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В Московском зоопарке рассказали, как охлаждаются в жару капибары - РИА Новости, 02.07.2024
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09:24 02.07.2024 (обновлено: 13:13 02.07.2024)
https://ria.ru/20240702/kapibary-1956789985.html
В Московском зоопарке рассказали, как охлаждаются в жару капибары
В Московском зоопарке рассказали, как охлаждаются в жару капибары - РИА Новости, 02.07.2024
В Московском зоопарке рассказали, как охлаждаются в жару капибары
В жаркую погоду капибары из Московского зоопарка охлаждаются льдом с овощами и фруктами, рассказала гендиректор столичного зоосада Светлана Акулова в... РИА Новости, 02.07.2024
2024-07-02T09:24
2024-07-02T13:13
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общество
москва
светлана акулова
московский зоопарк
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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. В жаркую погоду капибары из Московского зоопарка охлаждаются льдом с овощами и фруктами, рассказала гендиректор столичного зоосада Светлана Акулова в Telegram-канале. "В Москву пришла жаркая погода, и даже теплолюбивым питомцам иногда хочется прохлады. Для капибар приготовили полезное мороженое — лед с овощами, салатами и фруктами. Это и обогащение среды, и помогает охладиться в жару", — написала она. Гендиректор опубликовала также видео, на котором капибары с аппетитом едят ледяное угощение.По словам ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца, июль в Москве начнется с жары, которой не было более ста лет.
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общество, москва, светлана акулова, московский зоопарк
Хорошие новости, Общество, Москва, Светлана Акулова, Московский зоопарк
В Московском зоопарке рассказали, как охлаждаются в жару капибары

Акулова: в Московском зоопарке для капибар приготовили полезное мороженое

© Светлана Акулова/TelegramКопибары в Московском зоопарке во время жары
Копибары в Московском зоопарке во время жары
© Светлана Акулова/Telegram
Копибары в Московском зоопарке во время жары
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. В жаркую погоду капибары из Московского зоопарка охлаждаются льдом с овощами и фруктами, рассказала гендиректор столичного зоосада Светлана Акулова в Telegram-канале.
Москву пришла жаркая погода, и даже теплолюбивым питомцам иногда хочется прохлады. Для капибар приготовили полезное мороженое — лед с овощами, салатами и фруктами. Это и обогащение среды, и помогает охладиться в жару", — написала она.
Гендиректор опубликовала также видео, на котором капибары с аппетитом едят ледяное угощение.
По словам ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца, июль в Москве начнется с жары, которой не было более ста лет.
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