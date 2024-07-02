https://ria.ru/20240702/diplomy-1956900378.html
Первые 700 липецких выпускников получили дипломы "Профессионалитета"
Первые 700 липецких выпускников получили дипломы "Профессионалитета" - РИА Новости, 02.07.2024
Первые 700 липецких выпускников получили дипломы "Профессионалитета"
Дипломы о среднем профессиональном образовании в рамках федеральной программы "Профессионалитет" получили первые 700 выпускников Липецкой области, все они будут РИА Новости, 02.07.2024
2024-07-02T16:25
2024-07-02T16:25
2024-07-02T16:25
липецкая область
липецкая область
игорь артамонов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/02/1956903581_0:64:2560:1504_1920x0_80_0_0_2141171674927f905cc4f8595dc06c1f.png
ЛИПЕЦК, 2 июл — РИА Новости. Дипломы о среднем профессиональном образовании в рамках федеральной программы "Профессионалитет" получили первые 700 выпускников Липецкой области, все они будут трудоустроены на предприятиях региона, сообщил глава региона Игорь Артамонов. Губернатор уточнил, что в Липецкой области это первый выпуск в рамках федеральной программы "Профессионалитет". Более 400 специалистов окончили Липецкий металлургический колледж, 217 выпускников получили диплом Липецкого политехнического техникума, 87 человек - Грязинского технического колледжа. Все они освоили самые востребованные в регионе специальности: сварщика, машиниста локомотива, электромонтера, машиниста крана, оператора прокатного производства и другие. Работой молодых специалистов обеспечат предприятия-партнеры программы. Как сообщил Артамонов, в настоящее время федеральный проект "Профессионалитет" работает на базе Липецкого металлургического колледжа (образовательно-производственный кластер "Металлургия"), Елецкого колледжа экономики, промышленности и отраслевых технологий (производственный кластер "Цифровое машиностроение Липецкой области"), Липецкого медицинского колледжа (образовательный кластер "Здравоохранение Липецкой области) и в Университетском колледже ЛГТУ (кластер цифровизации энергетики). В четырех кластерах задействована почти половина образовательных организаций Липецкой области, реализующих программы среднего профессионального образования. "Программа "Профессионалитет" — это стратегический шаг в развитии системы подготовки кадров среднего звена. Региону нужны квалифицированные специалисты, способные работать на современном оборудовании, обладающие необходимыми навыками и компетенциями. Программа "Профессионалитет" готовит их за более короткий срок, при этом качество обучения за счет его практикоориентированности остается на высоком уровне", — прокомментировал Артамонов. Глава региона отметил, что в 2025 году в Липецкой области планируется открыть еще один образовательно-производственный кластер "АгроХимБиоТех" на базе в Елецкого государственного университета. Там будут заниматься подготовкой техников, технологов, агрономов и механиков.
https://ria.ru/20240405/it-tsentr-1938087642.html
липецкая область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/02/1956903581_138:0:2423:1714_1920x0_80_0_0_1e74946f74c9d3a62481b6b01a440c44.png
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
липецкая область, игорь артамонов
Липецкая область, Липецкая область, Игорь Артамонов
ЛИПЕЦК, 2 июл — РИА Новости. Дипломы о среднем профессиональном образовании в рамках федеральной программы "Профессионалитет" получили первые 700 выпускников Липецкой области, все они будут трудоустроены на предприятиях региона, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
Губернатор уточнил, что в Липецкой области это первый выпуск в рамках федеральной программы "Профессионалитет". Более 400 специалистов окончили Липецкий металлургический колледж, 217 выпускников получили диплом Липецкого политехнического техникума, 87 человек - Грязинского технического колледжа. Все они освоили самые востребованные в регионе специальности: сварщика, машиниста локомотива, электромонтера, машиниста крана, оператора прокатного производства и другие. Работой молодых специалистов обеспечат предприятия-партнеры программы.
Как сообщил Артамонов, в настоящее время федеральный проект "Профессионалитет" работает на базе Липецкого металлургического колледжа (образовательно-производственный кластер "Металлургия"), Елецкого колледжа экономики, промышленности и отраслевых технологий (производственный кластер "Цифровое машиностроение Липецкой области"), Липецкого медицинского колледжа (образовательный кластер "Здравоохранение Липецкой области) и в Университетском колледже ЛГТУ (кластер цифровизации энергетики). В четырех кластерах задействована почти половина образовательных организаций Липецкой области, реализующих программы среднего профессионального образования.
"Программа "Профессионалитет" — это стратегический шаг в развитии системы подготовки кадров среднего звена. Региону нужны квалифицированные специалисты, способные работать на современном оборудовании, обладающие необходимыми навыками и компетенциями. Программа "Профессионалитет" готовит их за более короткий срок, при этом качество обучения за счет его практикоориентированности остается на высоком уровне", — прокомментировал Артамонов
.
Глава региона отметил, что в 2025 году в Липецкой области планируется открыть еще один образовательно-производственный кластер "АгроХимБиоТех" на базе в Елецкого государственного университета. Там будут заниматься подготовкой техников, технологов, агрономов и механиков.