эстонии. "Председатель СК России поручил центральному аппарату ведомства организовать процессуальную проверку и во взаимодействии с МИД РФ установить все обстоятельства", - говорится в Telegram-канале ведомства.

https://ria.ru/20240528/yle-1948892782.html

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россия, эстония, таллин, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), в мире