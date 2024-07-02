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В Германии загорелась верфь - РИА Новости, 02.07.2024
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21:03 02.07.2024
https://ria.ru/20240702/germaniya-1956966175.html
В Германии загорелась верфь
В Германии загорелась верфь - РИА Новости, 02.07.2024
В Германии загорелась верфь
Верфь горит в федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн на севере Германии с утра, в тушении задействованы около 300 сотрудников экстренных служб, на данный момент... РИА Новости, 02.07.2024
2024-07-02T21:03
2024-07-02T21:03
в мире
шлезвиг-гольштейн
германия
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Верфь горит в федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн на севере Германии с утра, в тушении задействованы около 300 сотрудников экстренных служб, на данный момент пожар удалось локализовать, сообщает телерадиокомпания NDR. "С утра горит цех верфи Люрссен в округе Рендсбург... На месте работают около 300 сотрудников экстренных служб... В настоящее время пожар локализован, и пламя не распространилось на другие здания", - говорится на сайте NDR со ссылкой на представителя пожарной службы. Полиция сообщила, что в результате пожара пострадал один человек, он получил легкие травмы и отравление дымом. Около 30 жителей близлежащих районов общины Шахт-Аудорф пришлось эвакуировать из-за задымления. Огонь также охватил яхту, которая находилась в горящей части цеха, в здании обрушилась крыша и часть фасада, были слышны взрывы. Ожидается, что тушение пожара может продлиться до утра.
https://ria.ru/20240621/pozhar-1954525093.html
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в мире, шлезвиг-гольштейн, германия
В мире, Шлезвиг-Гольштейн, Германия
В Германии загорелась верфь

На севере Германии с утра горит верфь Люрссен, ее тушат около 300 пожарных

© Фото очевидцаПожар на верфи в федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн на севере Германии
Пожар на верфи в федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн на севере Германии
© Фото очевидца
Пожар на верфи в федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн на севере Германии
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Верфь горит в федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн на севере Германии с утра, в тушении задействованы около 300 сотрудников экстренных служб, на данный момент пожар удалось локализовать, сообщает телерадиокомпания NDR.
"С утра горит цех верфи Люрссен в округе Рендсбург... На месте работают около 300 сотрудников экстренных служб... В настоящее время пожар локализован, и пламя не распространилось на другие здания", - говорится на сайте NDR со ссылкой на представителя пожарной службы.
Полиция сообщила, что в результате пожара пострадал один человек, он получил легкие травмы и отравление дымом. Около 30 жителей близлежащих районов общины Шахт-Аудорф пришлось эвакуировать из-за задымления. Огонь также охватил яхту, которая находилась в горящей части цеха, в здании обрушилась крыша и часть фасада, были слышны взрывы. Ожидается, что тушение пожара может продлиться до утра.
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В миреШлезвиг-ГольштейнГермания
 
 
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