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Над тремя регионами России за ночь нейтрализовали 11 украинских БПЛА - РИА Новости, 02.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:23 02.07.2024 (обновлено: 07:46 02.07.2024)
https://ria.ru/20240702/minoborony-1956780256.html
Над тремя регионами России за ночь нейтрализовали 11 украинских БПЛА
Над тремя регионами России за ночь нейтрализовали 11 украинских БПЛА - РИА Новости, 02.07.2024
Над тремя регионами России за ночь нейтрализовали 11 украинских БПЛА
Российские средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили три украинских беспилотника над Крымом, четыре - над Белгородской областью и ещё четыре - над Брянской, РИА Новости, 02.07.2024
2024-07-02T07:23
2024-07-02T07:46
специальная военная операция на украине
россия
белгородская область
брянская область
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Российские средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили три украинских беспилотника над Крымом, четыре - над Белгородской областью и ещё четыре - над Брянской, сообщили в Минобороны России."В течение прошедшей ночи при попытке Киевского режима совершить террористические атаки с применением беспилотных летательных аппаратов на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены четыре БПЛА над территорией Брянской области, четыре БПЛА над территорией Белгородской области и три БПЛА над территорией Республики Крым", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240629/vsu-1956374808.html
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белгородская область
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россия, белгородская область, брянская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Белгородская область, Брянская область
Над тремя регионами России за ночь нейтрализовали 11 украинских БПЛА

Минобороны: ПВО за ночь перехватила над тремя регионами РФ 11 БПЛА ВСУ

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкЗенитно-ракетный дивизион ЦВО
Зенитно-ракетный дивизион ЦВО - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Зенитно-ракетный дивизион ЦВО. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Российские средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили три украинских беспилотника над Крымом, четыре - над Белгородской областью и ещё четыре - над Брянской, сообщили в Минобороны России.
"В течение прошедшей ночи при попытке Киевского режима совершить террористические атаки с применением беспилотных летательных аппаратов на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены четыре БПЛА над территорией Брянской области, четыре БПЛА над территорией Белгородской области и три БПЛА над территорией Республики Крым", - говорится в сообщении.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияБелгородская областьБрянская область
 
 
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