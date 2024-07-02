https://ria.ru/20240702/moldavia-1956870986.html

В Молдавии заявили о крупнейшей волне эмиграции

В Молдавии заявили о крупнейшей волне эмиграции - РИА Новости, 02.07.2024

В Молдавии заявили о крупнейшей волне эмиграции

Молдавия за последние три года столкнулась с самой крупной волной эмиграции с момента обретения республикой независимости, а виной всему неустойчивая... РИА Новости, 02.07.2024

2024-07-02T14:45

2024-07-02T14:45

2024-07-02T14:45

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КИШИНЕВ, 2 июл - РИА Новости. Молдавия за последние три года столкнулась с самой крупной волной эмиграции с момента обретения республикой независимости, а виной всему неустойчивая социально-экономическая ситуация, считает депутат парламента Александр Нестеровский. Ранее эксперт по экономической политике Института развития и социальных инициатив (IDIS) Viitorul Вячеслав Ионицэ сообщил, что последние три года в Молдавии фиксируется самый низкий прирост населения в истории страны, а последний раз столь малое число рожденных в чуть более 27 тысяч детей регистрировалось 180 лет назад. "За последние три года Молдавию покинули более 168 тысяч молдаван - это самая крупная волна эмиграции со времен обретения независимости. Причина этого массового исхода - неустойчивая социально-экономическая ситуация и отсутствие перспектив", - написал Нестеровский в своем Telegram-канале. По его словам, власти не справляются со своими обязанностями. Жители страны устали от низких зарплат, коррупции, недостатка рабочих мест и элементарных условий для нормальной жизни. "Вместо того чтобы создавать условия для достойной жизни в нашей стране, правительство игнорирует эти проблемы, погружаясь в политические игры и личные интересы. Страна теряет своих лучших людей, а вместе с ними — надежду на будущее", - добавляет депутат. Молдавия несколько лет переживает очередную волну экономического кризиса. В 2022 году инфляция в Молдавии достигла рекордных 30,2%. Из-за роста цен на энергоресурсы тарифы на газ выросли в 2022 году почти в семь раз, а на электроэнергию - почти в четыре раза. В 2023 году инфляция в Молдавии составила 13,4%. Из-за подорожания энергоресурсов у населения растут долги за коммунальные услуги. На фоне подорожания энергоресурсов, а также роста инфляции в стране стихийно проходят антиправительственные протесты.

https://ria.ru/20240311/moldaviya-1931695591.html

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