https://ria.ru/20240702/moldaviya-1956876866.html

В ПМР заявили об отказе Молдавии подписать документ о мире с республикой

В ПМР заявили об отказе Молдавии подписать документ о мире с республикой - РИА Новости, 02.07.2024

В ПМР заявили об отказе Молдавии подписать документ о мире с республикой

Молдавия отвергает предложение подписать документ о мире с Приднестровьем, заявил во вторник глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР)... РИА Новости, 02.07.2024

2024-07-02T14:56

2024-07-02T14:56

2024-07-02T15:01

в мире

молдавия

кишинев

бендеры

вадим красносельский

обсе

приднестровская молдавская республика

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ТИРАСПОЛЬ, 2 июл - РИА Новости. Молдавия отвергает предложение подписать документ о мире с Приднестровьем, заявил во вторник глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский на встрече с главой делегации Европейского союза в Молдавии Янисом Мажейксом. Ранее на встрече в формате "1+1" в Бендерах 17 мая главы МИД Приднестровья Виталия Игнатьева с вице-премьером по реинтеграции Молдавии Олегом Серебряном приднестровская сторона предложила Кишиневу заключить декларацию о приверженности мирным методам урегулирования между Приднестровьем и Молдавией. Накануне Игнатьев сообщил, что Кишинев переписал и сделал неприемлемой предложенную декларацию. "Декларация – хороший совместный шаг. Непонятна молдавская позиция, когда они отвергают предложение подписать документ о мире. Все говорят о мире и об исключении агрессии, в том числе и молдавская сторона. Так давайте подпишем – зафиксируем это желание", - сказал Красносельский, слова которого приводит пресс-служба главы ПМР. Лидер Приднестровья также добавил, что сейчас в силу объективных и субъективных причин не может работать переговорный формат "5+2". По его словам, сегодня нельзя прикрываться данным обстоятельством и не работать над урегулированием. "Возникает вопрос: почему? Что не нравится в этой декларации? Все четко, прозрачно – призыв к миру, к взаимному уважению, к исполнению ранее достигнутых договоренностей. Призыв ко всем участникам переговорного процесса присоединиться к данной декларации", - отметил Красносельский. В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ - в качестве посредников, Евросоюз и США - как наблюдатели. Последнее заседание на уровне министров иностранных дел стран-посредников и наблюдателей прошло осенью 2019 года в Братиславе. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.

https://ria.ru/20240625/pmr-1955435551.html

https://ria.ru/20240621/moldaviya-1954520280.html

молдавия

кишинев

бендеры

приднестровская молдавская республика

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в мире, молдавия, кишинев, бендеры, вадим красносельский, обсе, приднестровская молдавская республика