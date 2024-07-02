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Макрон призвал Нетаньяху предотвратить столкновение Израиля и "Хезболлы" - РИА Новости, 02.07.2024
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23:06 02.07.2024 (обновлено: 23:12 02.07.2024)
https://ria.ru/20240702/konflikt-1956980740.html
Макрон призвал Нетаньяху предотвратить столкновение Израиля и "Хезболлы"
Макрон призвал Нетаньяху предотвратить столкновение Израиля и "Хезболлы" - РИА Новости, 02.07.2024
Макрон призвал Нетаньяху предотвратить столкновение Израиля и "Хезболлы"
Президент Франции Эммануэль Макрон призвал премьера Израиля Биньямина Нетаньяху предотвратить столкновение между Израилем и ливанским движением "Хезболлах",... РИА Новости, 02.07.2024
2024-07-02T23:06
2024-07-02T23:12
в мире
израиль
хезболла
эммануэль макрон
биньямин нетаньяху
исраэль кац
франция
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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон призвал премьера Израиля Биньямина Нетаньяху предотвратить столкновение между Израилем и ливанским движением "Хезболлах", передает агентство Франс Пресс со ссылкой на Елисейский дворец."Президент Франции Эммануэль Макрон призвал... Нетаньяху предотвратить "столкновение" между Израилем и боевиками "Хезболлах" в Ливане", - говорится в сообщении.Ранее газета Politico со ссылкой на разведданные США сообщила, что масштабное столкновение между Израилем и ливанским движением "Хезболлах" может состояться в течение ближайших нескольких недель, если израильская сторона и палестинское движение ХАМАС не добьются заключения сделки о прекращении огня в секторе Газа.Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) 18 июня заявила об утверждении планов боевых действий для наступления в Ливане. После этого глава МИД страны Исраэль Кац пригрозил уничтожением "Хезболлах" и серьезным ущербом Ливану в случае развязывания полномасштабной войны, добавив, что Израиль близок к моменту принятия решения, которое изменит правила на северном фронте. В свою очередь, генсек "Хезболлах" Хасан Насрулла заявил 19 июня, что движение может вторгнуться на север Израиля в случае дальнейшего усиления конфронтации.Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала о порядка 80 тысячах жителей севера Израиля, которые оказались в аналогичной ситуации.
https://ria.ru/20240620/izrail-1954091710.html
https://ria.ru/20240702/konflikt-1915630213.html
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в мире, израиль, хезболла, эммануэль макрон, биньямин нетаньяху, исраэль кац, франция, ливан
В мире, Израиль, Хезболла, Эммануэль Макрон, Биньямин Нетаньяху, Исраэль Кац, Франция, Ливан
Макрон призвал Нетаньяху предотвратить столкновение Израиля и "Хезболлы"

Макрон призвал Нетаньяху предотвратить столкновение Израиля и "Хезболлы"

© Фото : Israel Defense ForcesИзраильские военные в секторе Газа
Израильские военные в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
© Фото : Israel Defense Forces
Израильские военные в секторе Газа. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон призвал премьера Израиля Биньямина Нетаньяху предотвратить столкновение между Израилем и ливанским движением "Хезболлах", передает агентство Франс Пресс со ссылкой на Елисейский дворец.
"Президент Франции Эммануэль Макрон призвал... Нетаньяху предотвратить "столкновение" между Израилем и боевиками "Хезболлах" в Ливане", - говорится в сообщении.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
Израиль толкают к катастрофе
20 июня, 08:00
Ранее газета Politico со ссылкой на разведданные США сообщила, что масштабное столкновение между Израилем и ливанским движением "Хезболлах" может состояться в течение ближайших нескольких недель, если израильская сторона и палестинское движение ХАМАС не добьются заключения сделки о прекращении огня в секторе Газа.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) 18 июня заявила об утверждении планов боевых действий для наступления в Ливане. После этого глава МИД страны Исраэль Кац пригрозил уничтожением "Хезболлах" и серьезным ущербом Ливану в случае развязывания полномасштабной войны, добавив, что Израиль близок к моменту принятия решения, которое изменит правила на северном фронте. В свою очередь, генсек "Хезболлах" Хасан Насрулла заявил 19 июня, что движение может вторгнуться на север Израиля в случае дальнейшего усиления конфронтации.
Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала о порядка 80 тысячах жителей севера Израиля, которые оказались в аналогичной ситуации.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
 
В миреИзраильХезболлаЭммануэль МакронБиньямин НетаньяхуИсраэль КацФранцияЛиван
 
 
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