https://ria.ru/20240702/minoborony-1956775765.html

В Минобороны рассказали о работе артиллерии под Часовым Яром

В Минобороны рассказали о работе артиллерии под Часовым Яром - РИА Новости, 02.07.2024

В Минобороны рассказали о работе артиллерии под Часовым Яром

Расчеты РСЗО "Град" Костромского артиллерийского полка Ивановского гвардейского соединения ВДВ поддерживают штурмовиков, нанося артудары по технике и пехоте ВСУ РИА Новости, 02.07.2024

2024-07-02T05:51

2024-07-02T05:51

2024-07-02T06:21

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ЛУГАНСК, 2 июл - РИА Новости. Расчеты РСЗО "Град" Костромского артиллерийского полка Ивановского гвардейского соединения ВДВ поддерживают штурмовиков, нанося артудары по технике и пехоте ВСУ у населенного пункта Часов Яр, за который идут бои в Донбассе, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) БМ-21 "Град" Костромского артиллерийского полка Ивановского гвардейского соединения ВДВ выполняют огневые задачи по поддержке штурмовых десантных групп под Часовым Яром", - сообщили в ведомстве. Уточняется, что разведка при облете позиций ВСУ обнаружила передвижение пехоты и техники противника, информацию об этом передала на командный пункт, и в результате слаженных действий десантники-реактивщики уничтожили цель. "Расчеты РСЗО "Град" днем и ночью наносят удары по живой силе противника осколочно-фугасными неуправляемыми реактивными ракетами. Ударная волна и осколки, которые разлетаются на сотни метров, уничтожают скопление пехоты противника, не оставляя ему ни единого шанса", - добавили в МО.

https://ria.ru/20240702/kraken-1956774890.html

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часов яр, донбасс, россия, воздушно-десантные войска россии, вооруженные силы украины, безопасность