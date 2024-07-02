https://ria.ru/20240702/edinaya-rossiya-1956947120.html

Вступившие в "Единую Россию" участники СВО укрепят партию, считает Медведев

Вступившие в "Единую Россию" участники СВО укрепят партию, считает Медведев - РИА Новости, 02.07.2024

Вступившие в "Единую Россию" участники СВО укрепят партию, считает Медведев

Участники СВО, вступившие в партию "Единая Россия", укрепят ее и укрепят страну, заявил зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий... РИА Новости, 02.07.2024

2024-07-02T18:55

2024-07-02T18:55

2024-07-02T18:55

политика

россия

дмитрий медведев

единая россия

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Участники СВО, вступившие в партию "Единая Россия", укрепят ее и укрепят страну, заявил зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев, пожелав удачи участникам СВО на предстоящих выборах в Единый день голосования. "У вас действительно начинается новый этап в вашей жизни. Он другой, он в чем-то не менее сложный, потому что потребуются и несколько иные навыки, а с другой стороны, все, что вы сумели приобрести, включая уважение и доверие товарищей, в этой новой части вашей жизни обязательно сохранится. Мы очень на вас рассчитываем и надеемся, что все вы, как новые члены партии "Единая Россия", правящей партии, как и многие другие ваши товарищи боевые, участники СВО, укрепят нашу партию, укрепят наше государство", - сказал Медведев, обращаясь к участникам СВО, которые вступили в партию "Единая Россия". Зампред Совбеза РФ также пожелал "больших успехов" участникам СВО на предстоящих выборах. Кроме того, Медведев отметил, что в "Единой России" накануне Единого дня голосования "есть достаточно кандидатов, которые впервые пробуют свои силы в политике", и призвал однопартийцев "уделять повышенное внимание" таким членам партии, поскольку они нуждаются в помощи.

https://ria.ru/20240702/gazeta-1956777912.html

https://ria.ru/20240629/medvedev-1956359773.html

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политика, россия, дмитрий медведев, единая россия