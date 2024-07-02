https://ria.ru/20240702/frantsiya-1956643297.html

Макрон против Ле Пен: главные вопросы о выборах во Франции

Макрон против Ле Пен: главные вопросы о выборах во Франции - РИА Новости, 02.07.2024

Макрон против Ле Пен: главные вопросы о выборах во Франции

Первый тур досрочных парламентских выборов во Франции подтвердил усиление "Национального объединения": правая партия опередила конкурентов. Сторонники левых в... РИА Новости, 02.07.2024

2024-07-02T08:00

2024-07-02T08:00

2024-07-02T11:25

в мире

франция

эммануэль макрон

марин ле пен

жан-люк меланшон

нант

лион

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/07/1944312588_0:257:3072:1985_1920x0_80_0_0_e0f58ffbf0f927353215e385c378e3f8.jpg

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости, Ренат Абдуллин. Первый тур досрочных парламентских выборов во Франции подтвердил усиление "Национального объединения": правая партия опередила конкурентов. Сторонники левых в шоке. Дошло даже до уличных столкновений. В конце недели — второй тур. О том, чего ждать, — в материале РИА Новости.Как устроена процедураВыборы в Национальное собрание Франции проходят по мажоритарной системе: победителями считаются кандидаты, набравшие больше всего голосов в своем округе.Голосуют по классической схеме. Приходишь на участок и ставишь галочку за кандидата от той или иной партии.Если явка более 25 процентов и один из претендентов побеждает с подавляющим перевесом, то он сразу получает место в парламенте. В минувшее воскресенье это удалось 76 из 577 кандидатов. Остальных ждет второй тур.Для большинства в парламенте нужно 289 депутатов. Если этого нет, приходится создавать альянсы.Кто участвует и что на конуНа эти выборы зарегистрировались 16 политических движений. Однако фаворитов всего три:— правое "Национальное объединение" (RN) Жордана Барделла, протеже Марин Ле Пен. Результат первого тура — 33,15%;— левый "Новый народный фронт" (NFP, альянс партий, сформированный незадолго до выборов), 27,99%;— центристский блок "Вместе", поддерживающий Эммануэля Макрона (20,04%).Остальные, если не снимут своих кандидатов ко второму туру, после выборов приступят к закулисным переговорам: к кому из "большой тройки" примкнуть.От исхода выборов зависит состав правительства. По закону премьер-министра назначает президент, однако с учетом расклада сил в парламенте. Если "Национальное объединение" останется лидером, Макрону фактически придется назначить Барделла.Премьер, в свою очередь, предоставляет президенту кандидатуры министров, согласно договоренностям с фракциями. Глава государства вправе их отвергнуть. Тогда начинается новый раунд переговоров и возникает кризис исполнительной власти.Что обещают избирателямОсновные темы нынешних выборов — миграция и экономика. У фаворитов разный взгляд на эти вопросы.Миграция "Национальное объединение" настаивает на ограничении въезда в страну, это стандартный для Ле Пен пункт. Также ее протеже Барделла обещает отменить "право почвы" — автоматическое гражданство для детей иностранцев, если дети провели пять лет во Франции."Вместе" признает проблему с засильем нелегалов и предлагает организовать центры их временного содержания за рубежом — на время проверки документов. Идея, впрочем, не нова: так уже пыталась делать Великобритания, что не принесло ощутимых результатов."Новый народный фронт" в силу своей левой направленности высказывается по вопросу аккуратно. Четкого плана у них нет. Но, учитывая, что в их среде сильны пропалестинские настроения, нетрудно понять: политика в этой сфере будет мягче, чем у центристов и правых.ЭкономикаСторонники Ле Пен хотят уменьшить НДС на энергоресурсы, снизить пенсионный возраст до 60 лет для тех, кто работает с 20-ти. Звучало и предложение предоставить преференции французским компаниям при госзакупках. Это, кстати, напрямую противоречит директивам ЕС о равноправной конкуренции.Макронисты также обещают снижение цен, но без пенсионных послаблений. В целом — тот же курс: снижение налогов для корпораций, привлечение зарубежного бизнеса, упрощенная процедура увольнения рабочих.