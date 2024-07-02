Рейтинг@Mail.ru
ВСУ хотят оставить Херсонщину без связи, заявили власти - РИА Новости, 02.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:23 02.07.2024 (обновлено: 14:25 02.07.2024)
https://ria.ru/20240702/kherson-1956864401.html
ВСУ хотят оставить Херсонщину без связи, заявили власти
ВСУ хотят оставить Херсонщину без связи, заявили власти - РИА Новости, 02.07.2024
ВСУ хотят оставить Херсонщину без связи, заявили власти
Украинская армия продолжает целенаправленно уничтожать с помощью FPV-дронов и систем залпового огня HIMARS станции связи на левом берегу Днепра и охотиться на... РИА Новости, 02.07.2024
2024-07-02T14:23
2024-07-02T14:25
в мире
херсонская область
днепр (город)
россия
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/16/1898100417_0:0:2729:1535_1920x0_80_0_0_267a115f084afd2159e767d689ea67be.jpg
ГЕНИЧЕСК, 2 июл - РИА Новости. Украинская армия продолжает целенаправленно уничтожать с помощью FPV-дронов и систем залпового огня HIMARS станции связи на левом берегу Днепра и охотиться на бригады специалистов, налаживающих интернет, сообщил РИА Новости в министр цифрового развития Херсонской области Никита Бородин. По его словам, обстрелы и атаки БПЛА происходят в 15-30 километрах от линии фронта. "Украинские боевики в рамках террора против гражданского населения Херсонской области бьют "Хаймарсами" и FPV дронами-камикадзе по мирным и делают все, чтобы оставить людей, жителей Херсонской области, без связи", - сказал Бородин. Чиновник подчеркнул, что из-за охоты ВСУ на бригады связистов в прифронтовой зоне не могут строиться и ремонтироваться базовые станции связи, поэтому его ведомство будет больше работать с проводными интернет-провайдерами, чтобы у жителей был проводной интернет. По задаче Минцифры России сотрудники херсонского министерства провели выездные проверки объектов связи, которые были построены в регионе с января 2023 по 1 марта 2024 года двумя операторами связи.
https://ria.ru/20240702/putin-1956827717.html
https://ria.ru/20240312/dron-1932533804.html
херсонская область
днепр (город)
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/16/1898099504_0:768:2048:2304_1920x0_80_0_0_4ef67ef0127dce0655c5b4743f002639.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, херсонская область , днепр (город), россия, вооруженные силы украины
В мире, Херсонская область , Днепр (город), Россия, Вооруженные силы Украины
ВСУ хотят оставить Херсонщину без связи, заявили власти

Бородин: ВСУ целенаправленно уничтожают станции связи на левом берегу Днепра

© Фото : U.S. ArmyПуск ракеты ATACMS из РСЗО M142 HIMARS
Пуск ракеты ATACMS из РСЗО M142 HIMARS - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
© Фото : U.S. Army
Пуск ракеты ATACMS из РСЗО M142 HIMARS. Архивное фото
Читать ria.ru в
ГЕНИЧЕСК, 2 июл - РИА Новости. Украинская армия продолжает целенаправленно уничтожать с помощью FPV-дронов и систем залпового огня HIMARS станции связи на левом берегу Днепра и охотиться на бригады специалистов, налаживающих интернет, сообщил РИА Новости в министр цифрового развития Херсонской области Никита Бородин.
По его словам, обстрелы и атаки БПЛА происходят в 15-30 километрах от линии фронта.
Мариуполь - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
Путин поручил утвердить Стратегию устойчивого развития Приазовья
11:58
"Украинские боевики в рамках террора против гражданского населения Херсонской области бьют "Хаймарсами" и FPV дронами-камикадзе по мирным и делают все, чтобы оставить людей, жителей Херсонской области, без связи", - сказал Бородин.
Чиновник подчеркнул, что из-за охоты ВСУ на бригады связистов в прифронтовой зоне не могут строиться и ремонтироваться базовые станции связи, поэтому его ведомство будет больше работать с проводными интернет-провайдерами, чтобы у жителей был проводной интернет.
По задаче Минцифры России сотрудники херсонского министерства провели выездные проверки объектов связи, которые были построены в регионе с января 2023 по 1 марта 2024 года двумя операторами связи.
Российский военный об успешной перепрошивке дрона-ретранслятора ВСУ - РИА Новости, 1920, 12.03.2024
Российские военные успешно перепрошили украинский дрон-ретранслятор
12 марта, 16:24
 
В миреХерсонская областьДнепр (город)РоссияВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала