https://ria.ru/20240702/demonstratsiya-1956944866.html

В Гааге во время приведения правительства к присяге началась демонстрация

В Гааге во время приведения правительства к присяге началась демонстрация - РИА Новости, 02.07.2024

В Гааге во время приведения правительства к присяге началась демонстрация

Демонстрация прошла у королевской резиденции в Гааге во вторник во время приведения к присяге нового кабмина Нидерландов во главе с премьер-министром Диком... РИА Новости, 02.07.2024

2024-07-02T18:43

2024-07-02T18:43

2024-07-02T18:49

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ГААГА, 2 июл — РИА Новости. Демонстрация прошла у королевской резиденции в Гааге во вторник во время приведения к присяге нового кабмина Нидерландов во главе с премьер-министром Диком Схофом, передает телеканал NOS. Десятки демонстрантов из Amnesty International собрались во вторник у резиденции нидерландской королевской семьи в Хёйс-тен-Бос в Гааге, где проходила церемония приведения к присяге нового правительства Нидерландов, с призывом к новым властям соблюдать Всеобщую декларацию прав человека. Демонстранты пришли с плакатами, надписи на которых гласили: "Демонстрация за верховенство закона" и "Права человека не подлежат обсуждению". Некоторые протестующие выразили также несогласие с курсом нового правительства, на их плакатах значилось: "Кабинет министров разрушает климат, солидарность и закон о предоставлении убежища" и "Мы демократическим путем отменим демократию?". Протестная акция, которую контролировали сотрудники полиции, прошла мирно. Новый кабинет министров Нидерландов во главе с премьер-министром Диком Схофом во вторник принес присягу королю страны Виллему-Александру в королевской резиденции в Гааге и официально приступил к исполнению своих обязанностей. На пост главы государства Дик Схоф был назначен партиями, входящими в состав правящей коалиции, а не избран народом. Последние четыре года он работал на посту генерального секретаря в министерстве юстиции и безопасности Нидерландов. Ранее он занимал должности гендиректора Службы общей разведки и безопасности (AIVD) и Национального координатора по борьбе с терроризмом (NCTV). Схоф является беспартийным главой кабмина. Новым главой МИД Нидерландов назначен Каспар Велдкамп (NSC) - профессиональный дипломат, который занимал должность посла Нидерландов сначала в Израиле, а затем в Греции. Должность министра обороны Нидерландов получил 37-летний Рубен Брекелманс (VVD), который стал самым молодым членом правительства. Будучи депутатом от правящей Народной партии за свободу и демократию (VVD), он активно поддерживал Украину и призывал к поставкам ей оружия и строгим санкциям против России. В середине мая четыре крупнейшие партии в Нидерландах - крайне правая Партия свободы (PVV), Народная партия за свободу и демократию (VVD), "Новый общественный договор" (NSC) и "Фермерско-гражданское движение" (BBB) - после переговоров, которые длились почти полгода после состоявшихся в ноябре досрочных парламентских выборов, достигли коалиционного соглашения с целью формирования нового правительства. Коалиционное соглашение содержит десять основных положений, среди которых планы по ужесточению миграционной политики и сокращению числа беженцев, большая энергетическая независимость и фокус на производстве энергии в Нидерландах, продолжение военной, политической и финансовой помощи Украине и многое другое. У новой коалиции также есть план по переносу посольства Нидерландов в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим. Что касается миграции, новая коалиция намерена стремиться к реализации "самых строгих мер по предоставлению убежища за всю историю". Разрешение на предоставление убежища в Нидерландах на неопределенный срок будет отменено, а разрешение на временное проживание будет скорректировано.

https://ria.ru/20240604/niderlandy-1950014251.html

https://ria.ru/20240702/evropa-1956745452.html

https://ria.ru/20240624/slovakiya-1954897701.html

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в мире, нидерланды, гаага, израиль, amnesty international