Левые, по их словам, хотят "залезть в карманы" обеспеченных. Ввести налог на богатство, отменить преференции для корпораций, а также заморозить цены на основные продукты питания и энергоресурсы.Внешняя политика и отношение к украинскому конфликтуRN — известные евроскептики. О выходе Франции из ЕС не говорят, но намерены добиваться большей автономии от Брюсселя.Ле Пен принято считать сторонницей Москвы. Однако, как и в случае с премьером Венгрии Виктором Орбаном, на деле все не так просто. Она указывала: санкции против России контрпродуктивны, а НАТО надо идти на сближение с Москвой. Борделла осторожнее: готов оказывать Украине "всю посильную поддержку".NFP и "Вместе" выступают за общеевропейское будущее.При этом отношение к украинскому кризису у них разное. За два года Макрон сменил амплуа главного переговорщика на имидж "ястреба": периодически выражает готовность отправить войска на Украину. Левые же настаивают на переговорах. Как отмечал их неформальный лидер, экс-кандидат в президенты Жан-Люк Меланшон, "не может быть иного исхода, кроме такого, где нет ни победителя, ни проигравшего".Что будет дальшеСтрана готовится к протестам. В день первого тура на парижской площади Республики собралось до восьми тысяч противников RN: пропалестинская молодежь, экоактивисты, представители нацменьшинств. Возникли стычки с полицией."То, чего мы не получим через урны, добьемся на улице", — скандировали на митинге в Нанте. Экстремисты нападали на стражей порядка, те применили слезоточивый газ.На площади Белькур в Лионе возвели баррикады, громили витрины. Даже попытались атаковать городскую ратушу. В итоге агрессивных демонстрантов удалось оттеснить от здания и рассеять.Волнения прокатились по всей Франции. Власти от жестких мер старались воздерживаться.Противники Ле Пен сейчас усиленно думают, что предпринять к 7 июля. Нынешний глава правительства, макроновский ставленник Габриэль Атталь уже сообщил: блок "Вместе" может снять десятки своих кандидатов.Это тактический прием: уменьшение числа выдвиженцев одновременно от центра и слева позволит сосредоточиться на борьбе с RN.В окружении Макрона говорили, что он готов на союз с "Народным фронтом", лишь бы не допустить "Национальное объединение" к власти. Но официальных заявлений об этом не звучало.Как бы то ни было, правым рассчитывать на абсолютное большинство не приходится. Но, нарастив присутствие в парламенте в несколько раз, RN сможет влиять на многое. В частности, на экономику и социальную политику.В 2002-м Жан-Мари Ле Пен, отец Марин Ле Пен и основатель "Национального фронта" (позднее переименованного в "Национальное объединение"), сенсационно вышел во второй тур президентских выборов. Это тоже шокировало и левых, и центристов.Они выдвинули лозунг: "Лучше за вора, чем за фашиста". И во втором туре Ширак разгромил Ле Пена. Теперь хотят сотворить что-то подобное.Что мешает договоритьсяПо мнению доцента кафедры европейского права МГИМО Николая Топорнина, повторение сценария 22-летней давности маловероятно — прежде всего потому, что левый блок до сих пор не имеет единого лидера. К тому же у NFP сейчас показатели лучше, чем у "Вместе". То есть левые могут диктовать Макрону свою волю. А это не то, чего бы он хотел."Понятно, что в какой-то степени ему, наверное, немного проще иметь дело с левым блоком, чем с Борделла и Ле Пен. Но пока все указывает на то, что голоса во втором туре распределятся примерно так же, — говорит эксперт. — То есть большинства никто не получит, и Франция, возможно, впервые в истории столкнется с настолько разношерстным парламентом".Наконец, левые не спешат блокироваться с Макроном и из-за опасений имиджевого ущерба. Они долго и последовательно выступали против президентской политики, а значит, отказ от части своих планов и требований — "выстрел в ногу".Поэтому, заключает Топорнин, Пятую республику ждут непростые времена. Предстоит длительное и проблемное формирование кабмина. А Макрон, который не собирается в отставку, в любом случае не сможет, как прежде, беспрепятственно проводить через парламент свои инициативы.

франция

нант

лион

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, франция, эммануэль макрон, марин ле пен, жан-люк меланшон, нант, лион