Маск обвинил газету New York Times в нападках на свободу слова

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск в соцсети X обвинил газету New York Times в нападках на свободу слова, гарантированную первой поправкой конституции США. "The New York Times атакует *вашу* свободу слова!" - написал Маск на своей странице. Недовольство бизнесмена вызвала статья газеты, озаглавленная как "Первая поправка вышла из-под контроля". Скриншот с заголовком Маск прикрепил к публикации. Кроме того, он согласился с мнениями пользователей X, которые заявили, что газета New York Times превратилась в "мусор" и "вышла из-под контроля". Ранее критике со стороны Маска подверглись информагентства Рейтер и Ассошиэйтед Пресс. Рейтер он назвал "худшим" из традиционных СМИ в мире. Недовольство предпринимателя вызывало информационное освещение экономической и инвестиционной деятельности производителя электромобилей Tesla. Ассошиэйтед Пресс же он назвал "крайне левой пропагандистской машиной", таким образом раскритиковав за попытку опровергнуть один из инцидентов с президентом США Джо Байденом, на которых глава государства застывает на публике.

