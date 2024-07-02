https://ria.ru/20240702/korruptsiya-1956954701.html
Большинство экспертов на Украине признали коррупцию серьезной проблемой
Большинство экспертов на Украине признали коррупцию серьезной проблемой - РИА Новости, 02.07.2024
Большинство экспертов на Украине признали коррупцию серьезной проблемой
На Украине 86% экспертов антикоррупционной сферы назвали коррупцию в высших органах власти очень серьезной проблемой, свидетельствуют данные опроса,... РИА Новости, 02.07.2024
2024-07-02T19:45
2024-07-02T19:45
2024-07-02T19:45
в мире
украина
вооруженные силы украины
верховная рада украины
служба безопасности украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/03/1937599696_0:256:2730:1792_1920x0_80_0_0_cd4c69a43db862548171473fba41c164.jpg
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. На Украине 86% экспертов антикоррупционной сферы назвали коррупцию в высших органах власти очень серьезной проблемой, свидетельствуют данные опроса, проведенного исследовательским агентством Info Sapiens по заказу украинского национального агентства по вопросам противодействия коррупции (НАПК). Опрос проводился с 20 декабря 2023 года по 10 марта методом самозаполнения онлайн-анкеты, которую распространяли среди респондентов Info Sapiens и НАПК. В отдельных случаях это было телефонное интервью. В исследовании участвовало 284 эксперта из категорий "практики" и "теоретики". В числе первой – представители антикоррупционных органов Украины, во второй – представители аналитических центров, занимающиеся изучением явлений коррупции. "Политическая коррупция на самом высоком уровне, например, в правительстве или в Верховной раде Украины, является наиболее серьезной проблемой для Украины – это признает 86% экспертов", - говорится в результатах опроса, опубликованного на сайте НАПК. По данным исследования, 10% респондентов назвали эту проблему "частично серьезной, частично – нет", 2% - несерьезной, еще 2% - затруднились ответить. Серьезность коррупции в бизнесе отметили 80% опрошенных, 17% считают ее "частично серьезной, частично – нет". Сообщения о коррупции на Украине, в частности, в военной сфере, звучат регулярно. Заместитель министра обороны страны Виталий Половенко в январе сообщал, что минобороны Украины разорвало контракты с фирмами львовского бизнесмена Игоря Гринкевича – фигуранта дела о скандальных закупках одежды для ВСУ. СБУ 19 января заявляла о задержании полковника ВСУ и гендиректора компании-поставщика оборонных товаров по подозрению в коррупции. Согласно результатам опроса, опубликованным изданием "Украинская правда" в апреле, больше половины жителей Украины считают коррупцию самой большой угрозой для развития страны.
https://ria.ru/20240626/ukraina-1955647757.html
https://ria.ru/20240624/ukraina-1955194374.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/03/1937599696_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_8c64a34691b8b31c5f622546c3563398.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, вооруженные силы украины, верховная рада украины, служба безопасности украины
В мире, Украина, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины, Служба безопасности Украины
Большинство экспертов на Украине признали коррупцию серьезной проблемой
Опрос: 86 процентов экспертов признали коррупцию на Украине серьезной проблемой
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. На Украине 86% экспертов антикоррупционной сферы назвали коррупцию в высших органах власти очень серьезной проблемой, свидетельствуют данные опроса, проведенного исследовательским агентством Info Sapiens по заказу украинского национального агентства по вопросам противодействия коррупции (НАПК).
Опрос проводился с 20 декабря 2023 года по 10 марта методом самозаполнения онлайн-анкеты, которую распространяли среди респондентов Info Sapiens и НАПК. В отдельных случаях это было телефонное интервью. В исследовании участвовало 284 эксперта из категорий "практики" и "теоретики". В числе первой – представители антикоррупционных органов Украины, во второй – представители аналитических центров, занимающиеся изучением явлений коррупции.
"Политическая коррупция на самом высоком уровне, например, в правительстве или в Верховной раде
Украины, является наиболее серьезной проблемой для Украины – это признает 86% экспертов", - говорится в результатах опроса, опубликованного на сайте НАПК.
По данным исследования, 10% респондентов назвали эту проблему "частично серьезной, частично – нет", 2% - несерьезной, еще 2% - затруднились ответить. Серьезность коррупции в бизнесе отметили 80% опрошенных, 17% считают ее "частично серьезной, частично – нет".
Сообщения о коррупции на Украине, в частности, в военной сфере, звучат регулярно. Заместитель министра обороны страны Виталий Половенко в январе сообщал, что минобороны Украины разорвало контракты с фирмами львовского бизнесмена Игоря Гринкевича – фигуранта дела о скандальных закупках одежды для ВСУ
. СБУ
19 января заявляла о задержании полковника ВСУ и гендиректора компании-поставщика оборонных товаров по подозрению в коррупции.
Согласно результатам опроса, опубликованным изданием "Украинская правда" в апреле, больше половины жителей Украины считают коррупцию самой большой угрозой для развития страны.