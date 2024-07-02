https://ria.ru/20240702/moskva-1956868130.html

Москва побила два температурных рекорда

Москва побила два температурных рекорда - РИА Новости, 02.07.2024

Москва побила два температурных рекорда

Воздух в Москве прогрелся до плюс 31 градуса, этот день стал самым жарким для 2 июля за все время метеонаблюдений на ВДНХ с 1949 года, сообщил ведущий... РИА Новости, 02.07.2024

2024-07-02T14:33

2024-07-02T14:33

2024-07-02T14:33

общество

москва

михаил леус

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Воздух в Москве прогрелся до плюс 31 градуса, этот день стал самым жарким для 2 июля за все время метеонаблюдений на ВДНХ с 1949 года, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем Telegram-канале. "К 13 часам воздух в столице, по данным базовой метеостанции мегаполиса, ВДНХ, прогрелся до плюс 31 градуса - это значит, что сегодняшний день в Москве стал самым тёплым с начала года, обогнав прежнего лидера, день 29 июня, когда температура была на 0,2 градуса ниже. Также это самоё "жаркое" 2 июля за всё время производства метеорологических наблюдений на метеостанции ВДНХ, с 1949 года", - написал Леус. Он уточнил, что прогрев в столице продолжается. Синоптики следят за тем, обновится ли суточный рекорд жары во вторник, он пока составляет плюс 31,9 градуса и держится уже 134 года.

https://ria.ru/20240702/pogoda-1956841553.html

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общество, москва, михаил леус