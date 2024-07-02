Рейтинг@Mail.ru
Ефимов: на северо-востоке Москвы появятся производства по пошиву одежды - РИА Новости, 02.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:05 02.07.2024
https://ria.ru/20240702/efimov-1956760469.html
Ефимов: на северо-востоке Москвы появятся производства по пошиву одежды
Ефимов: на северо-востоке Москвы появятся производства по пошиву одежды - РИА Новости, 02.07.2024
Ефимов: на северо-востоке Москвы появятся производства по пошиву одежды
Власти Москвы выделили участки в районах Отрадное и Южное Медведково для производств по пошиву одежды для реализации масштабных инвестиционных проектов (МаИП),... РИА Новости, 02.07.2024
2024-07-02T14:05
2024-07-02T14:05
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
градостроительный комплекс москвы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0f/1953100331_0:150:3071:1877_1920x0_80_0_0_891182ec72e1fc3cded008a150d2fd54.jpg
МОСКВА, 2 июля - РИА Новости. Власти Москвы выделили участки в районах Отрадное и Южное Медведково для производств по пошиву одежды для реализации масштабных инвестиционных проектов (МаИП), рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.По его словам, новые производства построят в рамках договоров, которые заключили с инвесторами по льготной ставке 1 рубль в год."Город заключил договоры аренды земельных участков общей площадью почти два гектара для строительства двух производств по пошиву одежды на северо-востоке столицы. Общая площадь возводимых объектов составит почти 20 тысяч квадратных метров. В результате реализации проектов будет создано 650 рабочих мест. Размер инвестиций превысит 1,5 миллиарда рублей", – приводит слова Ефимова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.В свою очередь, заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов отметил, что в городе функционируют более 350 предприятий легкой промышленности. Он отметил, что благодаря поддержке Москвы инвесторы могут получить земельный участок для строительства производства в рамках МаИП. "Это способствует созданию новых рабочих мест и увеличению объемов выпуска изделий. Так, на новых производствах планируют ежегодно изготавливать до 500 тысяч единиц продукции", – уточнил он.Для возведения первого объекта площадью 9,6 тысяч "квадратов" выделен участок площадью 1,43 гектара, расположенный на Вилюйской улице, сообщил руководитель департамента городского имущества Максим Гаман. Второй объект площадью порядка 10 тысяч "квадратов" появится на Алтуфьевском шоссе, его построят на 0,48 гектара земли, добавил он.С марта 2022 года Москва предоставляет в аренду земли по льготной ставке для развития производств. В рамках договора сроком на пять лет инвесторы должны завершить строительство.
https://ria.ru/20240628/efimov-1955961221.html
https://ria.ru/20240701/efimov-1956630687.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0f/1953100331_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_7dfcf7948ad9bfb26bc5203d4c5626e1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы

Ефимов: на северо-востоке Москвы появятся производства по пошиву одежды

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 июля - РИА Новости. Власти Москвы выделили участки в районах Отрадное и Южное Медведково для производств по пошиву одежды для реализации масштабных инвестиционных проектов (МаИП), рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
По его словам, новые производства построят в рамках договоров, которые заключили с инвесторами по льготной ставке 1 рубль в год.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
Ефимов: в Новой Москве построен торгово-бытовой центр "Новые Ватутинки"
28 июня, 14:05
«
"Город заключил договоры аренды земельных участков общей площадью почти два гектара для строительства двух производств по пошиву одежды на северо-востоке столицы. Общая площадь возводимых объектов составит почти 20 тысяч квадратных метров. В результате реализации проектов будет создано 650 рабочих мест. Размер инвестиций превысит 1,5 миллиарда рублей", – приводит слова Ефимова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.
В свою очередь, заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов отметил, что в городе функционируют более 350 предприятий легкой промышленности. Он отметил, что благодаря поддержке Москвы инвесторы могут получить земельный участок для строительства производства в рамках МаИП. "Это способствует созданию новых рабочих мест и увеличению объемов выпуска изделий. Так, на новых производствах планируют ежегодно изготавливать до 500 тысяч единиц продукции", – уточнил он.
Для возведения первого объекта площадью 9,6 тысяч "квадратов" выделен участок площадью 1,43 гектара, расположенный на Вилюйской улице, сообщил руководитель департамента городского имущества Максим Гаман. Второй объект площадью порядка 10 тысяч "квадратов" появится на Алтуфьевском шоссе, его построят на 0,48 гектара земли, добавил он.
С марта 2022 года Москва предоставляет в аренду земли по льготной ставке для развития производств. В рамках договора сроком на пять лет инвесторы должны завершить строительство.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 01.07.2024
Ефимов: выбраны участки под административные центры восьми районов ТиНАО
Вчера, 14:16
 
МоскваВладимир Ефимов (Правительство Москвы)Градостроительный комплекс Москвы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала