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В Турции предложили провести конференцию по Украине - РИА Новости, 02.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
09:10 02.07.2024 (обновлено: 09:12 02.07.2024)
https://ria.ru/20240702/konferentsiya-1956788159.html
В Турции предложили провести конференцию по Украине
В Турции предложили провести конференцию по Украине - РИА Новости, 02.07.2024
В Турции предложили провести конференцию по Украине
Турция может предложить Москве и Киеву провести мирную конференцию с участием всех собеседников в рамках стамбульского процесса урегулирования конфликта на... РИА Новости, 02.07.2024
2024-07-02T09:10
2024-07-02T09:12
специальная военная операция на украине
в мире
турция
россия
украина
владимир путин
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АНКАРА, 2 июл – РИА Новости. Турция может предложить Москве и Киеву провести мирную конференцию с участием всех собеседников в рамках стамбульского процесса урегулирования конфликта на Украине, заявил РИА Новости турецкий аналитик, член Центрального комитета по принятию решений партии Vatan ("Родина") Орчун Гёктюрк. Достигнутые в Стамбуле договоренности по Украине должны быть в силе, это база, заявил ранее президент России Владимир Путин. "С момента начала украинского кризиса Турция предпринимает важные дипломатические усилия. Недавно президент РФ Владимир Путин обратил на это внимание, сказав: "Мы с благодарностью отмечаем стремление наших турецких друзей внести свой вклад в урегулирование кризисных ситуаций, в том числе украинского кризиса". В последнее время США усилили свою провокационность в Черном море. Это будет одним из первых пунктов повестки дня в Астане (на саммите ШОС – ред.). Совместными усилиями Турции и России был заключён процесс зернового соглашения, но его не удалось продлить из-за подрывной деятельности США и киевского режима", - сказал эксперт. По его словам, чтобы положить конец конфликту и продвинуть дипломатические усилия, Турция может предложить провести мирную конференцию с участием всех собеседников в рамках стамбульской платформы. "Конечно, здесь важно, чтобы Турция не была в состоянии передать послания Запада в своём подходе к России и её усилиям по установлению мира. Стремление Турции разрешать политические и военные кризисы вместе с Россией подвергается нападкам со стороны Запада. Недавно, например, несколько дней назад, британская Financial Times опубликовала анализ под заголовком "Не исключайте Турцию из европейских оборонных усилий из-за (президента) Эрдогана". В самой Турции как от правящей партии, так и от оппозиции звучат заявления о важности членства в ЕС и отношений с Западом", - подчеркнул собеседник агентства. В конце ноября прошлого года глава фракции партии Владимира Зеленского "Слуга народа" в Верховной раде и член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Давид Арахамия заявил, что военные действия на Украине могли завершиться ещё весной 2022 года, однако украинские власти не согласились на нейтралитет страны, после переговоров с российской стороной в Стамбуле бывший тогда премьером Великобритании Борис Джонсон призвал Киев ничего не подписывать с РФ и "просто воевать".
https://ria.ru/20240606/perinchek-1950869415.html
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в мире, турция, россия, украина, владимир путин, владимир зеленский, шос, сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Турция, Россия, Украина, Владимир Путин, Владимир Зеленский, ШОС, США
В Турции предложили провести конференцию по Украине

Аналитик Гёктюрк: Турция может предложить Москве и Киеву провести конференцию

© РИА Новости / Алена ПалажченкоАнкара
Анкара - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
© РИА Новости / Алена Палажченко
Анкара. Архивное фото
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АНКАРА, 2 июл – РИА Новости. Турция может предложить Москве и Киеву провести мирную конференцию с участием всех собеседников в рамках стамбульского процесса урегулирования конфликта на Украине, заявил РИА Новости турецкий аналитик, член Центрального комитета по принятию решений партии Vatan ("Родина") Орчун Гёктюрк.
Достигнутые в Стамбуле договоренности по Украине должны быть в силе, это база, заявил ранее президент России Владимир Путин.
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"С момента начала украинского кризиса Турция предпринимает важные дипломатические усилия. Недавно президент РФ Владимир Путин обратил на это внимание, сказав: "Мы с благодарностью отмечаем стремление наших турецких друзей внести свой вклад в урегулирование кризисных ситуаций, в том числе украинского кризиса". В последнее время США усилили свою провокационность в Черном море. Это будет одним из первых пунктов повестки дня в Астане (на саммите ШОС – ред.). Совместными усилиями Турции и России был заключён процесс зернового соглашения, но его не удалось продлить из-за подрывной деятельности США и киевского режима", - сказал эксперт.
По его словам, чтобы положить конец конфликту и продвинуть дипломатические усилия, Турция может предложить провести мирную конференцию с участием всех собеседников в рамках стамбульской платформы.
«
"Конечно, здесь важно, чтобы Турция не была в состоянии передать послания Запада в своём подходе к России и её усилиям по установлению мира. Стремление Турции разрешать политические и военные кризисы вместе с Россией подвергается нападкам со стороны Запада. Недавно, например, несколько дней назад, британская Financial Times опубликовала анализ под заголовком "Не исключайте Турцию из европейских оборонных усилий из-за (президента) Эрдогана". В самой Турции как от правящей партии, так и от оппозиции звучат заявления о важности членства в ЕС и отношений с Западом", - подчеркнул собеседник агентства.
В конце ноября прошлого года глава фракции партии Владимира Зеленского "Слуга народа" в Верховной раде и член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Давид Арахамия заявил, что военные действия на Украине могли завершиться ещё весной 2022 года, однако украинские власти не согласились на нейтралитет страны, после переговоров с российской стороной в Стамбуле бывший тогда премьером Великобритании Борис Джонсон призвал Киев ничего не подписывать с РФ и "просто воевать".
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреТурцияРоссияУкраинаВладимир ПутинВладимир ЗеленскийШОССША
 
 
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