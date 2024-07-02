https://ria.ru/20240702/mezentsev-1956892133.html
Концепцию безопасности Союзного государства подготовят к концу года
Концепцию безопасности Союзного государства подготовят к концу года - РИА Новости, 02.07.2024
Концепцию безопасности Союзного государства подготовят к концу года
Концепцию безопасности Союзного государства Белоруссии и России планируется подготовить к концу текущего года, сообщил во вторник госсекретарь СГ Дмитрий... РИА Новости, 02.07.2024
2024-07-02T15:41
2024-07-02T15:41
2024-07-02T15:41
белоруссия
россия
минск
дмитрий мезенцев
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МИНСК, 2 июл - РИА Новости. Концепцию безопасности Союзного государства Белоруссии и России планируется подготовить к концу текущего года, сообщил во вторник госсекретарь СГ Дмитрий Мезенцев. "Главами государств дано поручение представить концепцию безопасности Союзного государства. Важнейший документ, который пойдёт в предметную профессиональную работу сторон и который, я полагаю, будет представлен в преддверии 25-летия подписания Союзного договора в завершение этого года", - сказал он во время круглого стола в Минске, приуроченного к 80-летию освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков.
https://ria.ru/20240702/rossiya-1956841976.html
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белоруссия, россия, минск, дмитрий мезенцев
Белоруссия, Россия, Минск, Дмитрий Мезенцев
Концепцию безопасности Союзного государства подготовят к концу года
Мезенцев: концепцию безопасности Союзного государства подготовят к концу года