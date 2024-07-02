https://ria.ru/20240702/medvedev-1956955391.html

Медведев пошутил о странах, где начальники "блуждают на сцене"

Медведев пошутил о странах, где начальники "блуждают на сцене" - РИА Новости, 02.07.2024

Медведев пошутил о странах, где начальники "блуждают на сцене"

Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев пошутил о странах, где начальники "блуждают на сцене" в отсутствие помощи от коллег по партии и отметил... РИА Новости, 02.07.2024

2024-07-02T19:50

2024-07-02T19:50

2024-07-02T19:50

политика

дмитрий медведев

олег матыцин

виктория абрамченко

единая россия

госдума рф

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МОСКВА, 2 июл – РИА Новости. Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев пошутил о странах, где начальники "блуждают на сцене" в отсутствие помощи от коллег по партии и отметил "товарищескую взаимовыручку" в ЕР. Медведев во вторник провел заседание генерального совета "Единой России". На заседании в числе других рассматривался вопрос о выдвижении экс-министра спорта Олега Матыцина и бывшего вице-премьера Виктории Абрамченко кандидатами от ЕР на довыборах в Госдуму. По закону для утверждения их кандидатур проводилось тайное голосование. Депутат Госдумы Алена Аршинова по просьбе Медведева подробно описала участникам заседания эту процедуру. "После вашего выступления я понял, что могут быть отдельные вопросы", - улыбнулся председатель партии после ее выступления. Он поблагодарил Аршинову за разъяснение порядка голосования. "С другой стороны, очень хорошо, что это все разъясняют. Мы знаем, в других странах не помогают начальникам, они на сцене поэтому блуждают. А у нас товарищеская взаимовыручка", - отметил Медведев.

https://ria.ru/20240702/gazeta-1956777912.html

https://ria.ru/20240702/edinaya-rossiya-1956947120.html

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политика, дмитрий медведев, олег матыцин, виктория абрамченко, единая россия, госдума рф