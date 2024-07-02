https://ria.ru/20240702/minoborony-1956780256.html

Над тремя регионами России за ночь нейтрализовали 11 украинских БПЛА

Над тремя регионами России за ночь нейтрализовали 11 украинских БПЛА - РИА Новости, 02.07.2024

Над тремя регионами России за ночь нейтрализовали 11 украинских БПЛА

Российские средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили три украинских беспилотника над Крымом, четыре - над Белгородской областью и ещё четыре - над Брянской, РИА Новости, 02.07.2024

2024-07-02T07:23

2024-07-02T07:23

2024-07-02T07:46

специальная военная операция на украине

россия

белгородская область

брянская область

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Российские средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили три украинских беспилотника над Крымом, четыре - над Белгородской областью и ещё четыре - над Брянской, сообщили в Минобороны России."В течение прошедшей ночи при попытке Киевского режима совершить террористические атаки с применением беспилотных летательных аппаратов на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены четыре БПЛА над территорией Брянской области, четыре БПЛА над территорией Белгородской области и три БПЛА над территорией Республики Крым", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240629/vsu-1956374808.html

россия

белгородская область

брянская область

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россия, белгородская область, брянская область