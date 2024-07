Нетаньяху раскритиковал статью о желании Израиля прекратить огонь в Газе

https://ria.ru/20240702/izrail-1956925281.html

ТЕЛЬ-АВИВ, 2 июл - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху раскритиковал публикацию в газете New York Times, которая со ссылкой на неназванные источники сообщила о желании израильского генералитета прекратить огонь в секторе Газа, он подчеркнул, что этого не произойдет, пока не будут достигнуты все заявленные цели войны. "Анонимные источники сегодня информируют газету New York Times. Они заявляют что Израиль будет готов закончить войну, прежде чем достигнет всех своих целей. Я не знаю, кто эти неназванные источники, но я здесь, чтобы недвусмысленно заявить - этого не произойдет. Мы закончим войну только после того, как достигнем всех ее целей, включая ликвидацию (палестинского движения - ред.) ХАМАС и освобождение всех наших заложников", - заявил премьер, слова которого распространила его канцелярия. По его словам, политическое руководство страны определило цели войны, а у Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) есть все средства для их достижения. "Мы не поддаемся пораженческому духу ни от New York Times, ни от кого-либо еще. Мы преисполнены духом победы", - отметил Нетаньяху. Ранее американское издание сообщило со ссылкой на шесть неназванных сотрудников национальной безопасности Израиля, что высокопоставленные генералы армии Израиля выступают за перемирие с палестинским движением ХАМАС с целью освобождения заложников и снижения нагрузки на вооруженные силы в случае полномасштабного конфликта с Ливаном. Источники также заявили изданию, что перемирие в Газе поможет Израилю в деле деэскалации отношений с движением "Хезболлах" в Ливане, либо же станет необходимой передышкой в случае полномасштабного конфликта с движением на севере страны. Подобный шаг должен дать ЦАХАЛ возможность восстановить объемы боеприпасов, которых, по словам источников, на данный момент недостаточно. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 250 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.

