https://ria.ru/20240702/krasnogorsk-1956833728.html

Стройготовность комплекса "Полет" в Красногорске составляет 90%

Стройготовность комплекса "Полет" в Красногорске составляет 90% - РИА Новости, 02.07.2024

Стройготовность комплекса "Полет" в Красногорске составляет 90%

Строительство образовательного комплекса со школой и детским садом в микрорайоне Павшинская Пойма Красногорска завершено на 90%, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 02.07.2024

2024-07-02T12:21

2024-07-02T12:21

2024-07-02T12:21

новости подмосковья

красногорск

павшинская пойма

московская область (подмосковье)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/02/1956831487_0:93:1280:813_1920x0_80_0_0_12b4b9ee8cd4b78a64ead189c3d9e11e.jpg

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Строительство образовательного комплекса со школой и детским садом в микрорайоне Павшинская Пойма Красногорска завершено на 90%, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области. Работы ведутся с привлечением инфраструктурных бюджетных кредитов (ИБК), которые направлены на развитие транспортной, социальной и инженерной инфраструктуры. В ведомстве отметили, что на данный момент строители ведут пусконаладку инженерных сетей и оборудования, сборку и расстановку мебели. Также на прилегающей территории завершаются работы по благоустройству, здесь ведется озеленение, устройство тротуаров, установка детских игровых комплексов. Новое образовательное учреждение будет рассчитано на 1,7 тысячи мест. В нем разместится школа на 1,5 тысячи мест и детский сад на 200 мест. Строители сдают комплекс с опережением – на год срока раньше по контракту. Открытие состоится 1 сентября 2024 года.

красногорск

павшинская пойма

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

красногорск, павшинская пойма, московская область (подмосковье)