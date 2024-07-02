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Украинские власти начали эвакуацию детей из общины в Харьковской области - РИА Новости, 02.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
23:15 02.07.2024
https://ria.ru/20240702/evakuatsiya-1956981056.html
Украинские власти начали эвакуацию детей из общины в Харьковской области
Украинские власти начали эвакуацию детей из общины в Харьковской области - РИА Новости, 02.07.2024
Украинские власти начали эвакуацию детей из общины в Харьковской области
Власти Украины объявили принудительную эвакуацию детей в Волчанской общине, расположенной в Харьковской области в 30-ти километровой зоне от границы с РФ,... РИА Новости, 02.07.2024
2024-07-02T23:15
2024-07-02T23:15
специальная военная операция на украине
в мире
авдеевка
украина
россия
александр сырский
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Власти Украины объявили принудительную эвакуацию детей в Волчанской общине, расположенной в Харьковской области в 30-ти километровой зоне от границы с РФ, планируют вывезти 112 детей, сообщил во вторник глава Волчанской районной военной администрации Тамаз Гамбарашвили. "На сегодняшний день принято решение о принудительной эвакуации детей, которые остаются в населенных пунктах Волчанской общины, удаленных от границы... Сейчас идет речь об эвакуации 112 детей из населенных пунктов в 20-30 километрах от границы", - приводит слова Гамбарашвили украинский телеканал "Общественное", Он уточнил, что в самом городе Волчанске остаются около 30 человек, которые отказываются уезжать. По его данным, в общей сложности на территории общины остаются две с половиной тысячи человек. Украинские власти регулярно объявляют о принудительной эвакуации в разных регионах. В частности, из Авдеевки в ДНР вывозили детей и пожилых людей, однако часть жителей категорически отказались выезжать. Кроме того, эвакуируют людей в срочном порядке и в Харьковской, Сумской областях Украины, из некоторых районов выехали практически все жители. Авдеевка – северный пригород Донецка. С его территории украинские войска с 2014 года обстреливали мирные кварталы Донецка. В ночь на 17 февраля главком ВСУ Александр Сырский отдал приказ оставить Авдеевку. Однако позже министерство обороны РФ заявило, что приказ вышел спустя сутки после начала неконтролируемого бегства украинских подразделений из города.
https://ria.ru/20240702/mobilizatsiya-1956968207.html
https://ria.ru/20240701/ukraina-1956191033.html
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в мире, авдеевка, украина, россия, александр сырский, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Авдеевка, Украина, Россия, Александр Сырский, Вооруженные силы Украины
Украинские власти начали эвакуацию детей из общины в Харьковской области

Украинские власти принудительно эвакуируют детей из общины в Харьковской области

© iStock.com / Kathrine AndiХарьков
Харьков - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
© iStock.com / Kathrine Andi
Харьков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Власти Украины объявили принудительную эвакуацию детей в Волчанской общине, расположенной в Харьковской области в 30-ти километровой зоне от границы с РФ, планируют вывезти 112 детей, сообщил во вторник глава Волчанской районной военной администрации Тамаз Гамбарашвили.
"На сегодняшний день принято решение о принудительной эвакуации детей, которые остаются в населенных пунктах Волчанской общины, удаленных от границы... Сейчас идет речь об эвакуации 112 детей из населенных пунктов в 20-30 километрах от границы", - приводит слова Гамбарашвили украинский телеканал "Общественное",
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Он уточнил, что в самом городе Волчанске остаются около 30 человек, которые отказываются уезжать. По его данным, в общей сложности на территории общины остаются две с половиной тысячи человек.
Украинские власти регулярно объявляют о принудительной эвакуации в разных регионах. В частности, из Авдеевки в ДНР вывозили детей и пожилых людей, однако часть жителей категорически отказались выезжать. Кроме того, эвакуируют людей в срочном порядке и в Харьковской, Сумской областях Украины, из некоторых районов выехали практически все жители.
Авдеевка – северный пригород Донецка. С его территории украинские войска с 2014 года обстреливали мирные кварталы Донецка. В ночь на 17 февраля главком ВСУ Александр Сырский отдал приказ оставить Авдеевку. Однако позже министерство обороны РФ заявило, что приказ вышел спустя сутки после начала неконтролируемого бегства украинских подразделений из города.
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