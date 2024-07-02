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Суд арестовал обвиняемых в похищении итальянского бизнесмена в Москве - РИА Новости, 02.07.2024
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18:18 02.07.2024 (обновлено: 19:15 02.07.2024)
https://ria.ru/20240702/biznesmen-1956941226.html
Суд арестовал обвиняемых в похищении итальянского бизнесмена в Москве
Суд арестовал обвиняемых в похищении итальянского бизнесмена в Москве - РИА Новости, 02.07.2024
Суд арестовал обвиняемых в похищении итальянского бизнесмена в Москве
Замоскворецкий суд Москвы арестовал четверых обвиняемых в похищении итальянского бизнесмена Стефанио Гуидотти, сообщили РИА Новости в госоргане. РИА Новости, 02.07.2024
2024-07-02T18:18
2024-07-02T19:15
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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы арестовал четверых обвиняемых в похищении итальянского бизнесмена Стефанио Гуидотти, сообщили РИА Новости в госоргане. "Суд удовлетворил ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении четверых обвиняемых", — говорится в заявлении.Срок ареста — до 29 августа.На заседании следователь заявил, что все фигуранты дела признали вину. Как уточнили в суде, они действовали по поручению третьего лица и выдавали себя за сотрудников силовых структур.Сейчас СК разыскивает других причастных к похищению.Двадцать восьмого июня вооруженные пистолетом похитители, действуя в составе организованной группы, напали в Москве на гражданина Италии, имеющего также российское гражданство. Его затащили в машину, надели наручники, набросили мешок на голову и отвезли в Брянск, где удерживали в течение суток.По данным источника в правоохранительных органах, речь идет о гендиректоре компании SAID Rus Стефанио Гуидотти.В Следственном комитете уточнили, что у похищенного недавно произошел конфликт с конкурентом по бизнесу.Накануне стало известно о задержании четверых соучастников в возрасте от 21 года до 36 лет. Им предъявили обвинение по статье "Похищение человека".
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Освобождение в Брянске итальянского бизнесмена. Видео МВД РФ
МВД показало видео освобождения в Брянске итальянского бизнесмена, прикованного наручниками к кровати
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происшествия, москва, россия, италия, следственный комитет россии (ск рф), брянск
Происшествия, Москва, Россия, Италия, Следственный комитет России (СК РФ), Брянск
Суд арестовал обвиняемых в похищении итальянского бизнесмена в Москве

Суд арестовал 4 обвиняемых в похищении итальянского бизнесмена Гуидотти в Москве

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАли Зейналов, обвиняемый в похищении организованной группой лиц итальянского бизнесмена Стефанио Гуидотти, в Замоскворецком суде Москвы
Али Зейналов, обвиняемый в похищении организованной группой лиц итальянского бизнесмена Стефанио Гуидотти, в Замоскворецком суде Москвы - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Али Зейналов, обвиняемый в похищении организованной группой лиц итальянского бизнесмена Стефанио Гуидотти, в Замоскворецком суде Москвы
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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы арестовал четверых обвиняемых в похищении итальянского бизнесмена Стефанио Гуидотти, сообщили РИА Новости в госоргане.
"Суд удовлетворил ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении четверых обвиняемых", — говорится в заявлении.
Срок ареста — до 29 августа.
На заседании следователь заявил, что все фигуранты дела признали вину. Как уточнили в суде, они действовали по поручению третьего лица и выдавали себя за сотрудников силовых структур.
Сейчас СК разыскивает других причастных к похищению.
Двадцать восьмого июня вооруженные пистолетом похитители, действуя в составе организованной группы, напали в Москве на гражданина Италии, имеющего также российское гражданство. Его затащили в машину, надели наручники, набросили мешок на голову и отвезли в Брянск, где удерживали в течение суток.
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По данным источника в правоохранительных органах, речь идет о гендиректоре компании SAID Rus Стефанио Гуидотти.
В Следственном комитете уточнили, что у похищенного недавно произошел конфликт с конкурентом по бизнесу.
Накануне стало известно о задержании четверых соучастников в возрасте от 21 года до 36 лет. Им предъявили обвинение по статье "Похищение человека".
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