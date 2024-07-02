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ЦАХАЛ заявил, что ликвидировал более 900 бойцов и командиров ХАМАС в Рафахе
ЦАХАЛ заявил, что ликвидировал более 900 бойцов и командиров ХАМАС в Рафахе - РИА Новости, 02.07.2024
ЦАХАЛ заявил, что ликвидировал более 900 бойцов и командиров ХАМАС в Рафахе
Израильские силы ликвидировали более 900 бойцов и командиров палестинского движения ХАМАС за время операции в Рафахе на границе сектора Газа и Египта, заявил во РИА Новости, 02.07.2024
2024-07-02T20:50
2024-07-02T20:50
2024-07-02T21:06
хамас
рафах (провинция)
в мире
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
армия обороны израиля (цахал)
египет
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ТЕЛЬ-АВИВ, 2 июл - РИА Новости. Израильские силы ликвидировали более 900 бойцов и командиров палестинского движения ХАМАС за время операции в Рафахе на границе сектора Газа и Египта, заявил во вторник начальник генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Герци Халеви."Я не хочу брать факты с потолка, и мы видели это собственными глазами. Мы насчитали более 900 убитых террористов из бригады "Рафах", включая командиров, по крайней мере одного командира батальона, многих командиров отрядов и оперативников", - говорится в заявлении Халеви, распространенном пресс-службой ЦАХАЛ.По словам военачальника, текущие усилия армии сосредоточены на уничтожении террористической инфраструктуры и разрушении подземной инфраструктуры, что требует времени."Поэтому это долгая кампания ... мы не хотим оставлять Рафах с нетронутой террористической инфраструктурой", - отметил Халеви.
https://ria.ru/20240702/konflikt-1915630213.html
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хамас, рафах (провинция), в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, армия обороны израиля (цахал), египет
ХАМАС, Рафах (провинция), В мире, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Египет
ЦАХАЛ заявил, что ликвидировал более 900 бойцов и командиров ХАМАС в Рафахе
Халеви: ЦАХАЛ ликвидировал более 900 бойцов и командиров ХАМАС в Рафахе