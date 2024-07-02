https://ria.ru/20240702/memorial-1956826489.html

С мемориала в Краснодаре украли сабли и ружье

С мемориала в Краснодаре украли сабли и ружье - РИА Новости, 02.07.2024

С мемориала в Краснодаре украли сабли и ружье

Полиция разыскивает неизвестного, который отпилил, а затем украл две сабли и ружье с постамента мемориального комплекса "Расстрельный угол" в Краснодаре, на... РИА Новости, 02.07.2024

2024-07-02T11:52

2024-07-02T11:52

2024-07-02T11:52

происшествия

краснодар

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КРАСНОДАР, 2 июл - РИА Новости. Полиция разыскивает неизвестного, который отпилил, а затем украл две сабли и ружье с постамента мемориального комплекса "Расстрельный угол" в Краснодаре, на похитителя завели дело о вандализме, сообщили в ГУ МВД Кубани в Telegram-канале. По данным ведомства, на Всесвятском кладбище Краснодара на мемориальном комплексе "Расстрельный угол" неизвестный спилил и украл две сабли и ружье с постамента "Оружие". "По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 214 УК РФ (вандализм). Злоумышленнику грозит арест до трех месяцев. Сейчас полицейские проводят оперативно-розыскные мероприятия для установления личности и задержания вандала", - говорится в сообщении.

краснодар

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, краснодар