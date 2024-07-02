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Французский министр снялась с выборов для борьбы с "Нацобъединением" - РИА Новости, 02.07.2024
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15:23 02.07.2024 (обновлено: 15:26 02.07.2024)
https://ria.ru/20240702/frantsiya-1956886582.html
Французский министр снялась с выборов для борьбы с "Нацобъединением"
Французский министр снялась с выборов для борьбы с "Нацобъединением" - РИА Новости, 02.07.2024
Французский министр снялась с выборов для борьбы с "Нацобъединением"
Министр-делегат Франции по делам местных общин Доминик Фор сняла кандидатуру с выборов в рамках борьбы с партией "Национальное объединение" в своем... РИА Новости, 02.07.2024
2024-07-02T15:23
2024-07-02T15:26
в мире
франция
габриэль атталь
эммануэль макрон
парламентские выборы во франции — 2024
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Министр-делегат Франции по делам местных общин Доминик Фор сняла кандидатуру с выборов в рамках борьбы с партией "Национальное объединение" в своем избирательном округе, сообщила Фор в своем аккаунте в соцсети X. "Борьба, в особенности против "Национального объединения", всегда была моим ориентиром... Президент и премьер-министр республики попросили меня снять кандидатуру со второго тура выборов... Со всей ответственностью, я сделала это сегодня", - написала Фор. Вещатель BFMTV отметил, что решение о снятии кандидатуры Фор было принято после того, как она заняла в своем избирательном округе третье место, получив 28,99% голосов и уступив представителям левого "Нового народного фронта" с 36,24% и правого "Национального объединения" с 30,37%. Ранее по итогам первого тура голосования премьер-министр Франции Габриэль Атталь заявил, что президентская коалиция снимет своих кандидатов со второго тура выборов, чтобы другие кандидаты получили шанс на победу над кандидатами правой партии "Национальное объединение". До этого Атталь также сообщал, что партия Макрона не станет выдвигать своих кандидатов в порядка 60 округах, опасаясь провальных результатов на выборах в парламент. По официальным данным МВД Франции, в первом туре парламентских выборов партия "Национальное объединение" вместе с союзниками из партии республиканцев набрала 33,15% голосов, что даст ей до 270 из 577 мест в парламенте. Коалиция левых "Новый народный фронт" получила 27,99%, коалиция президента Эммануэля Макрона пришла третьей, набрав 20,04%. Второй тур выборов состоится 7 июля.
https://ria.ru/20240702/le-pen-1956854226.html
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в мире, франция, габриэль атталь, эммануэль макрон, парламентские выборы во франции — 2024
В мире, Франция, Габриэль Атталь, Эммануэль Макрон, Парламентские выборы во Франции — 2024
Французский министр снялась с выборов для борьбы с "Нацобъединением"

Министр-делегат Фор снялась с выборов во Франции для борьбы с "Нацобъединением"

© AP Photo / Thomas PadillaМарин Ле Пен на предвыборном мероприятии
Марин Ле Пен на предвыборном мероприятии - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
© AP Photo / Thomas Padilla
Марин Ле Пен на предвыборном мероприятии. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Министр-делегат Франции по делам местных общин Доминик Фор сняла кандидатуру с выборов в рамках борьбы с партией "Национальное объединение" в своем избирательном округе, сообщила Фор в своем аккаунте в соцсети X.
"Борьба, в особенности против "Национального объединения", всегда была моим ориентиром... Президент и премьер-министр республики попросили меня снять кандидатуру со второго тура выборов... Со всей ответственностью, я сделала это сегодня", - написала Фор.
Марин Ле Пен - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
Ле Пен обвинила Макрона в подготовке "административного переворота"
Вчера, 13:44
Вещатель BFMTV отметил, что решение о снятии кандидатуры Фор было принято после того, как она заняла в своем избирательном округе третье место, получив 28,99% голосов и уступив представителям левого "Нового народного фронта" с 36,24% и правого "Национального объединения" с 30,37%.
Ранее по итогам первого тура голосования премьер-министр Франции Габриэль Атталь заявил, что президентская коалиция снимет своих кандидатов со второго тура выборов, чтобы другие кандидаты получили шанс на победу над кандидатами правой партии "Национальное объединение".
Председатель партии Национальное объединение Марин Ле Пен - РИА Новости, 1920, 01.07.2024
Эксперт оценил шансы Ле Пен получить большинство в парламенте
1 июля, 18:29
До этого Атталь также сообщал, что партия Макрона не станет выдвигать своих кандидатов в порядка 60 округах, опасаясь провальных результатов на выборах в парламент.
По официальным данным МВД Франции, в первом туре парламентских выборов партия "Национальное объединение" вместе с союзниками из партии республиканцев набрала 33,15% голосов, что даст ей до 270 из 577 мест в парламенте. Коалиция левых "Новый народный фронт" получила 27,99%, коалиция президента Эммануэля Макрона пришла третьей, набрав 20,04%. Второй тур выборов состоится 7 июля.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
Макрон против Ле Пен: главные вопросы о выборах во Франции
Вчера, 08:00
 
В миреФранцияГабриэль АттальЭммануэль МакронПарламентские выборы во Франции — 2024
 
 
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