https://ria.ru/20240702/germaniya-1956966175.html

В Германии загорелась верфь

В Германии загорелась верфь - РИА Новости, 02.07.2024

В Германии загорелась верфь

Верфь горит в федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн на севере Германии с утра, в тушении задействованы около 300 сотрудников экстренных служб, на данный момент... РИА Новости, 02.07.2024

2024-07-02T21:03

2024-07-02T21:03

2024-07-02T21:03

в мире

шлезвиг-гольштейн

германия

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Верфь горит в федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн на севере Германии с утра, в тушении задействованы около 300 сотрудников экстренных служб, на данный момент пожар удалось локализовать, сообщает телерадиокомпания NDR. "С утра горит цех верфи Люрссен в округе Рендсбург... На месте работают около 300 сотрудников экстренных служб... В настоящее время пожар локализован, и пламя не распространилось на другие здания", - говорится на сайте NDR со ссылкой на представителя пожарной службы. Полиция сообщила, что в результате пожара пострадал один человек, он получил легкие травмы и отравление дымом. Около 30 жителей близлежащих районов общины Шахт-Аудорф пришлось эвакуировать из-за задымления. Огонь также охватил яхту, которая находилась в горящей части цеха, в здании обрушилась крыша и часть фасада, были слышны взрывы. Ожидается, что тушение пожара может продлиться до утра.

https://ria.ru/20240621/pozhar-1954525093.html

шлезвиг-гольштейн

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в мире, шлезвиг-гольштейн, германия