https://ria.ru/20240702/efimov-1956760469.html

Ефимов: на северо-востоке Москвы появятся производства по пошиву одежды

Ефимов: на северо-востоке Москвы появятся производства по пошиву одежды - РИА Новости, 02.07.2024

Ефимов: на северо-востоке Москвы появятся производства по пошиву одежды

Власти Москвы выделили участки в районах Отрадное и Южное Медведково для производств по пошиву одежды для реализации масштабных инвестиционных проектов (МаИП),... РИА Новости, 02.07.2024

2024-07-02T14:05

2024-07-02T14:05

2024-07-02T14:05

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

градостроительный комплекс москвы

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МОСКВА, 2 июля - РИА Новости. Власти Москвы выделили участки в районах Отрадное и Южное Медведково для производств по пошиву одежды для реализации масштабных инвестиционных проектов (МаИП), рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.По его словам, новые производства построят в рамках договоров, которые заключили с инвесторами по льготной ставке 1 рубль в год."Город заключил договоры аренды земельных участков общей площадью почти два гектара для строительства двух производств по пошиву одежды на северо-востоке столицы. Общая площадь возводимых объектов составит почти 20 тысяч квадратных метров. В результате реализации проектов будет создано 650 рабочих мест. Размер инвестиций превысит 1,5 миллиарда рублей", – приводит слова Ефимова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.В свою очередь, заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов отметил, что в городе функционируют более 350 предприятий легкой промышленности. Он отметил, что благодаря поддержке Москвы инвесторы могут получить земельный участок для строительства производства в рамках МаИП. "Это способствует созданию новых рабочих мест и увеличению объемов выпуска изделий. Так, на новых производствах планируют ежегодно изготавливать до 500 тысяч единиц продукции", – уточнил он.Для возведения первого объекта площадью 9,6 тысяч "квадратов" выделен участок площадью 1,43 гектара, расположенный на Вилюйской улице, сообщил руководитель департамента городского имущества Максим Гаман. Второй объект площадью порядка 10 тысяч "квадратов" появится на Алтуфьевском шоссе, его построят на 0,48 гектара земли, добавил он.С марта 2022 года Москва предоставляет в аренду земли по льготной ставке для развития производств. В рамках договора сроком на пять лет инвесторы должны завершить строительство.

https://ria.ru/20240628/efimov-1955961221.html

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москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы