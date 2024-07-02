https://ria.ru/20240702/delegatsiya-1956925851.html
Ушаков рассказал, кто будет в составе российской делегации на саммите ШОС
Ушаков рассказал, кто будет в составе российской делегации на саммите ШОС - РИА Новости, 02.07.2024
Ушаков рассказал, кто будет в составе российской делегации на саммите ШОС
В делегацию России на саммите ШОС вошли министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, вице-премьеры Александр Новак и Алексей Оверчук, глава ФСВТС Дмитрий Шугаев и... РИА Новости, 02.07.2024
2024-07-02T17:22
2024-07-02T17:22
2024-07-02T17:46
политика
россия
юрий ушаков
сергей лавров
александр новак
шос
федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии)
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. В делегацию России на саммите ШОС вошли министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, вице-премьеры Александр Новак и Алексей Оверчук, глава ФСВТС Дмитрий Шугаев и гендиректор Росатома Алексей Лихачев, рассказал журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Что касается в целом делегации, то могу сказать, что в заседании совета глав государств (ШОС) с нашей стороны будут участвовать министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, вице-премьер Александр Новак, вице-премьер Алексей Оверчук, Ушаков, (пресс-секретарь президента Дмитрий) Песков и наш спецпредставитель в ШОС Бахтиер Хакимов", - сказал Ушаков журналистам. По его словам, в двусторонних встречах президента также будут участвовать заместитель главы администрации президента РФ Максим Орешкин, а в некоторых беседах - Шугаев, Лихачев, и "помимо этого, возможно, будет привлечен (глава РФПИ) Кирилл Дмитриев".
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политика, россия, юрий ушаков, сергей лавров, александр новак, шос, федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии), государственная корпорация по атомной энергии "росатом", саммит шос в астане – 2024
Политика, Россия, Юрий Ушаков, Сергей Лавров, Александр Новак, ШОС, Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС России), Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Саммит ШОС в Астане – 2024
Ушаков рассказал, кто будет в составе российской делегации на саммите ШОС
Ушаков: Новак и Лихачев войдут в состав российской делегации на саммите ШОС