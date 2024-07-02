С мемориала в Краснодаре украли сабли и ружье
В Краснодаре на похитителя ружья с мемориала завели дело о вандализме
© Фото : ГУ МВД России по Краснодарскому краюНеизвестный спилил и украл элементы с постамента мемориального комплекса "Расстрельный угол" в Краснодаре
Неизвестный спилил и украл элементы с постамента мемориального комплекса "Расстрельный угол" в Краснодаре
КРАСНОДАР, 2 июл - РИА Новости. Полиция разыскивает неизвестного, который отпилил, а затем украл две сабли и ружье с постамента мемориального комплекса "Расстрельный угол" в Краснодаре, на похитителя завели дело о вандализме, сообщили в ГУ МВД Кубани в Telegram-канале.
По данным ведомства, на Всесвятском кладбище Краснодара на мемориальном комплексе "Расстрельный угол" неизвестный спилил и украл две сабли и ружье с постамента "Оружие".
"По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 214 УК РФ (вандализм). Злоумышленнику грозит арест до трех месяцев. Сейчас полицейские проводят оперативно-розыскные мероприятия для установления личности и задержания вандала", - говорится в сообщении.
© Фото : ГУ МВД России по Краснодарскому краюНеизвестный спилил и украл элементы с постамента мемориального комплекса "Расстрельный угол" в Краснодаре
Неизвестный спилил и украл элементы с постамента мемориального комплекса "Расстрельный угол" в Краснодаре