https://ria.ru/20240702/minoborony-1956774087.html

ЗРК "Стрела-10" постоянно "сканируют" небо в зоне СВО, сообщило Минобороны

ЗРК "Стрела-10" постоянно "сканируют" небо в зоне СВО, сообщило Минобороны - РИА Новости, 02.07.2024

ЗРК "Стрела-10" постоянно "сканируют" небо в зоне СВО, сообщило Минобороны

Расчеты ЗРК "Стрела-10" группировки войск "Север" постоянно "сканируют" небо, обеспечивая войскам надёжный щит от нападения воздушных объектов противника в зоне РИА Новости, 02.07.2024

2024-07-02T05:04

2024-07-02T05:04

2024-07-02T05:05

специальная военная операция на украине

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ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛ., 2 июл - РИА Новости. Расчеты ЗРК "Стрела-10" группировки войск "Север" постоянно "сканируют" небо, обеспечивая войскам надёжный щит от нападения воздушных объектов противника в зоне спецоперации, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Расчеты зенитных ракетных комплексов (ЗРК) "Стрела-10" группировки войск "Север" в ходе проведения специальной военной операции круглосуточно обеспечивают войскам надёжный щит от нападения воздушных объектов противника", - сообщили в оборонном ведомстве. В Минобороны уточнили, что боевые расчеты ЗРК "Стрела-10" круглосуточно "сканируют" небо, когда в их зону ответственности входит любой воздушный объект, не отвечающий на запрос "свой-чужой", зенитчики берут его на сопровождение и готовы поразить цель. "У опытных зенитчиков группировки уже пристрелены все перекрестки воздушных маршрутов украинских беспилотников", - добавили в МО. Уточняется, что ЗРК предназначен для непосредственного прикрытия подразделений Сухопутных войск во всех видах боя и на марше, а также малоразмерных объектов военного и гражданского назначения от ударов низколетящих средств воздушного нападения при их визуальной видимости.

https://ria.ru/20240701/pvo-1956688341.html

https://ria.ru/20240523/bespilotnik-1947789903.html

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