https://ria.ru/20240702/khamas-1956921868.html

Израильские генералы хотят перемирия с ХАМАС, пишут СМИ

Израильские генералы хотят перемирия с ХАМАС, пишут СМИ - РИА Новости, 02.07.2024

Израильские генералы хотят перемирия с ХАМАС, пишут СМИ

Высокопоставленные генералы ВС Израиля выступают за перемирие с палестинским движением ХАМАС с целью освобождения заложников и снижения нагрузки на вооруженные... РИА Новости, 02.07.2024

2024-07-02T17:12

2024-07-02T17:12

2024-07-02T17:12

в мире

израиль

ливан

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исраэль кац

хасан насрулла

хезболла

хамас

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Высокопоставленные генералы ВС Израиля выступают за перемирие с палестинским движением ХАМАС с целью освобождения заложников и снижения нагрузки на вооруженные силы в случае полномасштабного конфликта с Ливаном, пишет издание New York Times со ссылкой на шесть неназванных сотрудников национальной безопасности Израиля. "Руководство израильских вооруженных сил хочет прекращения огня с ХАМАС на случай, если более крупная война начнется с Ливаном... Оно также считает, что перемирие было бы наиболее быстрым путем освобождения заложников", - говорится в публикации. Источники также заявили изданию, что перемирие в Газе поможет Израилю в деле деэскалации отношений с движением "Хезболлах" в Ливане, либо же станет необходимой передышкой в случае полномасштабного конфликта с движением на севере страны. Подобный шаг должен дать израильской армии (ЦАХАЛ) возможность восстановить объемы боеприпасов, которых, по словам источников, на данный момент недостаточно. При этом ЦАХАЛ не дал прямого ответа изданию на вопрос о поддержке перемирия. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 250 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 37 тысяч человек, пострадали свыше 86 тысяч. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Армия Израиля 18 июня заявила об утверждении планов боевых действий в случае наступления на Ливан. После этого глава МИД страны Исраэль Кац пригрозил уничтожением "Хезболлах" и серьезным ущербом Ливану в случае развязывания полномасштабной войны, добавив, что Израиль близок к моменту принятия решения, которое изменит правила на северном фронте. В свою очередь, генсек "Хезболлах" Хасан Насрулла заявил 19 июня, что движение может вторгнуться на север Израиля в случае дальнейшего усиления конфронтации.

https://ria.ru/20240702/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20240701/ekspert-1956717553.html

https://ria.ru/20240625/khamas-1955236209.html

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в мире, израиль, ливан, рафах (провинция), исраэль кац, хасан насрулла, хезболла, хамас