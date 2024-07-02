https://ria.ru/20240702/krasnoyarsk-1956784005.html
В Красноярске два работника упали в шахту лифта
В Красноярске два работника упали в шахту лифта - РИА Новости, 02.07.2024
В Красноярске два работника упали в шахту лифта
Два работника строительной площадки сорвались в шахту лифта с седьмого этажа строящейся поликлиники в Красноярске, они в реанимации, сообщает ГСУ СК России по... РИА Новости, 02.07.2024
2024-07-02T08:29
2024-07-02T08:29
2024-07-02T08:29
происшествия
красноярский край
республика хакасия
следственный комитет россии (ск рф)
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КРАСНОЯРСК, 2 июл – РИА Новости. Два работника строительной площадки сорвались в шахту лифта с седьмого этажа строящейся поликлиники в Красноярске, они в реанимации, сообщает ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия в Telegram-канале. По данным ведомства, инцидент произошел во вторник утром на строительной площадке, где возводится поликлиника. Мужчины 2005 и 2002 года рождения получили травмы головы и тела, они доставлены в реанимацию, им оказывается необходимая медицинская помощь. "По данному факту следственным отделом по Свердловскому району ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия проводится процессуальная проверка на предмет нарушения правил безопасности при ведении работ", - говорится в сообщении. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение, заключило ведомство.
https://ria.ru/20240625/yugra-1955327152.html
красноярский край
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происшествия, красноярский край, республика хакасия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Красноярский край, Республика Хакасия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Красноярске два работника упали в шахту лифта
В Красноярске два работника сорвались в шахту лифта с седьмого этажа