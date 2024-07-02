https://ria.ru/20240702/krasnogorsk-1956833728.html
Стройготовность комплекса "Полет" в Красногорске составляет 90%
Стройготовность комплекса "Полет" в Красногорске составляет 90% - РИА Новости, 02.07.2024
Стройготовность комплекса "Полет" в Красногорске составляет 90%
Строительство образовательного комплекса со школой и детским садом в микрорайоне Павшинская Пойма Красногорска завершено на 90%, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 02.07.2024
2024-07-02T12:21
2024-07-02T12:21
2024-07-02T12:21
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Строительство образовательного комплекса со школой и детским садом в микрорайоне Павшинская Пойма Красногорска завершено на 90%, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области. Работы ведутся с привлечением инфраструктурных бюджетных кредитов (ИБК), которые направлены на развитие транспортной, социальной и инженерной инфраструктуры. В ведомстве отметили, что на данный момент строители ведут пусконаладку инженерных сетей и оборудования, сборку и расстановку мебели. Также на прилегающей территории завершаются работы по благоустройству, здесь ведется озеленение, устройство тротуаров, установка детских игровых комплексов. Новое образовательное учреждение будет рассчитано на 1,7 тысячи мест. В нем разместится школа на 1,5 тысячи мест и детский сад на 200 мест. Строители сдают комплекс с опережением – на год срока раньше по контракту. Открытие состоится 1 сентября 2024 года.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
красногорск, павшинская пойма, московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Красногорск, Павшинская пойма, Московская область (Подмосковье)
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Строительство образовательного комплекса со школой и детским садом в микрорайоне Павшинская Пойма Красногорска завершено на 90%, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
Работы ведутся с привлечением инфраструктурных бюджетных кредитов (ИБК), которые направлены на развитие транспортной, социальной и инженерной инфраструктуры.
В ведомстве отметили, что на данный момент строители ведут пусконаладку инженерных сетей и оборудования, сборку и расстановку мебели. Также на прилегающей территории завершаются работы по благоустройству, здесь ведется озеленение
, устройство тротуаров, установка детских игровых комплексов.
Новое образовательное учреждение будет рассчитано на 1,7 тысячи мест. В нем разместится школа на 1,5 тысячи мест и детский сад на 200 мест.
Строители сдают комплекс с опережением – на год срока раньше по контракту. Открытие состоится 1 сентября 2024 года.