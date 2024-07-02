Власти Боливии расследуют участие внешних сил в попытке госпереворота
Глава офиса президента Боливии обвинила внешние силы в попытке госпереворота
© AP Photo / Juan KaritaВоенная полиция у президентского дворца на площади Мурильо в Ла-Пасе
© AP Photo / Juan Karita
Военная полиция у президентского дворца на площади Мурильо в Ла-Пасе
ПЕКИН, 2 июл - РИА Новости. Внешние силы всегда участвовали в беспорядках в Латинской Америке, нынешний неудавшийся госпереворот в Боливии не стал исключением, власти проводят расследование, заявила глава администрации президента Боливии Мария Нела Прада в интервью Центральному телевидению Китая.
"Внешние силы всегда присутствовали в беспорядках в латиноамериканском регионе. Например, в 60-70-е годы прошлого века США принимали участие в операции "Кондор", которая повсеместно в латиноамериканском регионе убивала и подавляла левых и прогрессивных деятелей. Нынешний неудавшийся госпереворот в Боливии не стал исключением", - сказала Прада, добавив, что соответствующее расследование проводится.
Она также отметила, что интересы некоторых групп людей и руководителей внутри страны очевидно способствовали вступлению военных в сговор с внешними заинтересованными группами и госперевороту.
В среду, 26 июня, группа боливийских военных под руководством генерала Хуана Хосе Суниги блокировала площадь Мурильо в Ла-Пасе, где расположены правительственные здания, с требованием восстановить демократию и освободить политзаключенных, а также заявила о предстоящем назначении правительства. После того, как военные выбили при помощи БТР дверь в президентский дворец, президент Луис Арсе встретился с Сунигой и приказал ему отвести солдат. В ответ на неподчинение президент привел к присяге новое военное руководство, которое приказало мятежникам покинуть площадь в столице.
В результате противостояния военнослужащих и жителей Ла-Паса на центральной площади ранения получили 14 человек. После этих событий правоохранители задержали 21 причастного к попытке переворота.