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Стройготовность комплекса "Полет" в Красногорске составляет 90% - РИА Новости, 02.07.2024
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Новости Подмосковья
 
12:21 02.07.2024
https://ria.ru/20240702/krasnogorsk-1956833728.html
Стройготовность комплекса "Полет" в Красногорске составляет 90%
Стройготовность комплекса "Полет" в Красногорске составляет 90% - РИА Новости, 02.07.2024
Стройготовность комплекса "Полет" в Красногорске составляет 90%
Строительство образовательного комплекса со школой и детским садом в микрорайоне Павшинская Пойма Красногорска завершено на 90%, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 02.07.2024
2024-07-02T12:21
2024-07-02T12:21
новости подмосковья
красногорск
павшинская пойма
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Строительство образовательного комплекса со школой и детским садом в микрорайоне Павшинская Пойма Красногорска завершено на 90%, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области. Работы ведутся с привлечением инфраструктурных бюджетных кредитов (ИБК), которые направлены на развитие транспортной, социальной и инженерной инфраструктуры. В ведомстве отметили, что на данный момент строители ведут пусконаладку инженерных сетей и оборудования, сборку и расстановку мебели. Также на прилегающей территории завершаются работы по благоустройству, здесь ведется озеленение, устройство тротуаров, установка детских игровых комплексов. Новое образовательное учреждение будет рассчитано на 1,7 тысячи мест. В нем разместится школа на 1,5 тысячи мест и детский сад на 200 мест. Строители сдают комплекс с опережением – на год срока раньше по контракту. Открытие состоится 1 сентября 2024 года.
красногорск
павшинская пойма
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красногорск, павшинская пойма, московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Красногорск, Павшинская пойма, Московская область (Подмосковье)

Стройготовность комплекса "Полет" в Красногорске составляет 90%

© Фото : Министерство строительного комплекса Московской областиСтроительство образовательного комплекса "Полет" в Красногорске
Строительство образовательного комплекса Полет в Красногорске - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
© Фото : Министерство строительного комплекса Московской области
Строительство образовательного комплекса "Полет" в Красногорске
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Строительство образовательного комплекса со школой и детским садом в микрорайоне Павшинская Пойма Красногорска завершено на 90%, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
Работы ведутся с привлечением инфраструктурных бюджетных кредитов (ИБК), которые направлены на развитие транспортной, социальной и инженерной инфраструктуры.
© Фото : Министерство строительного комплекса Московской областиСтроительство образовательного комплекса "Полет" в Красногорске
Строительство образовательного комплекса Полет в Красногорске - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
© Фото : Министерство строительного комплекса Московской области
Строительство образовательного комплекса "Полет" в Красногорске
В ведомстве отметили, что на данный момент строители ведут пусконаладку инженерных сетей и оборудования, сборку и расстановку мебели. Также на прилегающей территории завершаются работы по благоустройству, здесь ведется озеленение, устройство тротуаров, установка детских игровых комплексов.
Новое образовательное учреждение будет рассчитано на 1,7 тысячи мест. В нем разместится школа на 1,5 тысячи мест и детский сад на 200 мест.
Строители сдают комплекс с опережением – на год срока раньше по контракту. Открытие состоится 1 сентября 2024 года.
 
Новости ПодмосковьяКрасногорскПавшинская поймаМосковская область (Подмосковье)
 
 
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