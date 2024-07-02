https://ria.ru/20240702/elektrosamokat-1956900139.html

В квартире на западе Москвы загорелся электросамокат

В квартире на западе Москвы загорелся электросамокат - РИА Новости, 02.07.2024

В квартире на западе Москвы загорелся электросамокат

Электросамокат вспыхнул в квартире дома на Мичуринском проспекте на западе Москвы, предварительно, пострадал один человек, рассказал РИА Новости представитель... РИА Новости, 02.07.2024

2024-07-02T16:15

2024-07-02T16:15

2024-07-02T17:00

происшествия

москва

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Электросамокат вспыхнул в квартире дома на Мичуринском проспекте на западе Москвы, предварительно, пострадал один человек, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. "В 15.10 поступило сообщение о возгорании электросамоката в квартире 22-этажного жилого дома по адресу: Мичуринский проспект, дом 27, корпус 1", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что возгорание удалось ликвидировать до прибытия пожарных подразделений. По предварительной информации, хозяйка квартиры получила ожоги рук, ее осматривают врачи скорой помощи.

https://ria.ru/20240627/elektrosamokaty-1955901811.html

москва

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2024

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происшествия, москва