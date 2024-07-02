https://ria.ru/20240702/kapibary-1956789985.html

В Московском зоопарке рассказали, как охлаждаются в жару капибары

В Московском зоопарке рассказали, как охлаждаются в жару капибары - РИА Новости, 02.07.2024

В Московском зоопарке рассказали, как охлаждаются в жару капибары

В жаркую погоду капибары из Московского зоопарка охлаждаются льдом с овощами и фруктами, рассказала гендиректор столичного зоосада Светлана Акулова в... РИА Новости, 02.07.2024

2024-07-02T09:24

2024-07-02T09:24

2024-07-02T13:13

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светлана акулова

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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. В жаркую погоду капибары из Московского зоопарка охлаждаются льдом с овощами и фруктами, рассказала гендиректор столичного зоосада Светлана Акулова в Telegram-канале. "В Москву пришла жаркая погода, и даже теплолюбивым питомцам иногда хочется прохлады. Для капибар приготовили полезное мороженое — лед с овощами, салатами и фруктами. Это и обогащение среды, и помогает охладиться в жару", — написала она. Гендиректор опубликовала также видео, на котором капибары с аппетитом едят ледяное угощение.По словам ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца, июль в Москве начнется с жары, которой не было более ста лет.

https://ria.ru/20240701/zhivotnye-1956652564.html

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общество, москва, светлана акулова, московский зоопарк