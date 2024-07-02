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Маск обвинил газету New York Times в нападках на свободу слова - РИА Новости, 02.07.2024
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19:38 02.07.2024
https://ria.ru/20240702/mask-1956953763.html
Маск обвинил газету New York Times в нападках на свободу слова
Маск обвинил газету New York Times в нападках на свободу слова - РИА Новости, 02.07.2024
Маск обвинил газету New York Times в нападках на свободу слова
Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск в соцсети X обвинил газету New York Times в нападках на свободу слова, гарантированную первой поправкой... РИА Новости, 02.07.2024
2024-07-02T19:38
2024-07-02T19:38
в мире
сша
илон маск
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск в соцсети X обвинил газету New York Times в нападках на свободу слова, гарантированную первой поправкой конституции США. "The New York Times атакует *вашу* свободу слова!" - написал Маск на своей странице. Недовольство бизнесмена вызвала статья газеты, озаглавленная как "Первая поправка вышла из-под контроля". Скриншот с заголовком Маск прикрепил к публикации. Кроме того, он согласился с мнениями пользователей X, которые заявили, что газета New York Times превратилась в "мусор" и "вышла из-под контроля". Ранее критике со стороны Маска подверглись информагентства Рейтер и Ассошиэйтед Пресс. Рейтер он назвал "худшим" из традиционных СМИ в мире. Недовольство предпринимателя вызывало информационное освещение экономической и инвестиционной деятельности производителя электромобилей Tesla. Ассошиэйтед Пресс же он назвал "крайне левой пропагандистской машиной", таким образом раскритиковав за попытку опровергнуть один из инцидентов с президентом США Джо Байденом, на которых глава государства застывает на публике.
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в мире, сша, илон маск, the new york times
В мире, США, Илон Маск, The New York Times
Маск обвинил газету New York Times в нападках на свободу слова

Маск: газета New York Times вышла из-под контроля в нападках на свободу слова

© AP Photo / Jae C. HongИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
© AP Photo / Jae C. Hong
Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск в соцсети X обвинил газету New York Times в нападках на свободу слова, гарантированную первой поправкой конституции США.
"The New York Times атакует *вашу* свободу слова!" - написал Маск на своей странице.
Недовольство бизнесмена вызвала статья газеты, озаглавленная как "Первая поправка вышла из-под контроля". Скриншот с заголовком Маск прикрепил к публикации.
Кроме того, он согласился с мнениями пользователей X, которые заявили, что газета New York Times превратилась в "мусор" и "вышла из-под контроля".
Ранее критике со стороны Маска подверглись информагентства Рейтер и Ассошиэйтед Пресс. Рейтер он назвал "худшим" из традиционных СМИ в мире. Недовольство предпринимателя вызывало информационное освещение экономической и инвестиционной деятельности производителя электромобилей Tesla. Ассошиэйтед Пресс же он назвал "крайне левой пропагандистской машиной", таким образом раскритиковав за попытку опровергнуть один из инцидентов с президентом США Джо Байденом, на которых глава государства застывает на публике.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 01.07.2024
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1 июля, 17:01
 
В миреСШАИлон МаскThe New York Times
 
 
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