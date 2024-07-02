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Первые 700 липецких выпускников получили дипломы "Профессионалитета" - РИА Новости, 02.07.2024
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Липецкая область
 
16:25 02.07.2024
https://ria.ru/20240702/diplomy-1956900378.html
Первые 700 липецких выпускников получили дипломы "Профессионалитета"
Первые 700 липецких выпускников получили дипломы "Профессионалитета" - РИА Новости, 02.07.2024
Первые 700 липецких выпускников получили дипломы "Профессионалитета"
Дипломы о среднем профессиональном образовании в рамках федеральной программы "Профессионалитет" получили первые 700 выпускников Липецкой области, все они будут РИА Новости, 02.07.2024
2024-07-02T16:25
2024-07-02T16:25
липецкая область
липецкая область
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 2 июл — РИА Новости. Дипломы о среднем профессиональном образовании в рамках федеральной программы "Профессионалитет" получили первые 700 выпускников Липецкой области, все они будут трудоустроены на предприятиях региона, сообщил глава региона Игорь Артамонов. Губернатор уточнил, что в Липецкой области это первый выпуск в рамках федеральной программы "Профессионалитет". Более 400 специалистов окончили Липецкий металлургический колледж, 217 выпускников получили диплом Липецкого политехнического техникума, 87 человек - Грязинского технического колледжа. Все они освоили самые востребованные в регионе специальности: сварщика, машиниста локомотива, электромонтера, машиниста крана, оператора прокатного производства и другие. Работой молодых специалистов обеспечат предприятия-партнеры программы. Как сообщил Артамонов, в настоящее время федеральный проект "Профессионалитет" работает на базе Липецкого металлургического колледжа (образовательно-производственный кластер "Металлургия"), Елецкого колледжа экономики, промышленности и отраслевых технологий (производственный кластер "Цифровое машиностроение Липецкой области"), Липецкого медицинского колледжа (образовательный кластер "Здравоохранение Липецкой области) и в Университетском колледже ЛГТУ (кластер цифровизации энергетики). В четырех кластерах задействована почти половина образовательных организаций Липецкой области, реализующих программы среднего профессионального образования. "Программа "Профессионалитет" — это стратегический шаг в развитии системы подготовки кадров среднего звена. Региону нужны квалифицированные специалисты, способные работать на современном оборудовании, обладающие необходимыми навыками и компетенциями. Программа "Профессионалитет" готовит их за более короткий срок, при этом качество обучения за счет его практикоориентированности остается на высоком уровне", — прокомментировал Артамонов. Глава региона отметил, что в 2025 году в Липецкой области планируется открыть еще один образовательно-производственный кластер "АгроХимБиоТех" на базе в Елецкого государственного университета. Там будут заниматься подготовкой техников, технологов, агрономов и механиков.
https://ria.ru/20240405/it-tsentr-1938087642.html
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липецкая область, игорь артамонов
Липецкая область, Липецкая область, Игорь Артамонов

Первые 700 липецких выпускников получили дипломы "Профессионалитета"

© Официальный сайт Правительства Липецкой областиПервые 700 липецких выпускников получили дипломы "Профессионалитета"
Первые 700 липецких выпускников получили дипломы Профессионалитета
© Официальный сайт Правительства Липецкой области
Первые 700 липецких выпускников получили дипломы "Профессионалитета"
Читать ria.ru в
ЛИПЕЦК, 2 июл — РИА Новости. Дипломы о среднем профессиональном образовании в рамках федеральной программы "Профессионалитет" получили первые 700 выпускников Липецкой области, все они будут трудоустроены на предприятиях региона, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
Губернатор уточнил, что в Липецкой области это первый выпуск в рамках федеральной программы "Профессионалитет". Более 400 специалистов окончили Липецкий металлургический колледж, 217 выпускников получили диплом Липецкого политехнического техникума, 87 человек - Грязинского технического колледжа. Все они освоили самые востребованные в регионе специальности: сварщика, машиниста локомотива, электромонтера, машиниста крана, оператора прокатного производства и другие. Работой молодых специалистов обеспечат предприятия-партнеры программы.
Как сообщил Артамонов, в настоящее время федеральный проект "Профессионалитет" работает на базе Липецкого металлургического колледжа (образовательно-производственный кластер "Металлургия"), Елецкого колледжа экономики, промышленности и отраслевых технологий (производственный кластер "Цифровое машиностроение Липецкой области"), Липецкого медицинского колледжа (образовательный кластер "Здравоохранение Липецкой области) и в Университетском колледже ЛГТУ (кластер цифровизации энергетики). В четырех кластерах задействована почти половина образовательных организаций Липецкой области, реализующих программы среднего профессионального образования.
"Программа "Профессионалитет" — это стратегический шаг в развитии системы подготовки кадров среднего звена. Региону нужны квалифицированные специалисты, способные работать на современном оборудовании, обладающие необходимыми навыками и компетенциями. Программа "Профессионалитет" готовит их за более короткий срок, при этом качество обучения за счет его практикоориентированности остается на высоком уровне", — прокомментировал Артамонов.
Глава региона отметил, что в 2025 году в Липецкой области планируется открыть еще один образовательно-производственный кластер "АгроХимБиоТех" на базе в Елецкого государственного университета. Там будут заниматься подготовкой техников, технологов, агрономов и механиков.
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
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Липецкая областьЛипецкая областьИгорь Артамонов
 
 
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