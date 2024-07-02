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Суд арестовал обвиняемых в похищении итальянского бизнесмена в Москве

Суд арестовал обвиняемых в похищении итальянского бизнесмена в Москве - РИА Новости, 02.07.2024

Суд арестовал обвиняемых в похищении итальянского бизнесмена в Москве

Замоскворецкий суд Москвы арестовал четверых обвиняемых в похищении итальянского бизнесмена Стефанио Гуидотти, сообщили РИА Новости в госоргане. РИА Новости, 02.07.2024

2024-07-02T18:18

2024-07-02T18:18

2024-07-02T19:15

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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы арестовал четверых обвиняемых в похищении итальянского бизнесмена Стефанио Гуидотти, сообщили РИА Новости в госоргане. "Суд удовлетворил ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении четверых обвиняемых", — говорится в заявлении.Срок ареста — до 29 августа.На заседании следователь заявил, что все фигуранты дела признали вину. Как уточнили в суде, они действовали по поручению третьего лица и выдавали себя за сотрудников силовых структур.Сейчас СК разыскивает других причастных к похищению.Двадцать восьмого июня вооруженные пистолетом похитители, действуя в составе организованной группы, напали в Москве на гражданина Италии, имеющего также российское гражданство. Его затащили в машину, надели наручники, набросили мешок на голову и отвезли в Брянск, где удерживали в течение суток.По данным источника в правоохранительных органах, речь идет о гендиректоре компании SAID Rus Стефанио Гуидотти.В Следственном комитете уточнили, что у похищенного недавно произошел конфликт с конкурентом по бизнесу.Накануне стало известно о задержании четверых соучастников в возрасте от 21 года до 36 лет. Им предъявили обвинение по статье "Похищение человека".

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Освобождение в Брянске итальянского бизнесмена. Видео МВД РФ МВД показало видео освобождения в Брянске итальянского бизнесмена, прикованного наручниками к кровати 2024-07-02T18:18 true PT0M53S

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