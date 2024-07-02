Рейтинг@Mail.ru
В ПМР заявили об отказе Молдавии подписать документ о мире с республикой - РИА Новости, 02.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:56 02.07.2024 (обновлено: 15:01 02.07.2024)
https://ria.ru/20240702/moldaviya-1956876866.html
В ПМР заявили об отказе Молдавии подписать документ о мире с республикой
В ПМР заявили об отказе Молдавии подписать документ о мире с республикой - РИА Новости, 02.07.2024
В ПМР заявили об отказе Молдавии подписать документ о мире с республикой
Молдавия отвергает предложение подписать документ о мире с Приднестровьем, заявил во вторник глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР)... РИА Новости, 02.07.2024
2024-07-02T14:56
2024-07-02T15:01
в мире
молдавия
кишинев
бендеры
вадим красносельский
обсе
приднестровская молдавская республика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/16/1853855269_0:0:3340:1879_1920x0_80_0_0_8f94f7cde6193b33d338c4c2b9ec5f13.jpg
ТИРАСПОЛЬ, 2 июл - РИА Новости. Молдавия отвергает предложение подписать документ о мире с Приднестровьем, заявил во вторник глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский на встрече с главой делегации Европейского союза в Молдавии Янисом Мажейксом. Ранее на встрече в формате "1+1" в Бендерах 17 мая главы МИД Приднестровья Виталия Игнатьева с вице-премьером по реинтеграции Молдавии Олегом Серебряном приднестровская сторона предложила Кишиневу заключить декларацию о приверженности мирным методам урегулирования между Приднестровьем и Молдавией. Накануне Игнатьев сообщил, что Кишинев переписал и сделал неприемлемой предложенную декларацию. "Декларация – хороший совместный шаг. Непонятна молдавская позиция, когда они отвергают предложение подписать документ о мире. Все говорят о мире и об исключении агрессии, в том числе и молдавская сторона. Так давайте подпишем – зафиксируем это желание", - сказал Красносельский, слова которого приводит пресс-служба главы ПМР. Лидер Приднестровья также добавил, что сейчас в силу объективных и субъективных причин не может работать переговорный формат "5+2". По его словам, сегодня нельзя прикрываться данным обстоятельством и не работать над урегулированием. "Возникает вопрос: почему? Что не нравится в этой декларации? Все четко, прозрачно – призыв к миру, к взаимному уважению, к исполнению ранее достигнутых договоренностей. Призыв ко всем участникам переговорного процесса присоединиться к данной декларации", - отметил Красносельский. В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ - в качестве посредников, Евросоюз и США - как наблюдатели. Последнее заседание на уровне министров иностранных дел стран-посредников и наблюдателей прошло осенью 2019 года в Братиславе. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.
https://ria.ru/20240625/pmr-1955435551.html
https://ria.ru/20240621/moldaviya-1954520280.html
молдавия
кишинев
бендеры
приднестровская молдавская республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/16/1853855269_354:0:3085:2048_1920x0_80_0_0_a4ee180a45f6f3ad5abea132705a1d6d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, кишинев, бендеры, вадим красносельский, обсе, приднестровская молдавская республика
В мире, Молдавия, Кишинев, Бендеры, Вадим Красносельский, ОБСЕ, Приднестровская Молдавская Республика
В ПМР заявили об отказе Молдавии подписать документ о мире с республикой

Красносельский: Молдавия отвергает предложение подписать документ о мире с ПМР

© РИА Новости / Артем Кулекин | Перейти в медиабанкЗдание Верховного совета и правительства Приднестровской Молдавской Республики в Тирасполе
Здание Верховного совета и правительства Приднестровской Молдавской Республики в Тирасполе - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
© РИА Новости / Артем Кулекин
Перейти в медиабанк
Здание Верховного совета и правительства Приднестровской Молдавской Республики в Тирасполе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТИРАСПОЛЬ, 2 июл - РИА Новости. Молдавия отвергает предложение подписать документ о мире с Приднестровьем, заявил во вторник глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский на встрече с главой делегации Европейского союза в Молдавии Янисом Мажейксом.
Ранее на встрече в формате "1+1" в Бендерах 17 мая главы МИД Приднестровья Виталия Игнатьева с вице-премьером по реинтеграции Молдавии Олегом Серебряном приднестровская сторона предложила Кишиневу заключить декларацию о приверженности мирным методам урегулирования между Приднестровьем и Молдавией. Накануне Игнатьев сообщил, что Кишинев переписал и сделал неприемлемой предложенную декларацию.
Тирасполь - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
В Молдавии допустили изменение законодательства ПМР под европейские нормы
25 июня, 20:01
"Декларация – хороший совместный шаг. Непонятна молдавская позиция, когда они отвергают предложение подписать документ о мире. Все говорят о мире и об исключении агрессии, в том числе и молдавская сторона. Так давайте подпишем – зафиксируем это желание", - сказал Красносельский, слова которого приводит пресс-служба главы ПМР.
Лидер Приднестровья также добавил, что сейчас в силу объективных и субъективных причин не может работать переговорный формат "5+2". По его словам, сегодня нельзя прикрываться данным обстоятельством и не работать над урегулированием.
"Возникает вопрос: почему? Что не нравится в этой декларации? Все четко, прозрачно – призыв к миру, к взаимному уважению, к исполнению ранее достигнутых договоренностей. Призыв ко всем участникам переговорного процесса присоединиться к данной декларации", - отметил Красносельский.
В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ - в качестве посредников, Евросоюз и США - как наблюдатели. Последнее заседание на уровне министров иностранных дел стран-посредников и наблюдателей прошло осенью 2019 года в Братиславе.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.
Молдавско-американские военные учения - РИА Новости, 1920, 21.06.2024
В Приднестровье обеспокоены милитаризацией Молдавии
21 июня, 14:20
 
В миреМолдавияКишиневБендерыВадим КрасносельскийОБСЕПриднестровская Молдавская Республика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала