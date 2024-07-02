https://ria.ru/20240702/degustatsiya-1956840578.html
Дегустационные мероприятия ко дню России прошли в Турции
Дегустационные мероприятия ко дню России прошли в Турции - РИА Новости, 02.07.2024
Дегустационные мероприятия ко дню России прошли в Турции
Серия дегустационных мероприятий по продвижению российских продуктов питания прошла в июне в Турции в рамках работы постоянно действующих... РИА Новости, 02.07.2024
2024-07-02T12:47
2024-07-02T12:47
2024-07-02T12:47
экономика
россия
турция
анкара (провинция)
российский экспортный центр (рэц)
продукты
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Серия дегустационных мероприятий по продвижению российских продуктов питания прошла в июне в Турции в рамках работы постоянно действующих демонстрационно-дегустационных павильонов продукции АПК Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ), сообщает центр."Дегустации были организованы в рамках проведения трех крупных событий. В культурном центре Назима Хикмета в Анкаре состоялся показ советско-турецкого фильма "Любовь моя, печаль моя", организованный Россотрудничеством. Презентация продуктов российских производителей – резидентов павильона АПК вызвала огромный интерес у более чем 1,5 тысяч посетителей центра", - говорится в сообщении.Кроме того, дегустация прошла также на праздновании Дня России, организованном Генеральным консульством РФ в Стамбуле. Гости мероприятия, включая местных жителей, высоко оценили российские товары за их качество и разнообразие.День России также отметили в посольстве РФ в Анкаре. Гостей праздника угостили широким ассортиментом российских продуктов. Во время дегустации представители торгово-розничной сети Çağdaş проявили высокую заинтересованность в российской продукции, что послужило началом переговорного процесса о возможностях размещения продукции в магазинах сети.В дегустации участвовала продукция более 20 ведущих российских производителей. Гостей угощали рыбными деликатесами, квасом, шоколадом, алкогольными напитками и многим другим.РЭЦ реализует программу постоянно действующих демонстрационно-дегустационных павильонов российских продуктов питания в иностранных государствах, представляя богатство и разнообразие российской продукции.Основные преимущества для российских компаний при размещении продукции в павильонах - это бесплатное размещение, продвижение и маркетинговая поддержка со стороны РЭЦ, помощь РЭЦ в поиске потенциальных покупателей и участие в промоакциях.
https://ria.ru/20240628/rets-1956047355.html
https://ria.ru/20240627/prodazhi-1955789719.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, турция, анкара (провинция), российский экспортный центр (рэц), продукты, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
Экономика, Россия, Турция, Анкара (провинция), Российский экспортный центр (РЭЦ), Продукты, Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Серия дегустационных мероприятий по продвижению российских продуктов питания прошла в июне в Турции в рамках работы постоянно действующих демонстрационно-дегустационных павильонов продукции АПК Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ), сообщает центр.
"Дегустации были организованы в рамках проведения трех крупных событий. В культурном центре Назима Хикмета в Анкаре
состоялся показ советско-турецкого фильма "Любовь моя, печаль моя", организованный Россотрудничеством
. Презентация продуктов российских производителей – резидентов павильона АПК вызвала огромный интерес у более чем 1,5 тысяч посетителей центра", - говорится в сообщении.
Кроме того, дегустация прошла также на праздновании Дня России, организованном Генеральным консульством РФ в Стамбуле
. Гости мероприятия, включая местных жителей, высоко оценили российские товары за их качество и разнообразие.
День России также отметили в посольстве РФ в Анкаре. Гостей праздника угостили широким ассортиментом российских продуктов. Во время дегустации представители торгово-розничной сети Çağdaş проявили высокую заинтересованность в российской продукции, что послужило началом переговорного процесса о возможностях размещения продукции в магазинах сети.
В дегустации участвовала продукция более 20 ведущих российских производителей. Гостей угощали рыбными деликатесами, квасом, шоколадом, алкогольными напитками и многим другим.
РЭЦ реализует программу постоянно действующих демонстрационно-дегустационных павильонов российских продуктов питания в иностранных государствах, представляя богатство и разнообразие российской продукции.
Основные преимущества для российских компаний при размещении продукции в павильонах - это бесплатное размещение, продвижение и маркетинговая поддержка со стороны РЭЦ, помощь РЭЦ в поиске потенциальных покупателей и участие в промоакциях.