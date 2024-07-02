https://ria.ru/20240702/moskva-1956815140.html

Крупный газорегуляторный пункт модернизируют на юго-востоке Москвы

Крупный газорегуляторный пункт модернизируют на юго-востоке Москвы - РИА Новости, 02.07.2024

Крупный газорегуляторный пункт модернизируют на юго-востоке Москвы

Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к проведению реконструкции крупного газорегуляторного пункта "Капотня блок", расположенного на юго-востоке РИА Новости, 02.07.2024

2024-07-02T11:15

2024-07-02T11:15

2024-07-02T11:15

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москва

капотня

петр бирюков

мосгаз

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к проведению реконструкции крупного газорегуляторного пункта "Капотня блок", расположенного на юго-востоке столицы, сообщил журналистам заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В городе ведется планомерная работа по обновлению газорегуляторных пунктов. В этом году отремонтируем газорегуляторный пункт "Капотня блок". Он обеспечивает газоснабжение коммунально-бытовых предприятий и жилого сектора района Капотня. Работы необходимы в связи с длительным сроком эксплуатации оборудования", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра отметил, что в рамках проекта специалисты АО "Мосгаз" установят шкафной газорегуляторный пункт отечественного производства. "Новое оборудование имеет высокую степень надежности, пониженные шумовые характеристики, что соответствует современным требованиям безопасности. Работы планируем выполнить в сжатые сроки и без отключения потребителей от газоснабжения. Все газорегуляторные пункты обязательно оборудуются запорными устройствами, параметры их работы постоянно контролируются из центральной диспетчерской, позволяющей в режиме реального времени управлять газовым хозяйством столицы", - подчеркнул Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что газорегуляторные пункты отвечают за понижение давления газа до определенных значений и поддержание их в заданных пределах.

https://ria.ru/20240701/moskva-1956613169.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, капотня, петр бирюков, мосгаз, городское хозяйство москвы