https://ria.ru/20240702/delegatsiya-1956925851.html

Ушаков рассказал, кто будет в составе российской делегации на саммите ШОС

Ушаков рассказал, кто будет в составе российской делегации на саммите ШОС - РИА Новости, 02.07.2024

Ушаков рассказал, кто будет в составе российской делегации на саммите ШОС

В делегацию России на саммите ШОС вошли министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, вице-премьеры Александр Новак и Алексей Оверчук, глава ФСВТС Дмитрий Шугаев и... РИА Новости, 02.07.2024

2024-07-02T17:22

2024-07-02T17:22

2024-07-02T17:46

политика

россия

юрий ушаков

сергей лавров

александр новак

шос

федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии)

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. В делегацию России на саммите ШОС вошли министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, вице-премьеры Александр Новак и Алексей Оверчук, глава ФСВТС Дмитрий Шугаев и гендиректор Росатома Алексей Лихачев, рассказал журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Что касается в целом делегации, то могу сказать, что в заседании совета глав государств (ШОС) с нашей стороны будут участвовать министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, вице-премьер Александр Новак, вице-премьер Алексей Оверчук, Ушаков, (пресс-секретарь президента Дмитрий) Песков и наш спецпредставитель в ШОС Бахтиер Хакимов", - сказал Ушаков журналистам. По его словам, в двусторонних встречах президента также будут участвовать заместитель главы администрации президента РФ Максим Орешкин, а в некоторых беседах - Шугаев, Лихачев, и "помимо этого, возможно, будет привлечен (глава РФПИ) Кирилл Дмитриев".

https://ria.ru/20240702/povestka-1956855903.html

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политика, россия, юрий ушаков, сергей лавров, александр новак, шос, федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии), государственная корпорация по атомной энергии "росатом", саммит шос в астане – 2024