https://ria.ru/20240702/lavrov-1956930178.html
Лавров и Сийярто обсудили украинский кризис
Лавров и Сийярто обсудили украинский кризис - РИА Новости, 02.07.2024
Лавров и Сийярто обсудили украинский кризис
Глава МИД РФ Сергей Лавров провел телефонный разговор с главой МИД Венгрии Петером Сийярто, стороны обсудили украинский кризис и двустороннее взаимодействие,... РИА Новости, 02.07.2024
2024-07-02T17:33
2024-07-02T17:33
2024-07-02T17:44
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров провел телефонный разговор с главой МИД Венгрии Петером Сийярто, стороны обсудили украинский кризис и двустороннее взаимодействие, заявили в МИД РФ."Состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня. В ходе обсуждения украинского кризиса оба министра отметили необходимость безусловного обеспечения Киевом прав всех проживающих в стране национальных меньшинств", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.Там отметили, что министрами дана высокая оценка достигнутому уровню российско-венгерского политического диалога."Акцентировано, что двустороннее взаимодействие, несмотря на крайне непростую международную обстановку, продолжает поступательно развиваться в духе здорового прагматизма и взаимной выгоды", - заключили в МИД.
https://ria.ru/20240606/siyyarto-1951004718.html
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россия, в мире, сергей лавров, венгрия, киев, петер сийярто
Россия, В мире, Сергей Лавров, Венгрия, Киев, Петер Сийярто
Лавров и Сийярто обсудили украинский кризис
МИД: Лавров и Сийярто по телефону обсудили украинский кризис