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Над тремя регионами России за ночь нейтрализовали 11 украинских БПЛА
Над тремя регионами России за ночь нейтрализовали 11 украинских БПЛА - РИА Новости, 02.07.2024
Над тремя регионами России за ночь нейтрализовали 11 украинских БПЛА
Российские средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили три украинских беспилотника над Крымом, четыре - над Белгородской областью и ещё четыре - над Брянской, РИА Новости, 02.07.2024
2024-07-02T07:23
2024-07-02T07:23
2024-07-02T07:46
специальная военная операция на украине
россия
белгородская область
брянская область
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Российские средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили три украинских беспилотника над Крымом, четыре - над Белгородской областью и ещё четыре - над Брянской, сообщили в Минобороны России."В течение прошедшей ночи при попытке Киевского режима совершить террористические атаки с применением беспилотных летательных аппаратов на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены четыре БПЛА над территорией Брянской области, четыре БПЛА над территорией Белгородской области и три БПЛА над территорией Республики Крым", - говорится в сообщении.
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россия, белгородская область, брянская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Белгородская область, Брянская область
Над тремя регионами России за ночь нейтрализовали 11 украинских БПЛА
Минобороны: ПВО за ночь перехватила над тремя регионами РФ 11 БПЛА ВСУ