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Вступившие в "Единую Россию" участники СВО укрепят партию, считает Медведев - РИА Новости, 02.07.2024
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18:55 02.07.2024
https://ria.ru/20240702/edinaya-rossiya-1956947120.html
Вступившие в "Единую Россию" участники СВО укрепят партию, считает Медведев
Вступившие в "Единую Россию" участники СВО укрепят партию, считает Медведев - РИА Новости, 02.07.2024
Вступившие в "Единую Россию" участники СВО укрепят партию, считает Медведев
Участники СВО, вступившие в партию "Единая Россия", укрепят ее и укрепят страну, заявил зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий... РИА Новости, 02.07.2024
2024-07-02T18:55
2024-07-02T18:55
политика
россия
дмитрий медведев
единая россия
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Участники СВО, вступившие в партию "Единая Россия", укрепят ее и укрепят страну, заявил зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев, пожелав удачи участникам СВО на предстоящих выборах в Единый день голосования. "У вас действительно начинается новый этап в вашей жизни. Он другой, он в чем-то не менее сложный, потому что потребуются и несколько иные навыки, а с другой стороны, все, что вы сумели приобрести, включая уважение и доверие товарищей, в этой новой части вашей жизни обязательно сохранится. Мы очень на вас рассчитываем и надеемся, что все вы, как новые члены партии "Единая Россия", правящей партии, как и многие другие ваши товарищи боевые, участники СВО, укрепят нашу партию, укрепят наше государство", - сказал Медведев, обращаясь к участникам СВО, которые вступили в партию "Единая Россия". Зампред Совбеза РФ также пожелал "больших успехов" участникам СВО на предстоящих выборах. Кроме того, Медведев отметил, что в "Единой России" накануне Единого дня голосования "есть достаточно кандидатов, которые впервые пробуют свои силы в политике", и призвал однопартийцев "уделять повышенное внимание" таким членам партии, поскольку они нуждаются в помощи.
https://ria.ru/20240702/gazeta-1956777912.html
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политика, россия, дмитрий медведев, единая россия
Политика, Россия, Дмитрий Медведев, Единая Россия
Вступившие в "Единую Россию" участники СВО укрепят партию, считает Медведев

Медведев: вступившие в "ЕР" участники СВО укрепят партию и укрепят страну

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев проводит заседание Генерального совета Всероссийской политической партии "Единая Россия"
Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии Единая Россия Дмитрий Медведев проводит заседание Генерального совета Всероссийской политической партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев проводит заседание Генерального совета Всероссийской политической партии "Единая Россия"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Участники СВО, вступившие в партию "Единая Россия", укрепят ее и укрепят страну, заявил зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев, пожелав удачи участникам СВО на предстоящих выборах в Единый день голосования.
"У вас действительно начинается новый этап в вашей жизни. Он другой, он в чем-то не менее сложный, потому что потребуются и несколько иные навыки, а с другой стороны, все, что вы сумели приобрести, включая уважение и доверие товарищей, в этой новой части вашей жизни обязательно сохранится. Мы очень на вас рассчитываем и надеемся, что все вы, как новые члены партии "Единая Россия", правящей партии, как и многие другие ваши товарищи боевые, участники СВО, укрепят нашу партию, укрепят наше государство", - сказал Медведев, обращаясь к участникам СВО, которые вступили в партию "Единая Россия".
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
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Вчера, 06:47
Зампред Совбеза РФ также пожелал "больших успехов" участникам СВО на предстоящих выборах.
Кроме того, Медведев отметил, что в "Единой России" накануне Единого дня голосования "есть достаточно кандидатов, которые впервые пробуют свои силы в политике", и призвал однопартийцев "уделять повышенное внимание" таким членам партии, поскольку они нуждаются в помощи.
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