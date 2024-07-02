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Более 7,6 тысячи квот выделили для трудоустройства ветеранов в МО - РИА Новости, 02.07.2024
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Новости Подмосковья
 
15:33 02.07.2024
https://ria.ru/20240702/kvoty-1956889248.html
Более 7,6 тысячи квот выделили для трудоустройства ветеранов в МО
Более 7,6 тысячи квот выделили для трудоустройства ветеранов в МО - РИА Новости, 02.07.2024
Более 7,6 тысячи квот выделили для трудоустройства ветеранов в МО
Мособлдума приняла закон о квотировании рабочих мест для ветеранов боевых действий. По итогам I квартала 2024 года квота составила 7684 мест, сообщил 360.ru. РИА Новости, 02.07.2024
2024-07-02T15:33
2024-07-02T15:33
новости подмосковья
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МОСКВА, 2 июл – РИА Новости. Мособлдума приняла закон о квотировании рабочих мест для ветеранов боевых действий. По итогам I квартала 2024 года квота составила 7684 мест, сообщил 360.ru.По словам председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова, это поможет бойцам спецоперации быстрее адаптироваться к мирной жизни после возвращения домой. Благодаря квотам уже удалось трудоустроить 1856 человек.Отмечается, что действие закона распространяется на более чем четыре тысячи организаций в Московской области.
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московская область (подмосковье), московская областная дума
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Московская областная дума

Более 7,6 тысячи квот выделили для трудоустройства ветеранов в МО

© РИА Новости / Максим БогодвидУдостоверение ветерана боевых действий
Удостоверение ветерана боевых действий - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 июл – РИА Новости. Мособлдума приняла закон о квотировании рабочих мест для ветеранов боевых действий. По итогам I квартала 2024 года квота составила 7684 мест, сообщил 360.ru.
По словам председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова, это поможет бойцам спецоперации быстрее адаптироваться к мирной жизни после возвращения домой. Благодаря квотам уже удалось трудоустроить 1856 человек.
Отмечается, что действие закона распространяется на более чем четыре тысячи организаций в Московской области.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Московская областная дума
 
 
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