https://ria.ru/20240702/kennedi-mladshiy-1956962338.html

Бывшая няня заявила о домогательствах со стороны Кеннеди-младшего

Бывшая няня заявила о домогательствах со стороны Кеннеди-младшего - РИА Новости, 02.07.2024

Бывшая няня заявила о домогательствах со стороны Кеннеди-младшего

Бывшая няня Элиза Куни заявила о домогательствах со стороны кандидата в президенты США Роберта Кеннеди-младшего, в семье которого она работала с 1998 года,... РИА Новости, 02.07.2024

2024-07-02T20:38

2024-07-02T20:38

2024-07-02T20:39

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роберт ф. кеннеди-младший

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Бывшая няня Элиза Куни заявила о домогательствах со стороны кандидата в президенты США Роберта Кеннеди-младшего, в семье которого она работала с 1998 года, сообщает журнал Vanity Fair. Как пишет издание, в 1998 году Элиза Куни, которой тогда было 23 года, устроилась к Кеннеди присматривать за детьми. По ее словам, однажды Кеннеди-младший гладил ей ногу, сидя с ней за столом. В другой раз он начал распускать руки, когда Куни возвращалась с занятий по йоге в спортивном костюме. Отмечается, что няня молчала об инциденте до 2017 года и расцвета движения #MeToo, рассказав тогда лишь матери. "Была ли я в ужасе? Конечно. Удивилась ли я? Не особо. И не из-за имени Кеннеди, а из-за знания того, какие были порядки, особенно в мире привилегированных", - приводит издание слова Холли Куни, матери няни. Журнал отмечает, что когда Кеннеди-младший в 2023 году решил баллотироваться на пост президента США, Куни рассказала о случившемся двум близким друзьям и адвокату, который счел, что бывшая няня может выдвинуть иск против кандидата, однако Элиза решительно отвергла эту возможность.

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в мире, сша, роберт ф. кеннеди-младший, выборы президента сша — 2024