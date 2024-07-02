Президент Болгарии призвал ЕС переоценить отношение к СВО
Радев: ЕС недооценил российскую экономику, нужно пересмотреть отношение к СВО
Президент Болгарии Румен Радев. Архивное фото
АФИНЫ, 1 июл - РИА Новости. Президент Болгарии Румен Радев признал, что Евросоюз недооценил устойчивость российской экономики, и выступил за переоценку подхода Европы к специальной военной операции России на Украине и возвращение к дипломатии. Радев выступил на форуме в Афинах, организованном журналом The Economist, изложение его выступления поступило в РИА Новости от организаторов.
"Президент Болгарии Румен Радев выступил за переоценку подхода Европы к войне России на Украине и возвращение к дипломатии. Отвечая на вопрос о НАТО, Радев сказал, что ее не следует "втягивать" в эту войну, считая, что такой конфликт может привести к эскалации с применением ядерного оружия - сценарию с глобальными последствиями, который будет не в пользу Европы и не в пользу Украины", - сообщил The Economist.
"Радев пояснил, что война на Украине превратилась в войну на истощение, которая приводит к разрушениям, разжигая социальную нестабильность, а Европа, по его словам, недооценила устойчивость российской экономики. Он добавил, что спустя 2,5 года, когда война в Европе и неблагоприятные события на Ближнем Востоке сделали мир в нашем регионе уязвимым, главными целями ЕС должны стать безопасность, стабильность и процветание для всех граждан", - говорится в сообщении.
Радев отметил, что Европе необходимо развивать стратегическую автономию, что в основном подразумевает усиление - в долгосрочной перспективе - конкурентоспособности ЕС путем укрепления промышленности, продвижения зеленого и цифрового перехода, обеспечения важнейшим сырьем, укрепления инноваций, развития взаимосвязанности и укрепления военно-промышленной базы Европы. Он отметил прогресс, достигнутый во многих из этих областей, и выразил оптимизм по поводу результатов в будущем, сообщили организаторы.
Премьер-министр Молдавии Дорин Речан в своем выступлении отметил, что конфликт на Украине затрагивает всю Европу, поэтому даже в трудные времена необходимо искать решения для достижения мира, а политики не должны отказываться от диалога. Ни один другой континент не пережил столько конфликтов и не смог выйти из них более сильным, сказал Речан.
Он говорил также о подготовке Молдавии к вступлению в ЕС и подчеркнул, что страна полна решимости достичь этой цели.
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