https://ria.ru/20240702/kushanashvili-1956912603.html

Кушанашвили впервые вышел на связь после двух операций

Кушанашвили впервые вышел на связь после двух операций - РИА Новости, 02.07.2024

Кушанашвили впервые вышел на связь после двух операций

Телеведущий Отар Кушанашвили впервые сам вышел на связь после двух проведенных операций, он пообещал победить болезнь, а также попросил поклонников помнить о... РИА Новости, 02.07.2024

2024-07-02T16:47

2024-07-02T16:47

2024-07-02T16:47

шоубиз

отар кушанашвили

россия

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Телеведущий Отар Кушанашвили впервые сам вышел на связь после двух проведенных операций, он пообещал победить болезнь, а также попросил поклонников помнить о нем и ждать его возвращения. Кушанашвили 29 июня перевели из реанимации в отдельную палату, после двух перенесенных операций ему предстоит еще одна, сообщил его друг, обозреватель, музыкальный критик Владимир Полупанов. "Я желаю вам всем блестящего дня, наслаждайтесь жизнью. Помните о моем скором возвращении, о программе "Каково?!", о Telegram-канале "Кульминация Кушанашвили"... Верность профессии - таков я. Я выиграю эту схватку этой болезни и вернусь. Люблю. Аминь", - сказал Кушанашвили в голосовом сообщении в Telegram-канале программы "Каково?!". Телеведущий также попросил не называть его героем, несмотря на все боли и муки, которые он испытывает. "Триумфальное восстановление к изумлению светил мировой медицины... при той боли, которую я испытываю, при той дисциплине, которую я показываю", - добавил телеведущий. Директор Кушанашвили Антон Шестак 20 июня сообщил РИА Новости, что телеведущего госпитализировали, он находился в реанимации. Позднее Полупанов в беседе с агентством рассказал, что у Кушанашвили обнаружена раковая опухоль в брюшной полости. Ведущего успешно прооперировали, врачи оценивали его состояние как стабильное.

https://ria.ru/20240629/kushanashvili-1956328478.html

https://ria.ru/20240621/kushanashvili-1954449388.html

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отар кушанашвили, россия