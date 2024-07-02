https://ria.ru/20240702/missiya-1956980006.html

Орбан рассказал о начале "мирной миссии" по Украине

Орбан рассказал о начале "мирной миссии" по Украине - РИА Новости, 02.07.2024

Орбан рассказал о начале "мирной миссии" по Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил в интервью швейцарскому изданию Die Weltwoche, что начал свою "мирную миссию" по Украине с визитов в Германию,... РИА Новости, 02.07.2024

2024-07-02T23:00

2024-07-02T23:00

2024-07-02T23:00

специальная военная операция на украине

в мире

венгрия

украина

киев

виктор орбан

владимир зеленский

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил в интервью швейцарскому изданию Die Weltwoche, что начал свою "мирную миссию" по Украине с визитов в Германию, Францию и Италию. "Все зависит от больших лидеров Европейского Союза", - сказал Орбан. "Так что я побывал в Берлине, в Париже и в Риме - вот как я начал эту мирную миссию", - добавил он. Орбан находится с первым за двенадцать лет визитом в Киеве. С 1 июля Венгрия в течение полугода председательствует в Совете Европейского союза. Пресс-секретарь Орбана сообщил, что в Киеве тот обсудит с Владимиром Зеленским установление мира и актуальные вопросы двусторонних отношений. На пресс-конференции с Зеленским венгерский премьер сообщил, что попросил того рассмотреть возможность прекращения огня перед переговорами по урегулированию ситуации на Украине.

https://ria.ru/20240702/peskov-1956849978.html

венгрия

украина

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в мире, венгрия, украина, киев, виктор орбан, владимир зеленский