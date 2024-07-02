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В Московском зоопарке рассказали, как охлаждаются в жару капибары
В Московском зоопарке рассказали, как охлаждаются в жару капибары - РИА Новости, 02.07.2024
В Московском зоопарке рассказали, как охлаждаются в жару капибары
В жаркую погоду капибары из Московского зоопарка охлаждаются льдом с овощами и фруктами, рассказала гендиректор столичного зоосада Светлана Акулова в... РИА Новости, 02.07.2024
2024-07-02T09:24
2024-07-02T09:24
2024-07-02T13:13
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светлана акулова
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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. В жаркую погоду капибары из Московского зоопарка охлаждаются льдом с овощами и фруктами, рассказала гендиректор столичного зоосада Светлана Акулова в Telegram-канале. "В Москву пришла жаркая погода, и даже теплолюбивым питомцам иногда хочется прохлады. Для капибар приготовили полезное мороженое — лед с овощами, салатами и фруктами. Это и обогащение среды, и помогает охладиться в жару", — написала она. Гендиректор опубликовала также видео, на котором капибары с аппетитом едят ледяное угощение.По словам ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца, июль в Москве начнется с жары, которой не было более ста лет.
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общество, москва, светлана акулова, московский зоопарк
Хорошие новости, Общество, Москва, Светлана Акулова, Московский зоопарк
В Московском зоопарке рассказали, как охлаждаются в жару капибары
Акулова: в Московском зоопарке для капибар приготовили полезное мороженое