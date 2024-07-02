https://ria.ru/20240702/ege-1956922266.html

Сдача ЕГЭ в Москве проходит штатно, заявила Ракова

Сдача ЕГЭ в Москве проходит штатно, заявила Ракова - РИА Новости, 02.07.2024

Сдача ЕГЭ в Москве проходит штатно, заявила Ракова

Сдача ЕГЭ в Москве проходит штатно, без каких-либо знаковых нарушений, сообщила журналистам заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия... РИА Новости, 02.07.2024

2024-07-02T17:13

2024-07-02T17:13

2024-07-02T17:13

общество

москва

анастасия ракова

единый государственный экзамен (егэ)

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Сдача ЕГЭ в Москве проходит штатно, без каких-либо знаковых нарушений, сообщила журналистам заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. "В этом году у нас сдавало ЕГЭ практически 90 тысяч ребят, чуть более 87 тысяч. Это столичные школьники, выпускники этого года и выпускники предыдущих лет. Стандартно мы подготовили 350 пунктов проведения ЕГЭ классических, шесть пунктов работали в больнице и 50 пунктов работали на дому. Все прошло штатно, без каких-либо знаковых эксцессов. Основные нарушения, которые были зафиксированы, они банальные, связаны с попыткой ребят пронести мобильные телефоны или шпаргалки. Случаев таких было немного, чуть более 70", - рассказала Ракова. Она отметила, что более 10 тысяч человек записались на повторную сдачу экзамена.

https://ria.ru/20240614/ege-1952798519.html

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общество, москва, анастасия ракова , единый государственный экзамен (егэ)