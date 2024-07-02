https://ria.ru/20240702/mishustin-1956935407.html

Мишустин рассказал о росте производства лекарств и медматериалов

Мишустин рассказал о росте производства лекарств и медматериалов - РИА Новости, 02.07.2024

Мишустин рассказал о росте производства лекарств и медматериалов

Объемы производства в России лекарств и медицинских материалов выросло почти на 8 процентов за первые пять месяцев 2024 года, заявил премьер-министр РФ Михаил... РИА Новости, 02.07.2024

2024-07-02T17:56

2024-07-02T17:56

2024-07-02T17:56

россия

михаил мишустин

здоровье - общество

общество

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Объемы производства в России лекарств и медицинских материалов выросло почти на 8 процентов за первые пять месяцев 2024 года, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "В этом году отрасль демонстрирует высокую динамику, за пять месяцев этого года рост производства лекарств и медматериалов приблизился к 8%", - заявил Мишустин на стратегической сессии по нацпроекту "Новые технологии сбережения здоровья".

https://ria.ru/20240626/minzdrav-1955515016.html

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россия, михаил мишустин, здоровье - общество, общество