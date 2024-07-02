https://ria.ru/20240702/kherson-1956864401.html
ВСУ хотят оставить Херсонщину без связи, заявили власти
ВСУ хотят оставить Херсонщину без связи, заявили власти - РИА Новости, 02.07.2024
ВСУ хотят оставить Херсонщину без связи, заявили власти
Украинская армия продолжает целенаправленно уничтожать с помощью FPV-дронов и систем залпового огня HIMARS станции связи на левом берегу Днепра и охотиться на... РИА Новости, 02.07.2024
2024-07-02T14:23
2024-07-02T14:23
2024-07-02T14:25
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ГЕНИЧЕСК, 2 июл - РИА Новости. Украинская армия продолжает целенаправленно уничтожать с помощью FPV-дронов и систем залпового огня HIMARS станции связи на левом берегу Днепра и охотиться на бригады специалистов, налаживающих интернет, сообщил РИА Новости в министр цифрового развития Херсонской области Никита Бородин. По его словам, обстрелы и атаки БПЛА происходят в 15-30 километрах от линии фронта. "Украинские боевики в рамках террора против гражданского населения Херсонской области бьют "Хаймарсами" и FPV дронами-камикадзе по мирным и делают все, чтобы оставить людей, жителей Херсонской области, без связи", - сказал Бородин. Чиновник подчеркнул, что из-за охоты ВСУ на бригады связистов в прифронтовой зоне не могут строиться и ремонтироваться базовые станции связи, поэтому его ведомство будет больше работать с проводными интернет-провайдерами, чтобы у жителей был проводной интернет. По задаче Минцифры России сотрудники херсонского министерства провели выездные проверки объектов связи, которые были построены в регионе с января 2023 по 1 марта 2024 года двумя операторами связи.
https://ria.ru/20240702/putin-1956827717.html
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в мире, херсонская область , днепр (город), россия, вооруженные силы украины
В мире, Херсонская область , Днепр (город), Россия, Вооруженные силы Украины
ВСУ хотят оставить Херсонщину без связи, заявили власти
Бородин: ВСУ целенаправленно уничтожают станции связи на левом берегу Днепра
ГЕНИЧЕСК, 2 июл - РИА Новости. Украинская армия продолжает целенаправленно уничтожать с помощью FPV-дронов и систем залпового огня HIMARS станции связи на левом берегу Днепра и охотиться на бригады специалистов, налаживающих интернет, сообщил РИА Новости в министр цифрового развития Херсонской области Никита Бородин.
По его словам, обстрелы и атаки БПЛА происходят в 15-30 километрах от линии фронта.
"Украинские боевики в рамках террора против гражданского населения Херсонской области бьют "Хаймарсами" и FPV дронами-камикадзе по мирным и делают все, чтобы оставить людей, жителей Херсонской области, без связи", - сказал Бородин.
Чиновник подчеркнул, что из-за охоты ВСУ на бригады связистов в прифронтовой зоне не могут строиться и ремонтироваться базовые станции связи, поэтому его ведомство будет больше работать с проводными интернет-провайдерами, чтобы у жителей был проводной интернет.
По задаче Минцифры России сотрудники херсонского министерства провели выездные проверки объектов связи, которые были построены в регионе с января 2023 по 1 марта 2024 года двумя операторами связи.