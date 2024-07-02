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Мишустин рассказал о планах увеличить долю производства российских лекарств - РИА Новости, 02.07.2024
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17:52 02.07.2024
https://ria.ru/20240702/mishustin-1956934300.html
Мишустин рассказал о планах увеличить долю производства российских лекарств
Мишустин рассказал о планах увеличить долю производства российских лекарств - РИА Новости, 02.07.2024
Мишустин рассказал о планах увеличить долю производства российских лекарств
В рамках нацпроекта "Новые технологии сбережения здоровья" планируется увеличить долю отечественного производства важнейших лекарств до 90%, сообщил... РИА Новости, 02.07.2024
2024-07-02T17:52
2024-07-02T17:52
россия
михаил мишустин
правительство рф
здравоохранение
экономика
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. В рамках нацпроекта "Новые технологии сбережения здоровья" планируется увеличить долю отечественного производства важнейших лекарств до 90%, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на стратегической сессии по новым технологиям сбережения здоровья. "Что касается производственной базы, то за период действия национального проекта предполагается увеличить долю отечественного производства в сфере жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов до 90 процентов, по медицинским изделиям - до 40 процентов", - сказал премьер. Мишустин добавил, что это будет способствовать формированию технологического суверенитета страны в области фармацевтики и медицинской промышленности.
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россия, михаил мишустин, правительство рф, здравоохранение, экономика
Россия, Михаил Мишустин, Правительство РФ, Здравоохранение, Экономика
Мишустин рассказал о планах увеличить долю производства российских лекарств

Мишустин: доля отечественного производства важнейших лекарств увеличится до 90%

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. В рамках нацпроекта "Новые технологии сбережения здоровья" планируется увеличить долю отечественного производства важнейших лекарств до 90%, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на стратегической сессии по новым технологиям сбережения здоровья.
"Что касается производственной базы, то за период действия национального проекта предполагается увеличить долю отечественного производства в сфере жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов до 90 процентов, по медицинским изделиям - до 40 процентов", - сказал премьер.
Мишустин добавил, что это будет способствовать формированию технологического суверенитета страны в области фармацевтики и медицинской промышленности.
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РоссияМихаил МишустинПравительство РФЗдравоохранениеЭкономика
 
 
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