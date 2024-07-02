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Кушанашвили впервые вышел на связь после двух операций - РИА Новости, 02.07.2024
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Шоубиз
 
16:47 02.07.2024
https://ria.ru/20240702/kushanashvili-1956912603.html
Кушанашвили впервые вышел на связь после двух операций
Кушанашвили впервые вышел на связь после двух операций - РИА Новости, 02.07.2024
Кушанашвили впервые вышел на связь после двух операций
Телеведущий Отар Кушанашвили впервые сам вышел на связь после двух проведенных операций, он пообещал победить болезнь, а также попросил поклонников помнить о... РИА Новости, 02.07.2024
2024-07-02T16:47
2024-07-02T16:47
шоубиз
отар кушанашвили
россия
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Телеведущий Отар Кушанашвили впервые сам вышел на связь после двух проведенных операций, он пообещал победить болезнь, а также попросил поклонников помнить о нем и ждать его возвращения. Кушанашвили 29 июня перевели из реанимации в отдельную палату, после двух перенесенных операций ему предстоит еще одна, сообщил его друг, обозреватель, музыкальный критик Владимир Полупанов. "Я желаю вам всем блестящего дня, наслаждайтесь жизнью. Помните о моем скором возвращении, о программе "Каково?!", о Telegram-канале "Кульминация Кушанашвили"... Верность профессии - таков я. Я выиграю эту схватку этой болезни и вернусь. Люблю. Аминь", - сказал Кушанашвили в голосовом сообщении в Telegram-канале программы "Каково?!". Телеведущий также попросил не называть его героем, несмотря на все боли и муки, которые он испытывает. "Триумфальное восстановление к изумлению светил мировой медицины... при той боли, которую я испытываю, при той дисциплине, которую я показываю", - добавил телеведущий. Директор Кушанашвили Антон Шестак 20 июня сообщил РИА Новости, что телеведущего госпитализировали, он находился в реанимации. Позднее Полупанов в беседе с агентством рассказал, что у Кушанашвили обнаружена раковая опухоль в брюшной полости. Ведущего успешно прооперировали, врачи оценивали его состояние как стабильное.
https://ria.ru/20240629/kushanashvili-1956328478.html
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отар кушанашвили, россия
Шоубиз, Отар Кушанашвили, Россия
Кушанашвили впервые вышел на связь после двух операций

Телеведущий Отар Кушанашвили после двух операций пообещал победить болезнь

CC BY-SA 3.0 / Dmitry Rozhkov / Журналист, телеведущий Отар Кушанашвили
Журналист, телеведущий Отар Кушанашвили - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
CC BY-SA 3.0 / Dmitry Rozhkov /
Журналист, телеведущий Отар Кушанашвили. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Телеведущий Отар Кушанашвили впервые сам вышел на связь после двух проведенных операций, он пообещал победить болезнь, а также попросил поклонников помнить о нем и ждать его возвращения.
Кушанашвили 29 июня перевели из реанимации в отдельную палату, после двух перенесенных операций ему предстоит еще одна, сообщил его друг, обозреватель, музыкальный критик Владимир Полупанов.
Журналист Отар Кушанашвили - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
Друг Кушанашвили опубликовал сообщение телеведущего после госпитализации
29 июня, 15:26
"Я желаю вам всем блестящего дня, наслаждайтесь жизнью. Помните о моем скором возвращении, о программе "Каково?!", о Telegram-канале "Кульминация Кушанашвили"... Верность профессии - таков я. Я выиграю эту схватку этой болезни и вернусь. Люблю. Аминь", - сказал Кушанашвили в голосовом сообщении в Telegram-канале программы "Каково?!".
Телеведущий также попросил не называть его героем, несмотря на все боли и муки, которые он испытывает.
"Триумфальное восстановление к изумлению светил мировой медицины... при той боли, которую я испытываю, при той дисциплине, которую я показываю", - добавил телеведущий.
Директор Кушанашвили Антон Шестак 20 июня сообщил РИА Новости, что телеведущего госпитализировали, он находился в реанимации. Позднее Полупанов в беседе с агентством рассказал, что у Кушанашвили обнаружена раковая опухоль в брюшной полости. Ведущего успешно прооперировали, врачи оценивали его состояние как стабильное.
Отар Кушанашвили во время обращения к подписчикам в социальной сети. Кадр видео
Источник рассказал о состоянии Отара Кушанашвили
21 июня, 10:44
 
ШоубизОтар КушанашвилиРоссия
 
 
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