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Президент Болгарии призвал ЕС переоценить отношение к СВО - РИА Новости, 02.07.2024
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17:38 02.07.2024 (обновлено: 17:40 02.07.2024)
https://ria.ru/20240702/evrosoyuz-1956931639.html
Президент Болгарии призвал ЕС переоценить отношение к СВО
Президент Болгарии призвал ЕС переоценить отношение к СВО - РИА Новости, 02.07.2024
Президент Болгарии призвал ЕС переоценить отношение к СВО
Президент Болгарии Румен Радев признал, что Евросоюз недооценил устойчивость российской экономики, и выступил за переоценку подхода Европы к специальной военной РИА Новости, 02.07.2024
2024-07-02T17:38
2024-07-02T17:40
в мире
европа
украина
болгария
румен радев
дорин речан
евросоюз
нато
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АФИНЫ, 1 июл - РИА Новости. Президент Болгарии Румен Радев признал, что Евросоюз недооценил устойчивость российской экономики, и выступил за переоценку подхода Европы к специальной военной операции России на Украине и возвращение к дипломатии. Радев выступил на форуме в Афинах, организованном журналом The Economist, изложение его выступления поступило в РИА Новости от организаторов. "Президент Болгарии Румен Радев выступил за переоценку подхода Европы к войне России на Украине и возвращение к дипломатии. Отвечая на вопрос о НАТО, Радев сказал, что ее не следует "втягивать" в эту войну, считая, что такой конфликт может привести к эскалации с применением ядерного оружия - сценарию с глобальными последствиями, который будет не в пользу Европы и не в пользу Украины", - сообщил The Economist. "Радев пояснил, что война на Украине превратилась в войну на истощение, которая приводит к разрушениям, разжигая социальную нестабильность, а Европа, по его словам, недооценила устойчивость российской экономики. Он добавил, что спустя 2,5 года, когда война в Европе и неблагоприятные события на Ближнем Востоке сделали мир в нашем регионе уязвимым, главными целями ЕС должны стать безопасность, стабильность и процветание для всех граждан", - говорится в сообщении. Радев отметил, что Европе необходимо развивать стратегическую автономию, что в основном подразумевает усиление - в долгосрочной перспективе - конкурентоспособности ЕС путем укрепления промышленности, продвижения зеленого и цифрового перехода, обеспечения важнейшим сырьем, укрепления инноваций, развития взаимосвязанности и укрепления военно-промышленной базы Европы. Он отметил прогресс, достигнутый во многих из этих областей, и выразил оптимизм по поводу результатов в будущем, сообщили организаторы. Премьер-министр Молдавии Дорин Речан в своем выступлении отметил, что конфликт на Украине затрагивает всю Европу, поэтому даже в трудные времена необходимо искать решения для достижения мира, а политики не должны отказываться от диалога. Ни один другой континент не пережил столько конфликтов и не смог выйти из них более сильным, сказал Речан. Он говорил также о подготовке Молдавии к вступлению в ЕС и подчеркнул, что страна полна решимости достичь этой цели.
https://ria.ru/20240523/bolgariya-1947927030.html
https://ria.ru/20240701/bolgariya-1956637239.html
https://ria.ru/20240329/ukraina-1936670222.html
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в мире, европа, украина, болгария, румен радев, дорин речан, евросоюз, нато
В мире, Европа, Украина, Болгария, Румен Радев, Дорин Речан, Евросоюз, НАТО
Президент Болгарии призвал ЕС переоценить отношение к СВО

Радев: ЕС недооценил российскую экономику, нужно пересмотреть отношение к СВО

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент Болгарии Румен Радев
Президент Болгарии Румен Радев - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент Болгарии Румен Радев. Архивное фото
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АФИНЫ, 1 июл - РИА Новости. Президент Болгарии Румен Радев признал, что Евросоюз недооценил устойчивость российской экономики, и выступил за переоценку подхода Европы к специальной военной операции России на Украине и возвращение к дипломатии. Радев выступил на форуме в Афинах, организованном журналом The Economist, изложение его выступления поступило в РИА Новости от организаторов.
"Президент Болгарии Румен Радев выступил за переоценку подхода Европы к войне России на Украине и возвращение к дипломатии. Отвечая на вопрос о НАТО, Радев сказал, что ее не следует "втягивать" в эту войну, считая, что такой конфликт может привести к эскалации с применением ядерного оружия - сценарию с глобальными последствиями, который будет не в пользу Европы и не в пользу Украины", - сообщил The Economist.
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"Радев пояснил, что война на Украине превратилась в войну на истощение, которая приводит к разрушениям, разжигая социальную нестабильность, а Европа, по его словам, недооценила устойчивость российской экономики. Он добавил, что спустя 2,5 года, когда война в Европе и неблагоприятные события на Ближнем Востоке сделали мир в нашем регионе уязвимым, главными целями ЕС должны стать безопасность, стабильность и процветание для всех граждан", - говорится в сообщении.
Радев отметил, что Европе необходимо развивать стратегическую автономию, что в основном подразумевает усиление - в долгосрочной перспективе - конкурентоспособности ЕС путем укрепления промышленности, продвижения зеленого и цифрового перехода, обеспечения важнейшим сырьем, укрепления инноваций, развития взаимосвязанности и укрепления военно-промышленной базы Европы. Он отметил прогресс, достигнутый во многих из этих областей, и выразил оптимизм по поводу результатов в будущем, сообщили организаторы.
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Он говорил также о подготовке Молдавии к вступлению в ЕС и подчеркнул, что страна полна решимости достичь этой цели.
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В миреЕвропаУкраинаБолгарияРумен РадевДорин РечанЕвросоюзНАТО
 
 
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