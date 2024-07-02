https://ria.ru/20240702/konflikt-1956980740.html

Макрон призвал Нетаньяху предотвратить столкновение Израиля и "Хезболлы"

Макрон призвал Нетаньяху предотвратить столкновение Израиля и "Хезболлы" - РИА Новости, 02.07.2024

Макрон призвал Нетаньяху предотвратить столкновение Израиля и "Хезболлы"

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал премьера Израиля Биньямина Нетаньяху предотвратить столкновение между Израилем и ливанским движением "Хезболлах",... РИА Новости, 02.07.2024

2024-07-02T23:06

2024-07-02T23:06

2024-07-02T23:12

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израиль

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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон призвал премьера Израиля Биньямина Нетаньяху предотвратить столкновение между Израилем и ливанским движением "Хезболлах", передает агентство Франс Пресс со ссылкой на Елисейский дворец."Президент Франции Эммануэль Макрон призвал... Нетаньяху предотвратить "столкновение" между Израилем и боевиками "Хезболлах" в Ливане", - говорится в сообщении.Ранее газета Politico со ссылкой на разведданные США сообщила, что масштабное столкновение между Израилем и ливанским движением "Хезболлах" может состояться в течение ближайших нескольких недель, если израильская сторона и палестинское движение ХАМАС не добьются заключения сделки о прекращении огня в секторе Газа.Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) 18 июня заявила об утверждении планов боевых действий для наступления в Ливане. После этого глава МИД страны Исраэль Кац пригрозил уничтожением "Хезболлах" и серьезным ущербом Ливану в случае развязывания полномасштабной войны, добавив, что Израиль близок к моменту принятия решения, которое изменит правила на северном фронте. В свою очередь, генсек "Хезболлах" Хасан Насрулла заявил 19 июня, что движение может вторгнуться на север Израиля в случае дальнейшего усиления конфронтации.Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала о порядка 80 тысячах жителей севера Израиля, которые оказались в аналогичной ситуации.

https://ria.ru/20240620/izrail-1954091710.html

https://ria.ru/20240702/konflikt-1915630213.html

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в мире, израиль, хезболла, эммануэль макрон, биньямин нетаньяху, исраэль кац, франция, ливан