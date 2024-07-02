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Сдача ЕГЭ в Москве проходит штатно, заявила Ракова - РИА Новости, 02.07.2024
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17:13 02.07.2024
https://ria.ru/20240702/ege-1956922266.html
Сдача ЕГЭ в Москве проходит штатно, заявила Ракова
Сдача ЕГЭ в Москве проходит штатно, заявила Ракова - РИА Новости, 02.07.2024
Сдача ЕГЭ в Москве проходит штатно, заявила Ракова
Сдача ЕГЭ в Москве проходит штатно, без каких-либо знаковых нарушений, сообщила журналистам заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия... РИА Новости, 02.07.2024
2024-07-02T17:13
2024-07-02T17:13
общество
москва
анастасия ракова
единый государственный экзамен (егэ)
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Сдача ЕГЭ в Москве проходит штатно, без каких-либо знаковых нарушений, сообщила журналистам заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. "В этом году у нас сдавало ЕГЭ практически 90 тысяч ребят, чуть более 87 тысяч. Это столичные школьники, выпускники этого года и выпускники предыдущих лет. Стандартно мы подготовили 350 пунктов проведения ЕГЭ классических, шесть пунктов работали в больнице и 50 пунктов работали на дому. Все прошло штатно, без каких-либо знаковых эксцессов. Основные нарушения, которые были зафиксированы, они банальные, связаны с попыткой ребят пронести мобильные телефоны или шпаргалки. Случаев таких было немного, чуть более 70", - рассказала Ракова. Она отметила, что более 10 тысяч человек записались на повторную сдачу экзамена.
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общество, москва, анастасия ракова , единый государственный экзамен (егэ)
Общество, Москва, Анастасия Ракова , Единый государственный экзамен (ЕГЭ)
Сдача ЕГЭ в Москве проходит штатно, заявила Ракова

Ракова: сдача ЕГЭ в Москве проходит штатно, без каких-либо знаковых нарушений

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкУченики в классе перед началом единого государственного экзамена
Ученики в классе перед началом единого государственного экзамена - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Ученики в классе перед началом единого государственного экзамена. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Сдача ЕГЭ в Москве проходит штатно, без каких-либо знаковых нарушений, сообщила журналистам заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"В этом году у нас сдавало ЕГЭ практически 90 тысяч ребят, чуть более 87 тысяч. Это столичные школьники, выпускники этого года и выпускники предыдущих лет. Стандартно мы подготовили 350 пунктов проведения ЕГЭ классических, шесть пунктов работали в больнице и 50 пунктов работали на дому. Все прошло штатно, без каких-либо знаковых эксцессов. Основные нарушения, которые были зафиксированы, они банальные, связаны с попыткой ребят пронести мобильные телефоны или шпаргалки. Случаев таких было немного, чуть более 70", - рассказала Ракова.
Она отметила, что более 10 тысяч человек записались на повторную сдачу экзамена.
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ОбществоМоскваАнастасия РаковаЕдиный государственный экзамен (ЕГЭ)
 
 
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