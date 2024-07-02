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Бывшая няня заявила о домогательствах со стороны Кеннеди-младшего - РИА Новости, 02.07.2024
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20:38 02.07.2024 (обновлено: 20:39 02.07.2024)
https://ria.ru/20240702/kennedi-mladshiy-1956962338.html
Бывшая няня заявила о домогательствах со стороны Кеннеди-младшего
Бывшая няня заявила о домогательствах со стороны Кеннеди-младшего - РИА Новости, 02.07.2024
Бывшая няня заявила о домогательствах со стороны Кеннеди-младшего
Бывшая няня Элиза Куни заявила о домогательствах со стороны кандидата в президенты США Роберта Кеннеди-младшего, в семье которого она работала с 1998 года,... РИА Новости, 02.07.2024
2024-07-02T20:38
2024-07-02T20:39
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Бывшая няня Элиза Куни заявила о домогательствах со стороны кандидата в президенты США Роберта Кеннеди-младшего, в семье которого она работала с 1998 года, сообщает журнал Vanity Fair. Как пишет издание, в 1998 году Элиза Куни, которой тогда было 23 года, устроилась к Кеннеди присматривать за детьми. По ее словам, однажды Кеннеди-младший гладил ей ногу, сидя с ней за столом. В другой раз он начал распускать руки, когда Куни возвращалась с занятий по йоге в спортивном костюме. Отмечается, что няня молчала об инциденте до 2017 года и расцвета движения #MeToo, рассказав тогда лишь матери. "Была ли я в ужасе? Конечно. Удивилась ли я? Не особо. И не из-за имени Кеннеди, а из-за знания того, какие были порядки, особенно в мире привилегированных", - приводит издание слова Холли Куни, матери няни. Журнал отмечает, что когда Кеннеди-младший в 2023 году решил баллотироваться на пост президента США, Куни рассказала о случившемся двум близким друзьям и адвокату, который счел, что бывшая няня может выдвинуть иск против кандидата, однако Элиза решительно отвергла эту возможность.
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в мире, сша, роберт ф. кеннеди-младший, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Роберт Ф. Кеннеди-младший, Выборы президента США — 2024
Бывшая няня заявила о домогательствах со стороны Кеннеди-младшего

Бывшая няня обвинила Кеннеди-младшего в домогательствах в 1998 году

© AP Photo / Matt RourkeКандидат в президенты Роберт Ф. Кеннеди-младший
Кандидат в президенты Роберт Ф. Кеннеди-младший - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
© AP Photo / Matt Rourke
Кандидат в президенты Роберт Ф. Кеннеди-младший. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Бывшая няня Элиза Куни заявила о домогательствах со стороны кандидата в президенты США Роберта Кеннеди-младшего, в семье которого она работала с 1998 года, сообщает журнал Vanity Fair.
Как пишет издание, в 1998 году Элиза Куни, которой тогда было 23 года, устроилась к Кеннеди присматривать за детьми. По ее словам, однажды Кеннеди-младший гладил ей ногу, сидя с ней за столом. В другой раз он начал распускать руки, когда Куни возвращалась с занятий по йоге в спортивном костюме. Отмечается, что няня молчала об инциденте до 2017 года и расцвета движения #MeToo, рассказав тогда лишь матери.
"Была ли я в ужасе? Конечно. Удивилась ли я? Не особо. И не из-за имени Кеннеди, а из-за знания того, какие были порядки, особенно в мире привилегированных", - приводит издание слова Холли Куни, матери няни.
Журнал отмечает, что когда Кеннеди-младший в 2023 году решил баллотироваться на пост президента США, Куни рассказала о случившемся двум близким друзьям и адвокату, который счел, что бывшая няня может выдвинуть иск против кандидата, однако Элиза решительно отвергла эту возможность.
Независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди — младший - РИА Новости, 1920, 22.06.2024
Кандидат в президенты США раскрыл сценарий разрушения Америки
22 июня, 10:01
 
В миреСШАРоберт Ф. Кеннеди-младшийВыборы президента США — 2024
 
 
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