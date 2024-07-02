https://ria.ru/20240702/mishustin-1956934300.html

Мишустин рассказал о планах увеличить долю производства российских лекарств

Мишустин рассказал о планах увеличить долю производства российских лекарств - РИА Новости, 02.07.2024

Мишустин рассказал о планах увеличить долю производства российских лекарств

В рамках нацпроекта "Новые технологии сбережения здоровья" планируется увеличить долю отечественного производства важнейших лекарств до 90%, сообщил... РИА Новости, 02.07.2024

2024-07-02T17:52

2024-07-02T17:52

2024-07-02T17:52

россия

михаил мишустин

правительство рф

здравоохранение

экономика

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. В рамках нацпроекта "Новые технологии сбережения здоровья" планируется увеличить долю отечественного производства важнейших лекарств до 90%, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на стратегической сессии по новым технологиям сбережения здоровья. "Что касается производственной базы, то за период действия национального проекта предполагается увеличить долю отечественного производства в сфере жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов до 90 процентов, по медицинским изделиям - до 40 процентов", - сказал премьер. Мишустин добавил, что это будет способствовать формированию технологического суверенитета страны в области фармацевтики и медицинской промышленности.

https://ria.ru/20240702/onkolog-1956858685.html

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россия, михаил мишустин, правительство рф, здравоохранение, экономика