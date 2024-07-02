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Орбан рассказал о начале "мирной миссии" по Украине - РИА Новости, 02.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:00 02.07.2024
https://ria.ru/20240702/missiya-1956980006.html
Орбан рассказал о начале "мирной миссии" по Украине
Орбан рассказал о начале "мирной миссии" по Украине - РИА Новости, 02.07.2024
Орбан рассказал о начале "мирной миссии" по Украине
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил в интервью швейцарскому изданию Die Weltwoche, что начал свою "мирную миссию" по Украине с визитов в Германию,... РИА Новости, 02.07.2024
2024-07-02T23:00
2024-07-02T23:00
специальная военная операция на украине
в мире
венгрия
украина
киев
виктор орбан
владимир зеленский
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил в интервью швейцарскому изданию Die Weltwoche, что начал свою "мирную миссию" по Украине с визитов в Германию, Францию и Италию. "Все зависит от больших лидеров Европейского Союза", - сказал Орбан. "Так что я побывал в Берлине, в Париже и в Риме - вот как я начал эту мирную миссию", - добавил он. Орбан находится с первым за двенадцать лет визитом в Киеве. С 1 июля Венгрия в течение полугода председательствует в Совете Европейского союза. Пресс-секретарь Орбана сообщил, что в Киеве тот обсудит с Владимиром Зеленским установление мира и актуальные вопросы двусторонних отношений. На пресс-конференции с Зеленским венгерский премьер сообщил, что попросил того рассмотреть возможность прекращения огня перед переговорами по урегулированию ситуации на Украине.
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в мире, венгрия, украина, киев, виктор орбан, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, В мире, Венгрия, Украина, Киев, Виктор Орбан, Владимир Зеленский
Орбан рассказал о начале "мирной миссии" по Украине

Орбан заявил, что начал мирную миссию по Украине с визитов в ФРГ и Францию

© Фото : Ukrainian Presidential Press OfficeПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан и Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Киеве
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Киеве - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
© Фото : Ukrainian Presidential Press Office
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Киеве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил в интервью швейцарскому изданию Die Weltwoche, что начал свою "мирную миссию" по Украине с визитов в Германию, Францию и Италию.
"Все зависит от больших лидеров Европейского Союза", - сказал Орбан. "Так что я побывал в Берлине, в Париже и в Риме - вот как я начал эту мирную миссию", - добавил он.
Орбан находится с первым за двенадцать лет визитом в Киеве. С 1 июля Венгрия в течение полугода председательствует в Совете Европейского союза. Пресс-секретарь Орбана сообщил, что в Киеве тот обсудит с Владимиром Зеленским установление мира и актуальные вопросы двусторонних отношений.
На пресс-конференции с Зеленским венгерский премьер сообщил, что попросил того рассмотреть возможность прекращения огня перед переговорами по урегулированию ситуации на Украине.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
В Кремле прокомментировали визит Орбана в Киев
Вчера, 13:23
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВенгрияУкраинаКиевВиктор ОрбанВладимир Зеленский
 
 
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