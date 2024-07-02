https://ria.ru/20240702/mobilizatsiya-1956968207.html

Депутат Рады рассказал об ожиданиях от мобилизации

Депутат Рады рассказал об ожиданиях от мобилизации - РИА Новости, 02.07.2024

Депутат Рады рассказал об ожиданиях от мобилизации

Депутат Верховной рады Роман Костенко заявил во вторник, что в ряды ВСУ могут призвать порядка 200 тысяч человек до конца года, если темпы нынешней мобилизации... РИА Новости, 02.07.2024

2024-07-02T21:16

2024-07-02T21:16

2024-07-02T21:16

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы украины

верховная рада украины

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Депутат Верховной рады Роман Костенко заявил во вторник, что в ряды ВСУ могут призвать порядка 200 тысяч человек до конца года, если темпы нынешней мобилизации останутся на том же уровне. "Мобилизационные планы являются секретными. Скажу в общем, если темпы мобилизации не будут убывать, такие, как сейчас у нас происходят, то эти планы мы легко выполним. Имеется в виду, (мобилизуют - ред.) о тех 200 тысячах, о которых говорили... Уверен, если мобилизация будет происходить так, как она идет, то до конца года мы укомплектуем все наши подразделения", - сказал он в эфире телеканала "Киев24". Депутат не уточнил данные в процентном соотношении, однако отметил, что процент высокий, которого, по его мнению, ранее и не было. Украинский парламентарий Марьяна Безуглая 28 июня заявила о катастрофической ситуации с пополнением действующих бригад ВСУ и созданием новых, что, по ее словам, ведет к сдаче позиций. В свою очередь, советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк ранее заявлял, что из украинской армии, численность которой, по его словам, составляет около 1 миллиона человек, в боевых действиях активно участвуют 200-300 тысяч человек, он добавил, что по итогам аудита главкому ВСУ предстоит пересмотреть этот вопрос с помощью справедливой ротации военных. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах в неизвестном направлении, нередко избивая и применяя к ним силу. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.

https://ria.ru/20240701/evropa-1956478355.html

https://ria.ru/20240527/zelenskiy-1948459997.html

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в мире, украина, михаил подоляк, вооруженные силы украины, верховная рада украины