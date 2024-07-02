https://ria.ru/20240702/korruptsiya-1956954701.html

Большинство экспертов на Украине признали коррупцию серьезной проблемой

Большинство экспертов на Украине признали коррупцию серьезной проблемой - РИА Новости, 02.07.2024

Большинство экспертов на Украине признали коррупцию серьезной проблемой

На Украине 86% экспертов антикоррупционной сферы назвали коррупцию в высших органах власти очень серьезной проблемой, свидетельствуют данные опроса,... РИА Новости, 02.07.2024

2024-07-02T19:45

2024-07-02T19:45

2024-07-02T19:45

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. На Украине 86% экспертов антикоррупционной сферы назвали коррупцию в высших органах власти очень серьезной проблемой, свидетельствуют данные опроса, проведенного исследовательским агентством Info Sapiens по заказу украинского национального агентства по вопросам противодействия коррупции (НАПК). Опрос проводился с 20 декабря 2023 года по 10 марта методом самозаполнения онлайн-анкеты, которую распространяли среди респондентов Info Sapiens и НАПК. В отдельных случаях это было телефонное интервью. В исследовании участвовало 284 эксперта из категорий "практики" и "теоретики". В числе первой – представители антикоррупционных органов Украины, во второй – представители аналитических центров, занимающиеся изучением явлений коррупции. "Политическая коррупция на самом высоком уровне, например, в правительстве или в Верховной раде Украины, является наиболее серьезной проблемой для Украины – это признает 86% экспертов", - говорится в результатах опроса, опубликованного на сайте НАПК. По данным исследования, 10% респондентов назвали эту проблему "частично серьезной, частично – нет", 2% - несерьезной, еще 2% - затруднились ответить. Серьезность коррупции в бизнесе отметили 80% опрошенных, 17% считают ее "частично серьезной, частично – нет". Сообщения о коррупции на Украине, в частности, в военной сфере, звучат регулярно. Заместитель министра обороны страны Виталий Половенко в январе сообщал, что минобороны Украины разорвало контракты с фирмами львовского бизнесмена Игоря Гринкевича – фигуранта дела о скандальных закупках одежды для ВСУ. СБУ 19 января заявляла о задержании полковника ВСУ и гендиректора компании-поставщика оборонных товаров по подозрению в коррупции. Согласно результатам опроса, опубликованным изданием "Украинская правда" в апреле, больше половины жителей Украины считают коррупцию самой большой угрозой для развития страны.

https://ria.ru/20240626/ukraina-1955647757.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, вооруженные силы украины, верховная рада украины, служба безопасности украины