https://ria.ru/20240702/mezentsev-1956928841.html

Мезенцев: Минск и Москва уважительно относятся к защите исторической правды

Мезенцев: Минск и Москва уважительно относятся к защите исторической правды - РИА Новости, 02.07.2024

Мезенцев: Минск и Москва уважительно относятся к защите исторической правды

Госсекретарь Союзного государства Белоруссии и России Дмитрий Мезенцев заявил, что Минск и Москва крайне уважительно относятся к защите исторической правды. РИА Новости, 02.07.2024

2024-07-02T17:31

2024-07-02T17:31

2024-07-02T17:32

белоруссия

россия

минск

дмитрий мезенцев

владимир путин

александр лукашенко

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/10/1878686379_0:63:3113:1814_1920x0_80_0_0_b46a2c53cd0e1c071224b76c4094f9b9.jpg

МИНСК, 2 июл – РИА Новости. Госсекретарь Союзного государства Белоруссии и России Дмитрий Мезенцев заявил, что Минск и Москва крайне уважительно относятся к защите исторической правды. "В Беларуси и России, пожалуй, как нигде, по-особому относятся к задаче по защите исторической правды. И Владимир Путин, и Александр Лукашенко многократно подчеркивали свое уважение к подвигу советского солдата", - сказал Мезенцев во вторник журналистам в музее истории Великой Отечественной войны в Минске, где проходит круглый стол, приуроченный к 80-летию освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков и презентация книги из серии "Библиотека Союзного государства" "Операция "Багратион". Партизаны белорусской земли ". Мезенцев обратил внимание на беспрецедентное хамское отношение на Западе к памяти о старших поколениях, победивших нацизм, к советским памятникам на территории Европы, которые сносятся. "Эти люди (на Западе – ред.) воюют с мертвыми, зная, что не будет ответа", - подчеркнул он. Госсекретарь подчеркнул, что на этом фоне Белоруссия и Россия обязаны быть сплоченнее и мудрее, обязаны вглядываться в страницы истории Великой Отечественной войны, предметно анализируя уже известные документы о тех событиях и новые. Он также отметил, что в Союзном государстве принято решение о выделении почти полумиллиарда рублей на музеефикацию, реставрацию и восстановление объектов Брестской крепости. "Это один из примеров и одно из тех 37 мероприятий гуманитарной, культурной и гражданско-патриотической повестки, которые только в этом году проводит Союзное государство", - констатировал Мезенцев. Книгу "Операция "Багратион". Партизаны белорусской земли", приуроченную к 80-летию освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков, Постоянный Комитет Союзного государства впервые представил общественности в Брестской крепости 22 июня в День памяти и скорби и в День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа. Это третье издание в серии "Библиотека Союзного государства" - "Защищая Отечество". Первая книга серии была посвящена ратному подвигу белорусских полков в Отечественной войне 1812 года. Вторая была посвящена фактам геноцида в отношении белорусского народа, жителей блокадного Ленинграда и Ленинградской области в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Новая книга серии посвящена героизму и мужеству партизан, внесших большой вклад в борьбу с гитлеровским фашизмом в годы Великой Отечественной войны. В основе книги - архивные документы, неопровержимые доказательства боевого подвига белорусского народа. Партизаны сыграли важную роль в освобождении Белоруссии. Ценнейшие разведывательные данные учитывались при разработке плана операции "Багратион". Одновременные диверсии на коммуникациях фактически парализовали железнодорожные перевозки оккупантов. Преследование и уничтожение противника, захват мостов и переправ, а также тесное взаимодействие с частями Красной Армии – все это стало залогом стремительного проведения операции.-0-

https://ria.ru/20240623/bagration-1954856870.html

https://sn.ria.ru/20240625/osvobozhdenie-1955363521.html

https://ria.ru/20240622/mezentsev-1954711306.html

белоруссия

россия

минск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

белоруссия, россия, минск, дмитрий мезенцев, владимир путин, александр лукашенко, в мире