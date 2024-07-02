https://ria.ru/20240702/degustatsiya-1956840578.html

Дегустационные мероприятия ко дню России прошли в Турции

Дегустационные мероприятия ко дню России прошли в Турции - РИА Новости, 02.07.2024

Дегустационные мероприятия ко дню России прошли в Турции

Серия дегустационных мероприятий по продвижению российских продуктов питания прошла в июне в Турции в рамках работы постоянно действующих... РИА Новости, 02.07.2024

2024-07-02T12:47

2024-07-02T12:47

2024-07-02T12:47

экономика

россия

турция

анкара (провинция)

российский экспортный центр (рэц)

продукты

федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Серия дегустационных мероприятий по продвижению российских продуктов питания прошла в июне в Турции в рамках работы постоянно действующих демонстрационно-дегустационных павильонов продукции АПК Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ), сообщает центр."Дегустации были организованы в рамках проведения трех крупных событий. В культурном центре Назима Хикмета в Анкаре состоялся показ советско-турецкого фильма "Любовь моя, печаль моя", организованный Россотрудничеством. Презентация продуктов российских производителей – резидентов павильона АПК вызвала огромный интерес у более чем 1,5 тысяч посетителей центра", - говорится в сообщении.Кроме того, дегустация прошла также на праздновании Дня России, организованном Генеральным консульством РФ в Стамбуле. Гости мероприятия, включая местных жителей, высоко оценили российские товары за их качество и разнообразие.День России также отметили в посольстве РФ в Анкаре. Гостей праздника угостили широким ассортиментом российских продуктов. Во время дегустации представители торгово-розничной сети Çağdaş проявили высокую заинтересованность в российской продукции, что послужило началом переговорного процесса о возможностях размещения продукции в магазинах сети.В дегустации участвовала продукция более 20 ведущих российских производителей. Гостей угощали рыбными деликатесами, квасом, шоколадом, алкогольными напитками и многим другим.РЭЦ реализует программу постоянно действующих демонстрационно-дегустационных павильонов российских продуктов питания в иностранных государствах, представляя богатство и разнообразие российской продукции.Основные преимущества для российских компаний при размещении продукции в павильонах - это бесплатное размещение, продвижение и маркетинговая поддержка со стороны РЭЦ, помощь РЭЦ в поиске потенциальных покупателей и участие в промоакциях.

https://ria.ru/20240628/rets-1956047355.html

https://ria.ru/20240627/prodazhi-1955789719.html

россия

турция

анкара (провинция)

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика, россия, турция, анкара (провинция), российский экспортный центр (рэц), продукты, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)