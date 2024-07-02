https://ria.ru/20240702/frantsiya-1956886582.html

Французский министр снялась с выборов для борьбы с "Нацобъединением"

Французский министр снялась с выборов для борьбы с "Нацобъединением" - РИА Новости, 02.07.2024

Французский министр снялась с выборов для борьбы с "Нацобъединением"

Министр-делегат Франции по делам местных общин Доминик Фор сняла кандидатуру с выборов в рамках борьбы с партией "Национальное объединение" в своем... РИА Новости, 02.07.2024

2024-07-02T15:23

2024-07-02T15:23

2024-07-02T15:26

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парламентские выборы во франции — 2024

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Министр-делегат Франции по делам местных общин Доминик Фор сняла кандидатуру с выборов в рамках борьбы с партией "Национальное объединение" в своем избирательном округе, сообщила Фор в своем аккаунте в соцсети X. "Борьба, в особенности против "Национального объединения", всегда была моим ориентиром... Президент и премьер-министр республики попросили меня снять кандидатуру со второго тура выборов... Со всей ответственностью, я сделала это сегодня", - написала Фор. Вещатель BFMTV отметил, что решение о снятии кандидатуры Фор было принято после того, как она заняла в своем избирательном округе третье место, получив 28,99% голосов и уступив представителям левого "Нового народного фронта" с 36,24% и правого "Национального объединения" с 30,37%. Ранее по итогам первого тура голосования премьер-министр Франции Габриэль Атталь заявил, что президентская коалиция снимет своих кандидатов со второго тура выборов, чтобы другие кандидаты получили шанс на победу над кандидатами правой партии "Национальное объединение". До этого Атталь также сообщал, что партия Макрона не станет выдвигать своих кандидатов в порядка 60 округах, опасаясь провальных результатов на выборах в парламент. По официальным данным МВД Франции, в первом туре парламентских выборов партия "Национальное объединение" вместе с союзниками из партии республиканцев набрала 33,15% голосов, что даст ей до 270 из 577 мест в парламенте. Коалиция левых "Новый народный фронт" получила 27,99%, коалиция президента Эммануэля Макрона пришла третьей, набрав 20,04%. Второй тур выборов состоится 7 июля.

https://ria.ru/20240702/le-pen-1956854226.html

https://ria.ru/20240701/ekspert-1956717831.html

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в мире, франция, габриэль атталь, эммануэль макрон, парламентские выборы во франции — 2024