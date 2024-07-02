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Медведев пошутил о странах, где начальники "блуждают на сцене" - РИА Новости, 02.07.2024
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19:50 02.07.2024
https://ria.ru/20240702/medvedev-1956955391.html
Медведев пошутил о странах, где начальники "блуждают на сцене"
Медведев пошутил о странах, где начальники "блуждают на сцене" - РИА Новости, 02.07.2024
Медведев пошутил о странах, где начальники "блуждают на сцене"
Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев пошутил о странах, где начальники "блуждают на сцене" в отсутствие помощи от коллег по партии и отметил... РИА Новости, 02.07.2024
2024-07-02T19:50
2024-07-02T19:50
политика
дмитрий медведев
олег матыцин
виктория абрамченко
единая россия
госдума рф
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МОСКВА, 2 июл – РИА Новости. Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев пошутил о странах, где начальники "блуждают на сцене" в отсутствие помощи от коллег по партии и отметил "товарищескую взаимовыручку" в ЕР. Медведев во вторник провел заседание генерального совета "Единой России". На заседании в числе других рассматривался вопрос о выдвижении экс-министра спорта Олега Матыцина и бывшего вице-премьера Виктории Абрамченко кандидатами от ЕР на довыборах в Госдуму. По закону для утверждения их кандидатур проводилось тайное голосование. Депутат Госдумы Алена Аршинова по просьбе Медведева подробно описала участникам заседания эту процедуру. "После вашего выступления я понял, что могут быть отдельные вопросы", - улыбнулся председатель партии после ее выступления. Он поблагодарил Аршинову за разъяснение порядка голосования. "С другой стороны, очень хорошо, что это все разъясняют. Мы знаем, в других странах не помогают начальникам, они на сцене поэтому блуждают. А у нас товарищеская взаимовыручка", - отметил Медведев.
https://ria.ru/20240702/gazeta-1956777912.html
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политика, дмитрий медведев, олег матыцин, виктория абрамченко, единая россия, госдума рф
Политика, Дмитрий Медведев, Олег Матыцин, Виктория Абрамченко, Единая Россия, Госдума РФ
Медведев пошутил о странах, где начальники "блуждают на сцене"

Медведев пошутил о странах, где начальники "блуждают на сцене" без помощи коллег

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев проводит заседание Генерального совета Всероссийской политической партии "Единая Россия"
Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии Единая Россия Дмитрий Медведев проводит заседание Генерального совета Всероссийской политической партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев проводит заседание Генерального совета Всероссийской политической партии "Единая Россия"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 июл – РИА Новости. Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев пошутил о странах, где начальники "блуждают на сцене" в отсутствие помощи от коллег по партии и отметил "товарищескую взаимовыручку" в ЕР.
Медведев во вторник провел заседание генерального совета "Единой России". На заседании в числе других рассматривался вопрос о выдвижении экс-министра спорта Олега Матыцина и бывшего вице-премьера Виктории Абрамченко кандидатами от ЕР на довыборах в Госдуму. По закону для утверждения их кандидатур проводилось тайное голосование. Депутат Госдумы Алена Аршинова по просьбе Медведева подробно описала участникам заседания эту процедуру.
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
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"После вашего выступления я понял, что могут быть отдельные вопросы", - улыбнулся председатель партии после ее выступления.
Он поблагодарил Аршинову за разъяснение порядка голосования.
"С другой стороны, очень хорошо, что это все разъясняют. Мы знаем, в других странах не помогают начальникам, они на сцене поэтому блуждают. А у нас товарищеская взаимовыручка", - отметил Медведев.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии Единая Россия Дмитрий Медведев проводит заседание Генерального совета Всероссийской политической партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
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ПолитикаДмитрий МедведевОлег МатыцинВиктория АбрамченкоЕдиная РоссияГосдума РФ
 
 
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