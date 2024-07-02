https://ria.ru/20240702/es-1956906066.html

В Европе пожаловались на неожиданные последствия их "удара" по России

В Европе пожаловались на неожиданные последствия их "удара" по России - РИА Новости, 02.07.2024

В Европе пожаловались на неожиданные последствия их "удара" по России

Европа на фоне прекращения импорта газа из России начала испытывать серьезные проблемы с производством удобрений, в результате чего западным фермерам теперь... РИА Новости, 02.07.2024

2024-07-02T16:28

2024-07-02T16:28

2024-07-02T16:29

экономика

россия

европа

германия

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Европа на фоне прекращения импорта газа из России начала испытывать серьезные проблемы с производством удобрений, в результате чего западным фермерам теперь приходится их массово закупать у Москвы, пишет Spiegel."В настоящее время мы завалены удобрениями из России, которые значительно дешевле наших аналогов", — приводит издание слова представителя SKW Stickstoffwerke Piesteritz, крупнейшего производителе удобрений Германии.В отрасли, в свою очередь, выразили опасение, что сельское европейское хозяйство вскоре впадет в полную зависимость от России, что создаст угрозу для продовольственной безопасности региона.В марте РИА Новости на основании данных платформы ООН Comtrade и открытой статистики опубликовало список главных покупателей российских удобрений по итогам 2023 года. Лидерами рейтинга оказались Бразилия, Индия и США. В десятку импортеров также вошли несколько стран Евросоюза — Дания (за последние два года увеличила покупки в 5,6 раза), Германия (в 3,2 раза) и Франция (в 2,2 раза).

https://ria.ru/20240511/udobreniya-1945206080.html

россия

европа

германия

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экономика, россия, европа, германия, санкции в отношении россии