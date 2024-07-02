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"Непокорившаяся Франция" откажется от участия в коалиции с партией Макрона - РИА Новости, 02.07.2024
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15:08 02.07.2024 (обновлено: 15:11 02.07.2024)
https://ria.ru/20240702/frantsiya-1956880893.html
"Непокорившаяся Франция" откажется от участия в коалиции с партией Макрона
"Непокорившаяся Франция" откажется от участия в коалиции с партией Макрона - РИА Новости, 02.07.2024
"Непокорившаяся Франция" откажется от участия в коалиции с партией Макрона
Левая партия "Непокорившаяся Франция", входящая в "Новый народный фронт", откажется от участия в парламентской коалиции с объединением "Вместе за республику"... РИА Новости, 02.07.2024
2024-07-02T15:08
2024-07-02T15:11
в мире
франция
эммануэль макрон
габриэль атталь
элизабет борн
парламентские выборы во франции — 2024
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Левая партия "Непокорившаяся Франция", входящая в "Новый народный фронт", откажется от участия в парламентской коалиции с объединением "Вместе за республику" президента Франции Эммануэля Макрона, заявил национальный координатор партии Мануэль Бомпар в эфире вещателя BFMTV. В ходе эфира Бомпар прокомментировал инициативу премьер-министра Франции Габриэля Атталя о формировании большинства против партии "Национальное объединение" Жордана Барделла и Марин Ле Пен. "Партия "Непокорившихся" будет править только с целью воплотить свою программу... Я не приму участия в правительстве, которое не восстановит справедливое налогообложение и не будет проводить политику распределения богатства вместо тех, которые приняли Атталь и Макрон", - сказал Бомпар. Ранее издание Monde сообщило, что 185 претендентов на депутатские кресла из президентской коалиции "Вместе за республику" и блока левых "Новый народный фронт" сняли свои кандидатуры, чтобы объединить голоса и помешать правой партии "Национальное объединение" получить большинство. По итогам первого тура голосования премьер-министр Франции Габриэль Атталь заявил, что президентская коалиция снимет своих кандидатов со второго тура выборов, чтобы другие кандидаты получили шанс на победу над кандидатами правой партии "Национальное объединение". Лидер "Национального объединения" Жордан Барделла осудил "противоестественный" и "бесчестный" союз левых и макронистов. Вице-президент партии Себастьян Шеню отметил, что голоса французов игнорируют, а левые помогают вернуть власть экс-премьеру Элизабет Борн, против пенсионной реформы которой они так активно протестовали. По официальным данным МВД Франции, в первом туре парламентских выборов партия "Национальное объединение" вместе с союзниками из партии республиканцев набрала 33,15% голосов, что даст ей до 270 из 577 мест в парламенте. Коалиция левых "Новый народный фронт" получила 27,99%, коалиция президента Эммануэля Макрона пришла третьей, набрав 20,04%. Второй тур выборов состоится 7 июля. Для абсолютного большинства в парламенте необходимы минимум 289 мандатов. В "Национальном объединении" указывали, что намерены добрать недостающие голоса у союзников в партии республиканцев. Жордан Барделла, тем не менее, отмечал, что будет премьер-министром только в том случае, если у его партии будет абсолютное большинство.
https://ria.ru/20240630/marin_le_pen-1956521524.html
https://ria.ru/20240612/france-1952291042.html
https://ria.ru/20240626/lepen-1955485879.html
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в мире, франция, эммануэль макрон, габриэль атталь, элизабет борн, парламентские выборы во франции — 2024
В мире, Франция, Эммануэль Макрон, Габриэль Атталь, Элизабет Борн, Парламентские выборы во Франции — 2024
"Непокорившаяся Франция" откажется от участия в коалиции с партией Макрона

BFMTV: "Непокорившаяся Франция" откажется от коалиции с партией Макрона

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкПариж
Париж - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Левая партия "Непокорившаяся Франция", входящая в "Новый народный фронт", откажется от участия в парламентской коалиции с объединением "Вместе за республику" президента Франции Эммануэля Макрона, заявил национальный координатор партии Мануэль Бомпар в эфире вещателя BFMTV.
В ходе эфира Бомпар прокомментировал инициативу премьер-министра Франции Габриэля Атталя о формировании большинства против партии "Национальное объединение" Жордана Барделла и Марин Ле Пен.
Изображение сгенерировано ИИ
Марин Ле Пен угробила Эммануэля Макрона
30 июня, 23:17
"Партия "Непокорившихся" будет править только с целью воплотить свою программу... Я не приму участия в правительстве, которое не восстановит справедливое налогообложение и не будет проводить политику распределения богатства вместо тех, которые приняли Атталь и Макрон", - сказал Бомпар.
Ранее издание Monde сообщило, что 185 претендентов на депутатские кресла из президентской коалиции "Вместе за республику" и блока левых "Новый народный фронт" сняли свои кандидатуры, чтобы объединить голоса и помешать правой партии "Национальное объединение" получить большинство.
По итогам первого тура голосования премьер-министр Франции Габриэль Атталь заявил, что президентская коалиция снимет своих кандидатов со второго тура выборов, чтобы другие кандидаты получили шанс на победу над кандидатами правой партии "Национальное объединение".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 12.06.2024
США сделали все, чтобы Макрон проиграл выборы
12 июня, 08:00
Лидер "Национального объединения" Жордан Барделла осудил "противоестественный" и "бесчестный" союз левых и макронистов. Вице-президент партии Себастьян Шеню отметил, что голоса французов игнорируют, а левые помогают вернуть власть экс-премьеру Элизабет Борн, против пенсионной реформы которой они так активно протестовали.
По официальным данным МВД Франции, в первом туре парламентских выборов партия "Национальное объединение" вместе с союзниками из партии республиканцев набрала 33,15% голосов, что даст ей до 270 из 577 мест в парламенте. Коалиция левых "Новый народный фронт" получила 27,99%, коалиция президента Эммануэля Макрона пришла третьей, набрав 20,04%. Второй тур выборов состоится 7 июля.
Для абсолютного большинства в парламенте необходимы минимум 289 мандатов. В "Национальном объединении" указывали, что намерены добрать недостающие голоса у союзников в партии республиканцев. Жордан Барделла, тем не менее, отмечал, что будет премьер-министром только в том случае, если у его партии будет абсолютное большинство.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
Победа Ле Пен тоже ведет Францию в тупик
26 июня, 08:00
 
В миреФранцияЭммануэль МакронГабриэль АттальЭлизабет БорнПарламентские выборы во Франции — 2024
 
 
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