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Крупный газорегуляторный пункт модернизируют на юго-востоке Москвы - РИА Новости, 02.07.2024
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11:15 02.07.2024
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Крупный газорегуляторный пункт модернизируют на юго-востоке Москвы
Крупный газорегуляторный пункт модернизируют на юго-востоке Москвы - РИА Новости, 02.07.2024
Крупный газорегуляторный пункт модернизируют на юго-востоке Москвы
Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к проведению реконструкции крупного газорегуляторного пункта "Капотня блок", расположенного на юго-востоке РИА Новости, 02.07.2024
2024-07-02T11:15
2024-07-02T11:15
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
капотня
петр бирюков
мосгаз
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к проведению реконструкции крупного газорегуляторного пункта "Капотня блок", расположенного на юго-востоке столицы, сообщил журналистам заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В городе ведется планомерная работа по обновлению газорегуляторных пунктов. В этом году отремонтируем газорегуляторный пункт "Капотня блок". Он обеспечивает газоснабжение коммунально-бытовых предприятий и жилого сектора района Капотня. Работы необходимы в связи с длительным сроком эксплуатации оборудования", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра отметил, что в рамках проекта специалисты АО "Мосгаз" установят шкафной газорегуляторный пункт отечественного производства. "Новое оборудование имеет высокую степень надежности, пониженные шумовые характеристики, что соответствует современным требованиям безопасности. Работы планируем выполнить в сжатые сроки и без отключения потребителей от газоснабжения. Все газорегуляторные пункты обязательно оборудуются запорными устройствами, параметры их работы постоянно контролируются из центральной диспетчерской, позволяющей в режиме реального времени управлять газовым хозяйством столицы", - подчеркнул Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что газорегуляторные пункты отвечают за понижение давления газа до определенных значений и поддержание их в заданных пределах.
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москва, капотня, петр бирюков, мосгаз, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Капотня, Петр Бирюков, Мосгаз, Городское хозяйство Москвы

Крупный газорегуляторный пункт модернизируют на юго-востоке Москвы

© РИА Новости / Евгений Самарин | Перейти в медиабанкНа территории газорегуляторного пункта (ГРП)
На территории газорегуляторного пункта (ГРП) - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
© РИА Новости / Евгений Самарин
Перейти в медиабанк
На территории газорегуляторного пункта (ГРП)
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к проведению реконструкции крупного газорегуляторного пункта "Капотня блок", расположенного на юго-востоке столицы, сообщил журналистам заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В городе ведется планомерная работа по обновлению газорегуляторных пунктов. В этом году отремонтируем газорегуляторный пункт "Капотня блок". Он обеспечивает газоснабжение коммунально-бытовых предприятий и жилого сектора района Капотня. Работы необходимы в связи с длительным сроком эксплуатации оборудования", - рассказал Бирюков.
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Заместитель мэра отметил, что в рамках проекта специалисты АО "Мосгаз" установят шкафной газорегуляторный пункт отечественного производства.
"Новое оборудование имеет высокую степень надежности, пониженные шумовые характеристики, что соответствует современным требованиям безопасности. Работы планируем выполнить в сжатые сроки и без отключения потребителей от газоснабжения. Все газорегуляторные пункты обязательно оборудуются запорными устройствами, параметры их работы постоянно контролируются из центральной диспетчерской, позволяющей в режиме реального времени управлять газовым хозяйством столицы", - подчеркнул Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что газорегуляторные пункты отвечают за понижение давления газа до определенных значений и поддержание их в заданных пределах.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваКапотняПетр БирюковМосгазГородское хозяйство Москвы
 
 
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