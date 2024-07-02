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На Западе "потеряли" Макрона после поражения в первом туре выборов - РИА Новости, 02.07.2024
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14:25 02.07.2024 (обновлено: 14:27 02.07.2024)
https://ria.ru/20240702/makron-1956864856.html
На Западе "потеряли" Макрона после поражения в первом туре выборов
На Западе "потеряли" Макрона после поражения в первом туре выборов - РИА Новости, 02.07.2024
На Западе "потеряли" Макрона после поражения в первом туре выборов
Президент Франции Эммануэль Макрон исчез с радаров прессы незадолго до оглашения результатов голосования в парламент, пишет Bloomberg. РИА Новости, 02.07.2024
2024-07-02T14:25
2024-07-02T14:27
эммануэль макрон
в мире
франция
марин ле пен
жан-люк меланшон
европарламент
выборы в европарламент — 2024
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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон исчез с радаров прессы незадолго до оглашения результатов голосования в парламент, пишет Bloomberg."Эммануэля Макрона не видели с тех пор, как президент и его жена Бриджит были замечены на улицах прибрежного французского города Ле-Туке в темных солнцезащитных очках и кожаных бомберах за несколько часов до того, как стало известно о масштабах его поражения на парламентских выборах", — сообщается в статье.В материале указывается, что партия Макрона "Возрождение" проиграла "Национальному объединению" Марин Ле Пен в воскресенье вечером в ходе первого тура голосования. Причем в ходе предвыборной кампании помощники президента Франции настаивали на том, чтобы непопулярный в народе глава республики как можно меньше контактировал с прессой. Тем не менее, он дал большое интервью, где обвинил оппозицию в возможности развязывания гражданской войны.Исчезновение президента произошло в момент, когда его окружение пытается всеми способами найти выход из критической ситуации на фоне лидирования в выборах партии Ле Пен, заключает Bloomberg.Ранее МВД Франции сообщило, что правая партия "Национальное объединение" побеждает в первом туре парламентских выборов во Франции с 34,2% голосов. На втором месте — коалиция левых партий "Новый народный фронт", куда вошли основанная Жан-Люком Меланшоном "Непокорная Франция" (LFI), Социалистическая партия (PS), Коммунистическая партия (PCF), "Европа экология зеленые" (EEVL) и радикальная Новая антикапиталистическая партия (NPA). За нее проголосовали 29,1% французов. Президентский блок "Вместе за республику", состоящий из партии "Возрождение" (Renaissance), центристов из "Демократического движения" (Modem) Франсуа Байру и "Горизонтов" (Horizons) бывшего премьера Эдуара Филиппа, занял лишь третье место с 21,5% голосов.Выборы проходят в два тура — 30 июня и 7 июля. Французам предстоит выбрать 577 депутатов, которые будут представлять их интересы в парламенте страны.Впервые в истории Пятой республики голосование проходит в такие сжатые сроки. После роспуска парламента у партий было менее трех недель, чтобы выдвинуть своих кандидатов и провести предвыборную агитацию.На прошедших 9 июня выборах в Европарламент во Франции правая партия "Национальное объединение" более чем в два раза опередила коалицию сторонников президента Эммануэля Макрона, набрав 31,36% голосов. Глава государства вслед за этим распустил Нацсобрание и объявил о проведении внеочередных парламентских выборов.
https://ria.ru/20240702/frantsiya-1956643297.html
https://ria.ru/20240702/nato-1956791027.html
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эммануэль макрон, в мире, франция, марин ле пен, жан-люк меланшон, европарламент, выборы в европарламент — 2024
Эммануэль Макрон, В мире, Франция, Марин Ле Пен, Жан-Люк Меланшон, Европарламент, Выборы в Европарламент — 2024
На Западе "потеряли" Макрона после поражения в первом туре выборов

Bloomberg: Макрон пропал после поражения в первом туре парламентских выборов

© AP Photo / Ebrahim NorooziПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон исчез с радаров прессы незадолго до оглашения результатов голосования в парламент, пишет Bloomberg.
"Эммануэля Макрона не видели с тех пор, как президент и его жена Бриджит были замечены на улицах прибрежного французского города Ле-Туке в темных солнцезащитных очках и кожаных бомберах за несколько часов до того, как стало известно о масштабах его поражения на парламентских выборах", — сообщается в статье.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
Макрон против Ле Пен: главные вопросы о выборах во Франции
08:00
В материале указывается, что партия Макрона "Возрождение" проиграла "Национальному объединению" Марин Ле Пен в воскресенье вечером в ходе первого тура голосования. Причем в ходе предвыборной кампании помощники президента Франции настаивали на том, чтобы непопулярный в народе глава республики как можно меньше контактировал с прессой. Тем не менее, он дал большое интервью, где обвинил оппозицию в возможности развязывания гражданской войны.
Исчезновение президента произошло в момент, когда его окружение пытается всеми способами найти выход из критической ситуации на фоне лидирования в выборах партии Ле Пен, заключает Bloomberg.
Ранее МВД Франции сообщило, что правая партия "Национальное объединение" побеждает в первом туре парламентских выборов во Франции с 34,2% голосов. На втором месте — коалиция левых партий "Новый народный фронт", куда вошли основанная Жан-Люком Меланшоном "Непокорная Франция" (LFI), Социалистическая партия (PS), Коммунистическая партия (PCF), "Европа экология зеленые" (EEVL) и радикальная Новая антикапиталистическая партия (NPA). За нее проголосовали 29,1% французов. Президентский блок "Вместе за республику", состоящий из партии "Возрождение" (Renaissance), центристов из "Демократического движения" (Modem) Франсуа Байру и "Горизонтов" (Horizons) бывшего премьера Эдуара Филиппа, занял лишь третье место с 21,5% голосов.
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
На Западе раскрыли, кто в Европе "уничтожит" ЕС, НАТО и Украину
09:38
Выборы проходят в два тура — 30 июня и 7 июля. Французам предстоит выбрать 577 депутатов, которые будут представлять их интересы в парламенте страны.
Впервые в истории Пятой республики голосование проходит в такие сжатые сроки. После роспуска парламента у партий было менее трех недель, чтобы выдвинуть своих кандидатов и провести предвыборную агитацию.
На прошедших 9 июня выборах в Европарламент во Франции правая партия "Национальное объединение" более чем в два раза опередила коалицию сторонников президента Эммануэля Макрона, набрав 31,36% голосов. Глава государства вслед за этим распустил Нацсобрание и объявил о проведении внеочередных парламентских выборов.
Марин Ле Пен - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
Ле Пен обвинила Макрона в подготовке "административного переворота"
13:44
 
Эммануэль МакронВ миреФранцияМарин Ле ПенЖан-Люк МеланшонЕвропарламентВыборы в Европарламент — 2024
 
 
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