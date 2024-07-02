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Власти Боливии расследуют участие внешних сил в попытке госпереворота - РИА Новости, 02.07.2024
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12:57 02.07.2024
https://ria.ru/20240702/boliviya-1956842183.html
Власти Боливии расследуют участие внешних сил в попытке госпереворота
Власти Боливии расследуют участие внешних сил в попытке госпереворота - РИА Новости, 02.07.2024
Власти Боливии расследуют участие внешних сил в попытке госпереворота
Внешние силы всегда участвовали в беспорядках в Латинской Америке, нынешний неудавшийся госпереворот в Боливии не стал исключением, власти проводят... РИА Новости, 02.07.2024
2024-07-02T12:57
2024-07-02T12:57
в мире
боливия
ла-пас (департамент)
латинская америка
луис арсе
попытка госпереворота в боливии
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ПЕКИН, 2 июл - РИА Новости. Внешние силы всегда участвовали в беспорядках в Латинской Америке, нынешний неудавшийся госпереворот в Боливии не стал исключением, власти проводят расследование, заявила глава администрации президента Боливии Мария Нела Прада в интервью Центральному телевидению Китая. "Внешние силы всегда присутствовали в беспорядках в латиноамериканском регионе. Например, в 60-70-е годы прошлого века США принимали участие в операции "Кондор", которая повсеместно в латиноамериканском регионе убивала и подавляла левых и прогрессивных деятелей. Нынешний неудавшийся госпереворот в Боливии не стал исключением", - сказала Прада, добавив, что соответствующее расследование проводится. Она также отметила, что интересы некоторых групп людей и руководителей внутри страны очевидно способствовали вступлению военных в сговор с внешними заинтересованными группами и госперевороту. В среду, 26 июня, группа боливийских военных под руководством генерала Хуана Хосе Суниги блокировала площадь Мурильо в Ла-Пасе, где расположены правительственные здания, с требованием восстановить демократию и освободить политзаключенных, а также заявила о предстоящем назначении правительства. После того, как военные выбили при помощи БТР дверь в президентский дворец, президент Луис Арсе встретился с Сунигой и приказал ему отвести солдат. В ответ на неподчинение президент привел к присяге новое военное руководство, которое приказало мятежникам покинуть площадь в столице. В результате противостояния военнослужащих и жителей Ла-Паса на центральной площади ранения получили 14 человек. После этих событий правоохранители задержали 21 причастного к попытке переворота.
https://ria.ru/20240629/boliviya-1956264327.html
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боливия
ла-пас (департамент)
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в мире, боливия, ла-пас (департамент), латинская америка, луис арсе, попытка госпереворота в боливии
В мире, Боливия, Ла-Пас (департамент), Латинская Америка, Луис Арсе, Попытка госпереворота в Боливии
Власти Боливии расследуют участие внешних сил в попытке госпереворота

Глава офиса президента Боливии обвинила внешние силы в попытке госпереворота

© AP Photo / Juan KaritaВоенная полиция у президентского дворца на площади Мурильо в Ла-Пасе
Военная полиция у президентского дворца на площади Мурильо в Ла-Пасе - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
© AP Photo / Juan Karita
Военная полиция у президентского дворца на площади Мурильо в Ла-Пасе
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 2 июл - РИА Новости. Внешние силы всегда участвовали в беспорядках в Латинской Америке, нынешний неудавшийся госпереворот в Боливии не стал исключением, власти проводят расследование, заявила глава администрации президента Боливии Мария Нела Прада в интервью Центральному телевидению Китая.
"Внешние силы всегда присутствовали в беспорядках в латиноамериканском регионе. Например, в 60-70-е годы прошлого века США принимали участие в операции "Кондор", которая повсеместно в латиноамериканском регионе убивала и подавляла левых и прогрессивных деятелей. Нынешний неудавшийся госпереворот в Боливии не стал исключением", - сказала Прада, добавив, что соответствующее расследование проводится.
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Она также отметила, что интересы некоторых групп людей и руководителей внутри страны очевидно способствовали вступлению военных в сговор с внешними заинтересованными группами и госперевороту.
В среду, 26 июня, группа боливийских военных под руководством генерала Хуана Хосе Суниги блокировала площадь Мурильо в Ла-Пасе, где расположены правительственные здания, с требованием восстановить демократию и освободить политзаключенных, а также заявила о предстоящем назначении правительства. После того, как военные выбили при помощи БТР дверь в президентский дворец, президент Луис Арсе встретился с Сунигой и приказал ему отвести солдат. В ответ на неподчинение президент привел к присяге новое военное руководство, которое приказало мятежникам покинуть площадь в столице.
В результате противостояния военнослужащих и жителей Ла-Паса на центральной площади ранения получили 14 человек. После этих событий правоохранители задержали 21 причастного к попытке переворота.
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В миреБоливияЛа-Пас (департамент)Латинская АмерикаЛуис АрсеПопытка госпереворота в Боливии
 
 
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