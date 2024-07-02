https://ria.ru/20240702/germaniya-1956966175.html
В Германии загорелась верфь
В Германии загорелась верфь - РИА Новости, 02.07.2024
В Германии загорелась верфь
Верфь горит в федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн на севере Германии с утра, в тушении задействованы около 300 сотрудников экстренных служб, на данный момент... РИА Новости, 02.07.2024
2024-07-02T21:03
2024-07-02T21:03
2024-07-02T21:03
в мире
шлезвиг-гольштейн
германия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/02/1956965783_0:156:1480:988_1920x0_80_0_0_c88d28a2d4a3dd5b85ce37f70ee63cfe.jpg
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Верфь горит в федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн на севере Германии с утра, в тушении задействованы около 300 сотрудников экстренных служб, на данный момент пожар удалось локализовать, сообщает телерадиокомпания NDR. "С утра горит цех верфи Люрссен в округе Рендсбург... На месте работают около 300 сотрудников экстренных служб... В настоящее время пожар локализован, и пламя не распространилось на другие здания", - говорится на сайте NDR со ссылкой на представителя пожарной службы. Полиция сообщила, что в результате пожара пострадал один человек, он получил легкие травмы и отравление дымом. Около 30 жителей близлежащих районов общины Шахт-Аудорф пришлось эвакуировать из-за задымления. Огонь также охватил яхту, которая находилась в горящей части цеха, в здании обрушилась крыша и часть фасада, были слышны взрывы. Ожидается, что тушение пожара может продлиться до утра.
https://ria.ru/20240621/pozhar-1954525093.html
шлезвиг-гольштейн
германия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/02/1956965783_0:0:1318:988_1920x0_80_0_0_56547857e65e9ebd1ef993d124e2b7d9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, шлезвиг-гольштейн, германия
В мире, Шлезвиг-Гольштейн, Германия
В Германии загорелась верфь
На севере Германии с утра горит верфь Люрссен, ее тушат около 300 пожарных