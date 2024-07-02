https://ria.ru/20240702/evakuatsiya-1956778500.html

Из Владивостокского госуниверситета из-за пожара эвакуировали студентов

Из Владивостокского госуниверситета из-за пожара эвакуировали студентов - РИА Новости, 02.07.2024

Из Владивостокского госуниверситета из-за пожара эвакуировали студентов

Сотрудников и студентов Владивостокского государственного университета эвакуировали из-за задымления, на месте работают пожарные, сообщает вуз. РИА Новости, 02.07.2024

2024-07-02T06:55

2024-07-02T06:55

2024-07-02T07:48

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 2 июл – РИА Новости. Сотрудников и студентов Владивостокского государственного университета эвакуировали из-за задымления, на месте работают пожарные, сообщает вуз. "Во Владивостокском государственном университете произошло задымление в аудитории. Все службы университета сработали оперативно, были приняты меры по эвакуации персонала и студентов. На данный момент в здании людей нет, на месте работают пожарные расчеты", - говорится в сообщении. Уточняется, что "возгорание произошло в учебной аудитории", причины устанавливаются. Работа главного корпуса университета приостановлена, помещения проветриваются. Сотрудники ожидают в безопасном месте.

https://ria.ru/20240321/pozhar-1934806400.html

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происшествия